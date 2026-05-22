Giugno 2026 si colorerà di fortuna a livello professionale e di scenari amorosi davvero molto romantici. Per molti segni dello zodiaco, l'oroscopo mensile si prospetta carico di novità soprattutto per i nati sotto il segno del Leone, nella cui costellazione entrerà il pianeta Venere. Mercurio arriverà nei gradi del Cancro, regalando opportunità professionali e comunicazione nei rapporti interpersonali.

La prima parte della classifica dell'oroscopo

1° Leone: l'amore sarà una vera e propria benedizione per il vostro segno zodiacale. Affetto familiare e incontri piccanti potranno finalmente dare una risposta soddisfacente al vostro cuore.

Secondo l'oroscopo, il carico di lavoro si alleggerirà e potrete dedicarvi a qualcosa che avete lasciato in sospeso per cause di forza maggiore.

2° Cancro: nuove speranze professionali. Riuscirete ad ottenere il lavoro che avete sempre desiderato, dopo tanto tempo di ricerca. In amore darete il meglio dal punto di vista romantico, soprattutto se avete una relazione che attende la propria fase di decollo. Sul piano personale avrete una autostima impareggiabile.

3° Ariete: prenderete una decisione molto importante, e lo farete con una sicurezza fuori dall'ordinario. Nelle relazioni amorose ci sarà fiducia e dedizione nei confronti dell'altro, senza che manchi la reciprocità. Sul lavoro sarete precisi e costanti, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

4° Pesci: finalmente arriverà un mese di buone notizie e di vivacità nella vita di coppia. Avrete una originalità fuori dall'ordinario sul lavoro, mentre non avrete ostacoli nel perseguimento dei vostri obiettivi. Le energie saranno al massimo, dedicatele a quel sogno nel cassetto che attende di essere realizzato.

5° Scorpione: avrete nuovi sbocchi lavorativi e per qualcuno di voi la carriera finalmente troverà una stabilità propria. Nella coppia si riaccenderà la passione, ma anche tanta voglia di progettare il futuro insieme. Ovviamente, anche organizzare i primi viaggi sarà molto eccitante.

6° Sagittario: ci saranno porte che finalmente si chiuderanno sul piano professionale, ma avrete tante novità che vi attendono.

I guadagni torneranno ad essere protagonisti delle vostre giornate, senza contare che ora non dovrete badare a spese. L'oroscopo prevede anche una grande dose di energia.

La seconda parte

7° Vergine: dialogo in primo piano. Nelle vostre relazioni interpersonali la conversazione sarà al centro del mese. I molti progetti vi spingeranno ad accelerare, ma di tanto in tanto le decisioni che dovrete prendere vi costringeranno a rallentare. Secondo l'oroscopo, riuscirete a guadagnare molta autostima.

8° Toro: dopo qualche settimana di tentennamenti e di incertezze, giugno potrebbe essere portatore di autostima e di fiducia. Il lavoro potrebbe essere faticoso, ma molto soddisfacente, così come si creeranno delle connessioni all'interno delle mura domestiche.

Siate originali nelle conversazioni.

9° Acquario: qualche progetto potrebbe non andare a buon fine. Avrete bisogno di qualche piccolo gesto per poter affrontare al meglio qualche situazione scomoda. La carriera professionale sarà stabile, ma se non presterete la giusta attenzione potrebbe declinare in modo abbastanza rapido.

10° Gemelli: irritati e stanchi. Giugno potrebbe portare con sé dei segnali di stanchezza e di un po' di malessere. Se l'amore non avrà delle evoluzioni significative, in famiglia potrebbero esserci dei malintesi molto pesanti. Entro la fine del mese però i miglioramenti si faranno sentire, soprattutto se vi aprirete al dialogo.

11° Capricorno: questo mese prevede una fase di declino di alcuni progetti in corso.

Sarete scarichi sia fisicamente che mentalmente, di conseguenza non tutti gli obiettivi saranno centrati. Gli affetti purtroppo non vi daranno la consolazione che state cercando, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

12° Bilancia: avrete a che fare con un mese abbastanza faticoso sul piano lavorativo, senza sconti che possano farvi prendere un attimo di pausa. Con i sentimenti avrete l'impressione di dare molto e di ricevere poco, e poteste essere alquanto nervosi esattamente per questo motivo.