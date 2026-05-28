L'oroscopo delle coppie e dei single dell'estate 2026 annuncia flirt che passeranno al setaccio per l'Ariete, seduzione per la Bilancia, mentre il Capricorno deve eliminare tutto ciò che è tossico in un rapporto.

Previsioni delle coppie e single dell'estate 2026

Ariete

L'inizio dell'estate è un'esplosione di passione. Con Venere e Giove in Leone nei primi giorni del mese e Marte in Gemelli a stimolare il vostro intelletto, i colpi di fulmine sono dietro l'angolo. Siete magnetici, audaci e pronti a mettervi in mostra. Attenzione però dall'11, quando Marte entra in Cancro e va a stuzzicare il vostro orgoglio: la suscettibilità salirà alle stelle e potreste reagire d'impulso a piccoli malintesi.

Dal 9, con Venere in Vergine, i flirt superficiali passeranno al setaccio: resterà solo ciò che è reale.

Toro

Per voi l'estate è sinonimo di concretezza e riscatto emotivo. Marte nel vostro segno fino al 29 vi dà una spinta straordinaria per consolidare i rapporti esistenti e osare nei nuovi approcci. Tuttavia, il cielo solare del Leone (con Giove stazionario) vi impone di non fare passi falsi dettati dalla testardaggine. Se saprete evitare l'ostinazione, il passaggio di Venere in Vergine dal 9 e l'arrivo del Sole in questo segno a fine estate vi regaleranno una stabilità affettiva duratura, ottima per fare progetti di coppia importanti.

Gemelli

Fino al 21 il Sole è nel vostro segno insieme a Urano, regalandovi un'energia vaporosa, leggera e piena di sorprese.

Siete i re della comunicazione estiva grazie a Marte nel segno per tutto il mese, che rende i vostri scambi vivaci e pronti. Attenzione però a non usare le parole come armi: il rischio di ferire il partner per un capriccio intellettuale è alto. Venere in Leone fino all'8 accende la curiosità e favorisce gli incontri stimolanti, ma dal 9 dovrete dimostrare che oltre alle parole c'è anche la sostanza.

Cancro

Vi attende un'estate di un'intensità psicologica ed emotiva impressionante. Mercurio e Giove nel vostro segno per tutto il mese, uniti al Sole dal 22, creano un'atmosfera avvolgente, flessibile e profondamente romantica. Sentite il bisogno di dolcezza e di rilegare legami allentati, specialmente dopo il 23.

Tuttavia, l'ingresso di Marte nel vostro segno l'11 vi regala un'energia combattiva insolita che accentua la suscettibilità. Gestite il risentimento: l'attrazione è massima, ma basta un niente per farvi chiudere nel vostro guscio.

Leone

Siete i dominatori assoluti del cielo sentimentale. Con Giove nel segno per tutto il mese e il Sole fino al 23, la vostra estate amorosa si preannuncia fortunata e desiderosa di palcoscenico. Nei primi otto giorni, Venere nel vostro segno congiunta a Giove potenzia il sentimento alla massima espressione: i cuori solitari batteranno forte, ma attenzione a non lasciarvi trascinare da un fuoco di paglia. Dal 23, con il Sole che avanza, si accelera un clima ambizioso e propenso alle celebrazioni affettive.

Restate aperti, ma non superbi.

Vergine

L'inizio dell'estate richiede una fase di attesa e introspezione, ma la svolta arriva il 9, quando Venere entra nel vostro segno. Da quel momento il ritmo cambia: gli animi si calmano e le storie d'amore avranno bisogno di tempo, dedizione e delicatezza per superare la prova dell'estate. Siete favoriti dall'energia pragmatica di Marte in Toro. Se ci sono state tensioni, la fine dell'estate (dal 24 con il Sole nel vostro segno e dal 25 con Mercurio) vi vedrà trionfare, portando ordine, serietà e una bellissima chiarezza nel cuore.

Bilancia

Il Sole e Urano in Gemelli vi sostengono con un'energia aerea e stimolante, perfetta per ridare brio ai rapporti spenti.

Dal 6, l'ingresso di Venere nel vostro segno mette il fascino e la seduzione in primo piano: le comunicazioni si fanno ricche di colore, a tutto vantaggio dei cuori solitari. Tuttavia, l'arrivo di Marte in Cancro dall'11 agita il vostro mondo di segno cardinale. La sfida estiva sarà l'equilibrio: evitate di accumulare risentimenti silenziosi e sforzatevi di agire senza reagire di pancia alle provocazioni.

Scorpione

Un'estate magnetica ma che richiede massima prudenza. L'atmosfera solare del Leone vi mette sotto i riflettori e potrebbe spingervi a commettere passi falsi sotto l'effetto di provocazioni esterne. Fortunatamente, Marte in Toro e i pianeti in Cancro vi offrono una sponda di profonda sensibilità e maturità intellettuale.

Siete estremamente attraenti, ma il rischio di cadere in dinamiche di controllo o gelosia è dietro l'angolo. Sfruttate la fine dell'estate, quando il Sole entrerà in Vergine, per ritrovare il pragmatismo e godervi l'intesa di coppia.

Sagittario

Fino al 23 beneficiate del fantastico trigono del Sole, Mercurio e Giove dal Leone: le vostre settimane estive saranno fortunate, piene di passione e di voglia di esplorare nuovi orizzonti sentimentali. Marte e Urano in Gemelli, però, rendono i rapporti di coppia un po' imprevedibili e i vostri comportamenti a tratti esplosivi. Se siete single, i primi giorni del mese sono perfetti per un colpo di fulmine da film; se siete in coppia, evitate di infiammarvi anima e corpo per discussioni futili e godetevi la complicità.

Capricorno

L'estate 2026 vi chiede di fare una selezione chirurgica nei sentimenti. Saturno, Nettuno e Plutone retrogradi vi impongono un'atmosfera di attesa e di introspezione: è il momento di distinguere il grano dalla pula, senza fare tabula rasa del passato ma eliminando ciò che è tossico. L'11, Marte entra in Cancro in opposizione e accende una suscettibilità insolita nei rapporti. Non fatevi prendere la mano dall'orgoglio. Dal 24, l'ingresso del Sole in Vergine vi restituirà il vostro amato pragmatismo, solidificando solo i legami che meritano davvero.

Acquario

Plutone nel vostro segno vi spinge verso una riforma radicale dei vostri desideri affettivi. L'inizio dell'estate è elettrico, stimolato da Marte e Urano in Gemelli che facilitano i flirt mentali e le novità.

Attenzione però al peso opposto del Leone (Sole, Mercurio e Giove): l'atmosfera è fin troppo galvanizzante e il rischio di commettere errori di valutazione nei sentimenti è alto. Non siate sfuggenti. La fine dell'estate richiederà più concretezza e un pizzico di dolcezza in più verso chi amate.

Pesci

I pianeti nel segno amico del Cancro (Mercurio, Giove e poi il Sole dal 22) vi regalano un'atmosfera avvolgente, romantica e ricca di sensibilità. Siete pronti a vivere l'amore con un romanticismo dichiarato e a sanare vecchie ferite. Dal 9, tuttavia, l'opposizione di Venere dalla Vergine impone realismo: i sogni ad occhi aperti dovranno scontrarsi con le necessità pratiche del partner. Non siate suscettibili di fronte alle critiche costruttive; usate la vostra intuizione per costruire un'intesa stabile e duratura.