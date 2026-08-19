L'osservazione delle stelle, per gli amanti dell'astrologia, permette di scoprire molto sul destino dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo di giovedì 20 agosto è pronto a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Il Leone e il Capricorno andranno incontro a molti cambiamenti, mentre la Bilancia e i Pesci saranno affettuosi in amore.

Oroscopo di giovedì 20 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non vorrete abbassare le vostre aspettative, né in amore né sul posto di lavoro. Continuerete a chiedere molto a voi stessi, anche nelle situazioni più difficili.

Lo stress, però, potrebbe spingervi a fare un passo indietro. Non andrà sottovalutato.

Toro: dovrete adattarvi a una quotidianità molto dinamica. Non potrete fermarvi neanche per un istante perché vi basterà poco per perdere il ritmo. L'oroscopo del giorno, però, vi consiglia di dedicare del tempo anche ai vostri hobby: vi permetteranno di scaricare la tensione.

Gemelli: darete il massimo sul posto di lavoro. Non accetterete l'idea di poter compiere degli errori. Sarete meticolosi e prenderete in considerazione ogni singolo dettaglio. I colleghi non potranno fare a meno di ammirarvi. Vi trasformerete in un importante punto di riferimento.

Cancro: sarete un po' timidi in amicizia, ma la lealtà non vi mancherà di certo.

Cercherete di essere sempre presenti per le persone care. Nel bene e nel male, i vostri consigli non tarderanno ad arrivare. In alcuni casi, metterete addirittura in secondo piano il vostro benessere.

Leone: la situazione lavorativa inizierà a starvi un po' stretta. Avrete bisogno di nuovi stimoli perché quelli attuali non vi renderanno affatto soddisfatti. Potrebbe essere necessario apportare dei cambiamenti radicali. La nostalgia sarà dietro l'angolo.

Vergine: sarete determinati e non cambierete idea facilmente. Seguirete un percorso ben preciso, che vi porterà a progressi inaspettati. Attenzione, però, a non farvi spaventare dagli imprevisti. Avrete tutte le risorse necessarie per affrontarli al meglio.

Bilancia: sarete amorevoli e gentili con il partner. Cercherete di renderlo felice e di soddisfare le sue aspettative. Potrebbe essere carino provare a organizzare qualcosa di nuovo da fare insieme. Una gita all'aria aperta, per esempio, potrebbe fare al caso vostro.

Scorpione: farete fatica a prendere in considerazione i consigli del prossimo. Preferirete fare tutto da soli perché sarete convinti di potercela fare con le vostre forze. I risultati arriveranno, tuttavia, non c' sarà niente di male nel chiedere aiuto ogni tanto: vi sentirete più leggeri.

Sagittario: non vorrete concedere una seconda possibilità alle persone che vi hanno fatto male in passato. Preferirete andare avanti con la vostra vita, stringendo nuove amicizie e concentrandovi su obiettivi completamente diversi.

Non rimpiangerete nulla.

Capricorno: le stelle porteranno cambiamenti inaspettati nella vostra quotidianità. Alcuni saranno facili da metabolizzare, mentre altri richiederanno un certo impegno da parte vostra. Ad ogni modo, ci sarà la possibilità di sfruttarli per raggiungere determinati obiettivi.

Acquario: sarete dei grandi ascoltatori. Indosserete facilmente i panni degli altri, riuscendo a comprendere le loro emozioni e ad aiutarli. Sul posto di lavoro, adotterete un atteggiamento simile. Alcuni colleghi lo apprezzeranno, mentre altri non appariranno riconoscenti.

Pesci: sognerete una vita di coppia serena, all'insegna della comprensione reciproca e della complicità. L'oroscopo, tuttavia, vi consiglia di non provare a forzare le cose. Lo spontaneità sarà fondamentale per costruire una relazione sana e destinata a crescere con il tempo.