L'oroscopo del 29 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro lo Scorpione, con quella d'argento il Cancro e infine con quella di bronzo i Pesci. All'ultimo posto invece si piazza l'Ariete perché si presenta un po' affaticato.

Classifica dei segni del 29 maggio 2026

Scorpione

Siete i dominatori incontrastati della giornata per il secondo giorno consecutivo. Con la Luna nel vostro segno che bacia Venere, il vostro magnetismo non è solo forte, è quasi ipnotico. Qualsiasi tensione dei giorni scorsi si scioglie in una passione travolgente e rigenerante.

È il momento perfetto per avanzare una richiesta audace o per dichiarare un sentimento profondo: nessuno saprà dirvi di no.

Cancro

Venere nel vostro cielo riceve l'energia magnetica dello Scorpione, trasformando la vostra naturale sensibilità in un superpotere seduttivo. Vi sentite protetti, desiderati e finalmente capiti senza bisogno di dare troppe spiegazioni. Le coppie ritrovano un'intesa intima pazzesca, mentre i single potrebbero fare un incontro ravvicinato con qualcuno capace di scuotere le fondamenta del cuore.

Pesci

Il grande Trigono d'Acqua vi avvolge in un'atmosfera da sogno, ma con i piedi ben piantati nel terreno dell'erotismo e della complicità reale. Siete capaci di guarire qualsiasi ferita relazionale con un solo abbraccio.

La giornata favorisce la vicinanza emotiva assoluta e vi permette di sintonizzarvi sulla stessa identica frequenza d'onda della persona che amate.

4. Toro

L'opposizione della Luna vi stuzzica e vi provoca, ma l'accordo con Venere trasforma l'attrito in pura attrazione fatale. Se ieri eravate rigidi, oggi capitombolate volentieri tra le braccia del partner, mettendo da parte il controllo. Vi accorgerete che cedere al desiderio e farsi guidare dall'istinto è l'unica cosa che conta davvero in questo venerdì sera.

5. Vergine

L'elemento Acqua così forte stimola la vostra parte più romantica e meno razionale, un evento raro che dovreste sfruttare appieno. Mettete in pausa i doveri e i fogli di calcolo: oggi l'amore vi chiede di sentire anziché pensare.

Chi vi ama apprezzerà moltissimo questa vostra insolita e dolcissima propensione a lasciarvi andare.

6. Capricorno

I muri di ghiaccio eretti nelle ultime quarantotto ore iniziano finalmente a sciogliersi. L'energia profonda di oggi vi costringe a guardare in faccia una verità affettiva che tentavate di ignorare. Troverete il modo di comunicare il vostro calore in modo discreto ma incisivo, rassicurando chi da tempo aspettava un vostro segnale.

7. Gemelli

Il ritmo mentale rallenta a favore di una percezione molto più sensoriale della realtà. Non avete voglia di chiacchiere mondane o di flirt leggeri: oggi cercate l'intensità. Una serata intima, un gioco di sguardi o una confidenza sussurrata all'orecchio vi regaleranno molte più emozioni di una grande festa affollata.

8. Bilancia

La giornata vi chiede di smettere di cercare l'equilibrio perfetto a tutti i costi e di accettare anche il caos delle emozioni intense. Se accetterete di vivere un confronto profondo senza la paura di rovinare l'armonia apparente, scoprirete che la vulnerabilità condivisa rende il vostro legame molto più stabile di prima.

9. Sagittario

Questa melassa emotiva e questo continuo indagare nei sentimenti rischiano di farvi sentire un po' soffocati. Voi amate la luce e gli spazi aperti, mentre il cielo di oggi vi spinge nelle profondità delle dinamiche di coppia. Non scappate di fronte alle richieste di attenzione del partner: un piccolo compromesso vi eviterà musi lunghi nel weekend.

10.

Leone

Vi sembra che il partner stia giocando a nascondino con le proprie emozioni o che ci sia un'atmosfera troppo misteriosa attorno a voi. Questo vi destabilizza, perché preferite sempre i confronti solari e diretti. Evitate di ruggire solo per attirare l'attenzione e provate invece a usare l'intuito per capire cosa si muove nel silenzio dell'altro.

11. Acquario

L'aria si fa troppo densa e umida per i vostri gusti razionali. Il richiamo alla fusione emotiva totale della Luna in Scorpione vi attiva l'allarme di pericolo per la vostra indipendenza. Nessuno vuole incatenarvi: cercate di vivere l'intimità odierna come un'esperienza di arricchimento mentale anziché come una minaccia alla vostra amata libertà.

12. Ariete

Dopo le fatiche di ieri, la giornata odierna vi vede ancora un po' affaticati e distanti da questo flusso di emozioni così viscerali e trattenute. Avreste voglia di un chiarimento immediato, di un'azione energetica, ma il cielo vi impone di saper aspettare e ascoltare il silenzio altrui. Non forzate i tempi, o rischierete di creare distanze difficili da colmare nei prossimi giorni.