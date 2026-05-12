L'oroscopo del 13 maggio 2026 con classifica premia ancora una volta con la medaglia d'oro i Gemelli, con quella d'argento il Toro e con quella di bronzo il Cancro. L'ultima posizione invece è occupata dal Leone che si sente un po' incompreso.

Classifica del 13 maggio 2026

° Posto: Gemelli

L'Eccellenza Continua. Siete in uno stato di grazia intellettuale. Mercurio, il vostro pianeta guida, riceve l'influsso benefico di Giove: ogni vostra idea oggi può trasformarsi in un'opportunità di guadagno o di crescita personale. La vostra capacità di mediazione è il vostro superpotere.

° Posto: Toro

Costruttori di Successi. Con Mercurio nel vostro segno che dialoga con Giove, la vostra voce è autorevole e rassicurante. È la giornata ideale per chiudere una trattativa importante o per pianificare un investimento che riguarda il vostro futuro abitativo o familiare.

° Posto: Cancro

Intuizioni Vincenti. Giove nel vostro segno vi rende magnetici. Ricevete informazioni preziose attraverso i canali meno scontati (un sogno, un incontro casuale). Lasciatevi guidare dal vostro sesto senso: oggi vi porterà esattamente dove dovete essere.

4° Acquario: La Luna congiunta a Plutone nel vostro segno vi rende carismatici e profondi. Avete il potere di influenzare gli altri con la sola presenza5° PESCI: Nettuno vi invia segnali chiari.

Siete in grado di leggere tra le righe di ogni situazione, trovando soluzioni creative a problemi complessi.

6° Vergine: la vostra efficienza è supportata da un pizzico di fortuna. Non limitatevi a eseguire i compiti: oggi potete permettervi di osare un po' di più.

7° Capricorno: focus sulla stabilità emotiva. Riuscite a comunicare i vostri bisogni con una chiarezza che sorprenderà piacevolmente chi vi sta accanto.

8° Ariete: il sestile della Luna con Nettuno nel vostro segno vi addolcisce. Mettete da parte l'impulsività e lasciate spazio alla riflessione e alla gentilezza.

9° Bilancia: giornata di scambi intellettuali stimolanti. Cercate il confronto con persone che hanno una visione della vita diversa dalla vostra.

10° Sagittario: qualche distrazione di troppo. La mente corre verso il futuro, ma Mercurio vi richiama ai doveri del presente. Restate focalizzati.

11° Scorpione: sentite una forte spinta alla trasformazione. Non abbiate paura di scavare nel profondo; è lì chetroverete la vostra vera forza.

12° Leone (Ultimo Posto): vi sentite un po' incompresi. La comunicazione oggi richiede uno sforzo extra e potreste percepire gli altri come troppo pignoli o distanti. Non prendetela sul personale: è solo un momento di assestamento necessario per ritrovare il vostro centro.