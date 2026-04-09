L'oroscopo del 13 al 19 aprile 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro l'Ariete, con la medaglia d'argento il Toro, mentre con la medaglia di bronzo il Cancro. L'ultimo posto è stato assegnato ai Gemelli che potrebbero rischiare di avere poca chiarezza.

Classifica 13 – 19 Aprile 2026

1. Ariete

Siete i protagonisti assoluti dello zodiaco. Tra Sole, Marte, Mercurio, Saturno e il Novilunio nel segno, questa è una settimana che può cambiare la vostra vita. Avete coraggio, visione e anche la forza di concretizzare. Tutto dipende da voi: è il momento di iniziare qualcosa di grande.

2. Toro

Venere nel segno e il sestile con Giove vi proteggono: amore, stabilità e opportunità concrete. Nel finale, con il Sole che entra nel segno, sentite una rinascita. Settimana molto fertile per relazioni e sicurezza personale.

3. Cancro

Giove nel segno in armonia con Venere vi regala fortuna emotiva e occasioni importanti. Potete fare passi avanti in amore e sentirvi più sicuri. Anche se l’energia Ariete vi sfida, vi aiuta a crescere.

4. Leone

Fuoco in grande armonia: siete tra quelli che sfruttano meglio questa energia. Coraggio, visibilità e occasioni da cogliere al volo.

5. Sagittario

Settimana dinamica e piena di stimoli: il Novilunio in Ariete vi riaccende. Nuovi inizi, viaggi, idee che possono diventare progetti reali.

6. Vergine

Buona settimana, soprattutto per concretizzare. L’energia è forte ma richiede organizzazione: se la gestite bene, ottenete risultati.

7. Capricorno

Settimana impegnativa ma importante. Le sfide servono a costruire qualcosa di duraturo. Con Marte-Saturno si parla di responsabilità vere.

8. Scorpione

Energia intensa ma non sempre facile. Potete vivere trasformazioni profonde, soprattutto nei rapporti.

9. Pesci

Sensibili al passaggio Marte-Nettuno: intuizione altissima, ma anche rischio di confusione. Serve equilibrio tra sogno e realtà.

10. Acquario

Non siete al centro dei transiti: osservate più che agire. Settimana utile per capire, meno per forzare.

11. Bilancia

Opposizione forte dall’Ariete: gli altri vi mettono alla prova. Serve prendere posizione e non evitare le scelte.

12. Gemelli

Mercurio in Ariete vi stimola, ma il resto del cielo è troppo intenso. Rischio dispersione: tante idee, poca concretezza.