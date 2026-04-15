L'oroscopo di giovedì 16 aprile è ricco di novità, soprattutto dal punto di vista sentimentale, sociale e lavorativo. Le stelle descrivono un quadro astrale ben preciso, che coinvolge tutti i dodici segni zodiacali.

Lo Scorpione e i Pesci non godranno di una situazione sentimentale stabile, mentre il Leone e la Bilancia faranno enormi passi in avanti.

Oroscopo di giovedì 16 aprile: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: dovrete imparare a gestire meglio le vostre energie. Questa giornata, infatti, sarà piuttosto complessa. Non vi basterà svolgere i vostri compiti per liberarvi di tutti gli incarichi.

Equilibrio e tecnica saranno fondamentali. Inoltre, dovrete anche confrontarvi con il malcontento del partner. Si sentirà trascurato e non farà altro che lamentarsi per il vostro comportamento.

Toro: prenderete le distanze dai pregiudizi. Preferirete farvi un'idea personale degli aspetti che vi stanno a cuore e delle persone. Questo vi renderà poco suscettibili all'influenza altrui. Alcuni individui, tuttavia, non smetteranno di mettere in atto le loro tecniche manipolatorie. L'oroscopo vi consiglia di fare attenzione e di non abbassare mai la guardia. Un pizzico di cautela in più non guasterà.

Gemelli: l'ansia si farà sentire con una certa insistenza. Proverete ad attuare diverse tecniche, ma nessuna di queste sembrerà essere efficace.

La paura del giudizio altrui vi impedirà di aprirvi con le persone care. Farete un passo indietro, sperando di poter prendere da soli le distanze da questo stato d'animo. Un supporto emotivo, tuttavia, potrebbe essere necessario.

Cancro: sarete molto sensibili dal punto di vista sentimentale. Alcune parole vi feriranno più del previsto. Non saprete come reagire e il primo istinto sarà quello di rispondere con rabbia. In realtà, facendo ciò, le cose potrebbero precipitare ancora di più. L'oroscopo vi consiglia di provare a instaurare un dialogo aperto e sincero, dove la trasparenza sarà alla base di tutto.

Leone: guarderete al futuro con grande fiducia. Sarete convinti di poter fare grandi così.

Per questo motivo, vi impegnerete al massimo sul posto di lavoro. La vostra determinazione non passerà inosservata. Inoltre, riporrete una certa fiducia nel prossimo. Vi sentirete a vostro agio nel gioco di squadra e, se necessario, saprete indossare egregiamente i panni di leader.

Vergine: non sopporterete l'idea di essere messi in secondo piano. Tutto ciò che sfuggirà al vostro controllo vi farà infuriare. Cercherete un modo per riprendere in mano la situazione, ma le conseguenze potrebbero essere più complesse del previsto. Una maggiore elasticità, invece, rappresenterà l'arma vincente per avvicinarvi ai traguardi desiderati.

Bilancia: non avrete alcuna intenzione di rinunciare ai vostri sogni nel cassetto.

Insisterete affinché le cose vadano nel modo desiderato. Coraggio, determinazione ed energia vi faranno brillare come non mai. Potrete contare anche sull'affetto delle persone care. Le loro parole saranno un vero toccasana per la mente e il cuore. Non vi lasceranno soli neanche per un momento.

Scorpione: non sarà il momento giusto per iniziare una nuova relazione sentimentale. Avrete bisogno di restare soli in modo da riflettere sui vostri desideri e da realizzarsi. Sul posto di lavoro, le cose andranno per il meglio. Potreste ricevere anche qualche piccola sorpresa. Il rapporto con i colleghi, tuttavia, non sarà tra i migliori. Le liti non mancheranno.

Sagittario: il malumore tornerà a farsi sentire.

Non sarà piacevole, ma non potrete scappare da certi sentimenti. Il modo migliore per affrontarli sarà quello di farlo a piccoli passi, senza mettere troppa carne al fuoco. In men che non si dica, riuscirete a recuperare il controllo e a lasciarvi alle spalle tutto questo.

Capricorno: non sarete molto gentili con gli amici. Tenderete a rispondere male e ad opporvi anche di fronte alle proposte più banali. La colpa, ovviamente, non sarà la loro, ma di una situazione lavorativa difficile. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a tenere a freno simili frustrazioni. Gli amici non potranno essere il capro espiatorio. Meglio un hobby o del sano esercizio fisico per sfogarvi.

Acquario: non avrete alcuna voglia di sperimentare.

Preferirete restare nella zona di comfort, così da non dovervi mettere in gioco. L'ansia sarà ai minimi termini, ma la vostra ambizione ne risentirà. Inoltre, rischierete di farvi sfuggire occasioni preziose, capaci di dare una svolta importante alla quotidianità. La famiglia potrebbe avere un buon consiglio da darvi.

Pesci: non vi sentirete molto inclini a dedicarvi al rapporto di coppia. Il partner sarà un po' troppo oppressivo e la sua presenza comincerà a disturbarvi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di riflettere bene sulla prossima mossa. Sarà opportuno mettere il benessere personale al primo posto. Solo così, riuscirete a recuperare la serenità e ad andare avanti.