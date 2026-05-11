L'oroscopo del 12 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Gemelli, con quella d'argento il Cancro e infine con quella di bronzo il Toro che avrà carisma. All'ultimo posto l'Acquario che si sente un po' opporesso.

Classifica dei segni del 12 maggio 2026

1° Posto: Gemelli

Re assoluti. Nonostante l'energia dominante sia di Terra e Acqua, la vostra versatilità vi permette di estrarre il meglio da ogni situazione. Siete i "shower" della settimana, capaci di brillare sotto ogni luce. La vostra capacità di networking oggi si trasforma in oro: un incontro casuale potrebbe aprirvi porte inaspettate a livello professionale.

2° Posto: Cancro

Protetti dalle stelle. Con Gioveche riceve la forza del Sole, vi sentite invincibili. È il momento di chiedere ciò che desiderate, sia in amore che nel lavoro. La vostra intuizione è infallibile: seguite il cuore e non sbaglierete un colpo.

Posto: Toro

Solidità e Gioia. Siete nel vostro elemento. Il Sole vi regala carisma, mentre Giove vi assicura che i vostri sforzi non andranno sprecati. È una giornata perfetta per concedervi un lusso o per iniziare un progetto che richiede pazienza e dedizione.

4° Capricorno: la fortuna vi sorride nel settore delle relazioni. Un accordo che sembrava difficile si sblocca grazie a una vostra concessione intelligente.

5° Vergine: prosegue la vostra risalita.

Siete metodici e questo vostro approccio viene finalmente notato e premiato da chi conta.

6° Pesci: la vostra creatività è ai massimi livelli. Lasciatevi trasportare dalle emozioni, ma cercate di concretizzare almeno una delle vostre brillanti idee.

7° Scorpione: la tensione cala. Riuscite a vedere oltre le provocazioni e a concentrarvi su ciò che vi rende davvero felici.

8° Bilancia: giornata di equilibrio finanziario. È un buon momento per pianificare spese future o per riorganizzare il vostro budget domestico.

9° Ariete: siete un po' meno impetuosi del solito, ma è un bene. Usate questa giornata per riflettere sulle strategie a lungo termine.

10° Sagittario: sentite nostalgia di spazi aperti.

Se potete, fate una passeggiata nella natura per ricaricare le pile e scaricare lo stress accumulato.

11° Leone: il Sole nel Toro vi mette alla prova. Non cercate di dominare la scena a tutti i costi; a volte la discrezione premia più del ruggito.

12° Acquario(Ultimo Posto): vi sentite un po' oppressi da troppe responsabilità pratiche. Il richiamo della routine vi sta stretto, ma oggi è necessario tenere i piedi per terra. Da domani l'aria tornerà a farsi più leggera