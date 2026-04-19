Una nuova settimana sta per iniziare. Grazie all'osservazione dei transiti planetari, è possibile definire alcuni aspetti della quotidianità dei segni zodiacali. L'oroscopo di oggi 20 aprile è pronto a dare spazio soprattutto all'amore, al lavoro e alla vita sociale.

Il Toro e il Capricorno non si sottrarranno ai loro doveri. Dimostreranno di essere responsabili e di avere a cuore la felicità delle persone care. Lo Scorpione e il Sagittario, invece, proveranno a non prendersi troppo sul serio. Avranno bisogno di trascorrere qualche ore in relax, senza pensieri spiacevoli per la testa.

Oroscopo di lunedì 20 aprile: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non avrete molta voglia di rimettervi in moto dopo la serenità del weekend. L'oroscopo del giorno vi consiglia di ricominciare a piccoli passi, senza mettere troppa carne al fuoco. Con il passare delle ore, inizierete a sentirvi meglio en ad avere più energie.

Toro: sarete perfettamente consapevoli dei vostri compiti. Non avrete alcuna intenzione di sottrarvi a essi. Al contrario, li abbraccerete con gioia, cercando di fare del vostro meglio. I risultati non stenteranno ad arrivare. Potrete raccogliere i frutti dei vostri sforzi.

Gemelli: la ricerca di un nuovo partner sarà abbastanza complessa. Vorrete trovare una persona affine a voi, che condivida i vostri stessi interessi e che abbia valori simili.

Sarà importante non avere fretta e prendersi tutto il tempo di conoscere gli altri.

Cancro: sarete degli ottimi sognatori. Non riuscirete proprio a restare con i piedi ancorati a terra. Userete la fantasia per creare scenari unici. Attenzione, però, a non perdere il contatto con la realtà. Il lavoro e gli affetti non andranno assolutamente trascurati.

Leone: alcune persone potrebbero accusarvi di essere troppo arroganti. In realtà, sarete solo sicuri di voi stessi. Crederete nelle vostre capacità e non vi tirerete indietro neanche di fronte alle difficoltà più complesse. Sarete un esempio da seguire.

Vergine: deciderete di rallentare il ritmo perché non vorrete continuare a stressarvi in questo modo.

Hobby e vita sociale avranno la precedenza. Sarà un passo importante e non ve ne pentirete affatto. Al contrario, comincerete a sentirvi subito meglio.

Bilancia: l'amore busserà alla vostra porta e voi sarete ben disposti ad aprirgli. Finalmente, vi lascerete andare, riponendo le vostre speranze in una persona speciale, capace di farvi provare tantissime emozioni diverse. La sua presenza sarà essenziale.

Scorpione: proverete a vivere questa giornata con maggiore ironia. Riderete di voi stessi, non dando troppa importanza agli errori. Preferirete adottare un approccio più leggero perché vi renderete conto di non poter continuare ad accumulare ansia.

Sagittario: non sarete più disposti a sacrificare voi stessi.

Vi impegnerete, ma senza sacrificare le vostre passioni. Vi metterete alla ricerca di una via di mezzo, che possa rendervi felici e coinvolgere anche le persone care. I complimenti non mancheranno.

Capricorno: sarete molto responsabili. Vi prenderete cura della famiglia e dimostrerete di avere una marcia in più sul posto di lavoro. Il vostro contributo sarà essenziale perché permetterà di raggiungere importanti traguardi. Apparirete davvero soddisfatti.

Acquario: la situazione in famiglia sarà piuttosto tesa. Ci saranno delle questioni importanti da chiarire. Non potrete lasciarle in sospeso perché, così facendo, rischierete di generare incomprensioni ancora più grandi. Gli altri dovranno essere disposti ad ascoltarvi.

Pesci: la timidezza vi impedirà di fare alcuni passi importanti. Tremerete di fronte all'idea di esporvi e di parlare in pubblico. Preferirete frequentare poche persone e restare nella vostra zona di comfort. Un piccolo cambiamento, però, potrebbe farvi bene.