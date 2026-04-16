L'oroscopo dal 20 al 26 aprile 2026 con classifica consegna la medaglia d'oro al Toro, quella d'argento alla Vergine, mentre quella di bronzo al Capricorno. L'ultima posizione è stata affidata ai Pesci influenzati da energie poco affini.

Classifica 20–26 Aprile 2026

1. Toro

Siete i più favoriti: con il Sole nel segno avete forza, stabilità e chiarezza. Potete consolidare, costruire e ottenere risultati reali. Settimana perfetta per fare passi concreti e duraturi.

2. Vergine

Avrete energia ideale per voi: organizzazione, precisione e crescita. Riuscite a trasformare impegno in risultati.

Ottimo momento per lavoro e progetti seri.

3. Capricorno

Arriva una settimana molto produttiva: anche se impegnativa, porta risultati. Siete concentrati e determinati. Perfetta per costruire qualcosa che dura nel tempo.

4. Gemelli

Crescita progressiva: da metà settimana in poi diventate protagonisti. Incontri, idee e novità arrivano soprattutto nel weekend. Con Urano nel segno, qualcosa cambia davvero.

5. Ariete

Settimana intensa ma importante: meno slancio, più disciplina. Se restate costanti, potete ottenere molto. È una fase di costruzione, non di partenza.

6. Cancro

Buona settimana, più stabile e rassicurante. Potete lavorare su relazioni e sicurezza personale. Crescita lenta ma positiva.

7.

Scorpione

Energia forte ma trasformativa. Qualcosa cambia, ma vi porta avanti. Serve adattamento.

8. Bilancia

Avrete una settimana divisa: prima più pesante, poi più leggera. Dal 24 in poi migliora grazie a Venere. Serve pazienza iniziale.

9. Acquario

Inizio lento, finale più interessante. Nuove idee e stimoli arrivano nel weekend. Meglio non forzare all’inizio.

10. Sagittario

Sarete influenzati da energia più lenta rispetto ai vostri ritmi. Serve concentrazione e meno dispersione. Meglio costruire che correre.

11. Leone

Avrete una settimana impegnativa: vi viene chiesta costanza più che brillantezza. Rischio di perdere motivazione. Serve disciplina.

12. Pesci

Energia più concreta ma meno ispirata, ma sicuramente poco affine per voi. Dovete passare dalle idee ai fatti. Non è semplice, ma necessario.