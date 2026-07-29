L'oroscopo con classifica dei più litigiosi in vacanza ad agosto 2026 mette al primo posto il Cancro a causa di Marte nel segno, mentre secondi posto il Toro per le discussioni di coppia e infine al terzo posto lo Scorpione incline a sbottare se prova fastidio.

Classifica dei più litigiosi in vacanza ad agosto 2026

1. ♋ Cancro (La miccia corta tra suscettibilità e nervi scoperti)

Dall'11 agosto Marte entra nel vostro segno, regalandovi un'energia combattiva ma rendendovi al tempo stesso sensibilissimi e super suscettibili. Se qualcosa non va come dite voi in vacanza, la convivenza stretta e il caldo fanno esplodere il battibecco.

Attitate a non trasformare ogni pinzillacchera in un caso di stato!

2. ♉ Toro (Il braccio di ferro fisso)

Tra i segni fissi sotto pressione, voi subite l'energia che vi fa perdere i punti di riferimento. La stanchezza accumulata e l'intransigenza vi portano a puntare i piedi su tutto: dai programmi della gita fuori porta alla gestione dei tempi morti. Le discussioni di coppia o di gruppo nascono per pura testardaggine.

3. ♏ Scorpione (Il fuoco covato sotto la cenere)

Anche voi fate parte dei segni fissi messi a dura prova dal cielo di agosto. Non amate i compromessi e se qualcosa vi infastidisce in vacanza, immagazzinate silenziosamente finché non sbottate con frecciatine taglienti che gelano l'atmosfera.

4. ♒ Acquario (La scintilla dell'insofferenza)

Voi segni fissi brillate, ma l'eccessiva pressione vi rende insofferenti ai piani organizzati dagli altri. Se qualcuno prova a limitarvi o a imporvi ritmi di vacanza impostati, partite subito in quarta con polemiche fulminee e voglia di isolarvi.

5. ♈ Ariete (Il fuoco che scalpita e non tollera attese)

Siete tra i fortunati del mese grazie all'energia in Leone, ma con l'arrivo di Marte in quadratura (dall'11 agosto) e la voglia di strafare, rischiate di perdere la pazienza se il partner o gli amici sono troppo lenti o non seguono il vostro ritmo travolgente. Qualche scenata di impazienza è dietro l'angolo.

6. ♌ Leone (I re del capriccio e del palcoscenico)

Avete Sole, Giove e (dal 10) Mercurio nel segno: siete i re indiscussi dell'estate, ma proprio per questo pretendete che tutto ruoti attorno a voi.

Se non vi si dà abbastanza attenzione o se qualcuno osa fare di testa sua, tirate fuori unghie e orgoglio ferito trasformando una sciocchezza in un dramma teatrale.

7. ♎ Bilancia (I diplomatici messi alle strette)

Con Venere nel vostro segno la priorità è l'armonia, ma la quadratura con Marte crea tensioni sottili. Cercate di mediare fino all'ultimo, ma se accumulate troppi compromessi indesiderati per quieto vivere, finirete per esplodere in proteste elegantemente taglienti.

8. ♐ Sagittario (L'avventura che sfiora il diverbio)

Godete di un'ottima fortuna estiva e di tanta voglia di viaggiare, ma la vostra schiettezza brutale a volte non filtra le parole. Un'opinione detta di troppo o un giudizio affrettato sui programmi della comitiva possono far storcere il naso a chi vi è vicino.

9. ♊ Gemelli (La vivacità che stuzzica senza cattiveria)

Fino al 10 agosto Marte e Urano nel vostro segno vi rendono elettrici, imprevedibili e super attivi. Litigate? Più che altro stuzzicate, polemizzate per il gusto di tenere viva la conversazione o movimentare una giornata noiosa, senza vere intenzioni bellicose.

10. ♍ Vergine (Il controllo che brontola)

Con l'avvicinarsi del rientro e l'ingresso del Sole nel vostro segno a fine mese, iniziate a brontolare se l'organizzazione della vacanza non è perfetta. Fate piccoli appunti logistici e polemichette di precisione, più fastidiose che realmente distruttive.

11. ♑ Capricorno (La dura scorza che resiste agli urti)

Anche se scossi dal nuovo transito di Marte, la vostra proverbiale compostezza vi impedisce di dare di matto in pubblico.

Preferite incassare, sbuffare in privato o chiudervi in un silenzio granitico piuttosto che dar vita a inutili scenate.

12. ♓ Pesci (I pacifici per sfinimento)

Fermi in fondo alla classifica dei litigiosi, voi preferite di gran lunga evitare il conflitto. Piuttosto che discutere sotto il sole cocente, ingoiate il rospo, vi rifugiate nei vostri pensieri o nei sogni a occhi aperti, lasciando che gli altri litighino pure tra di loro.