Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 14 marzo 2026, i Pesci si lasciano guidare dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta è emblema della dimensione onirica, delle acque che avvolgono l'esistenza tra verità celate e illusioni mobili. La Luna richiama quel confine sottile tra razionale e irrazionale; invita ad ascoltare i messaggi del subconscio e a non tralasciare le ombre interiori dalle quali può emergere una creatività rinnovata. Spesso, la sua luce si rifrange su sentieri misteriosi, svelando ciò che nella quotidianità resta nascosto ma che sa toccare le corde profonde dell'anima.

Per i Pesci, questa giornata offre un'opportunità preziosa di riconnettersi con il proprio universo emotivo e intuitivo. L'oroscopo suggerisce di abbracciare il simbolismo della Luna, che in molti tratti si sovrappone alla natura stessa del segno: mutevole, permeabile, profondamente empatica e pronta a cogliere le sfumature dell’invisibile. I sogni e le percezioni sottili possono oggi farsi più vivi e, anche se la realtà appare poco nitida, un ascolto attento permetterà di distinguere tra verità e apparenze. La giornata promette risposte provenienti da introspezione e sensibilità, dove la ragione lascia spazio a linguaggi alternativi, come quello delle emozioni e delle visioni interiori.

Parallelismi con altre culture

Nell’oroscopo dei tarocchi, la Luna richiama molteplici culture che celebrano la notte e il mistero. Nella tradizione giapponese, ad esempio, la luna piena era contemplata durante la cerimonia dello Tsukimi, un rito in cui si riconosceva il potere della luce riflessa nel cuore della notte, simbolo di delicata bellezza e meditazione. In Africa occidentale, tra i popoli Yoruba, la Luna è associata all’orixá chiamato Yemanjá, divinità delle acque profonde, custode delle emozioni e delle memorie che riaffiorano dai sogni. Nell'antico Egitto, la dea Iside era spesso raffigurata con la luna, reggendo la notte e guidando le anime attraverso i paesaggi dell’ignoto, così come i Pesci sono condotti, oggi, da correnti emotive che non trovano sempre spiegazione logica ma svelano nuove verità.

In tutte queste tradizioni, la luna è collegata al mistero, alla protezione dei viandanti e alla ciclicità della trasformazione spirituale.

Consiglio delle stelle per i Pesci: ascoltate il linguaggio silenzioso dell’anima

L’oroscopo invita i Pesci a concedersi un tempo di riflessione e dolcezza, lasciando che la sensibilità guidata dalla Luna diventi fonte di nuove ispirazioni. Si consiglia di annotare in un diario le immagini ricorrenti dei sogni notturni o le intuizioni improvvise, poiché spesso tali messaggi celano suggerimenti preziosi per affrontare questioni irrisolte. Una passeggiata serale, al chiarore lunare, può offrire conforto e stimolare la creatività, permettendo di riconoscere i confini tra ciò che è reale e ciò che appartiene al regno delle possibilità.

Oggi la risposta giunge spesso dal silenzio interiore e dal coraggio di accettare l’ambiguità, consapevoli che nella nebbia si cela la strada verso intuizioni profonde. Lasciate che la Luna modelli le vostre percezioni senza forzare la chiarezza a ogni costo: accogliete l’impermanenza come dono e risorsa personale.