L'oroscopo del 27 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Gemelli, con quella d'argento la Bilancia, mentre con quella di bronzo l'Acquario. Infine, all'ultimo posto si piazzano i Pesci perché non devono prendere decisioni affrettate.

La Classifica di tutti i segni del 27/05

1° Posto: Gemelli

I Re della Comunicazione. Con Mercurio nel vostro segno che riceve il trigono della Luna, domani siete letteralmente irresistibili. La vostra mente viaggia a mille all'ora, sfornate idee vincenti e avete un carisma comunicativo che ammalia chiunque.

Lo scontro Luna-Giove non vi tocca direttamente, anzi, vi stimola a prendere le cose con la vostra ironia. Sfruttate la giornata per fare richieste o avanzare progetti.

2° Posto: Bilancia

Fascino e Diplomazia. La Luna nel vostro cielo vi rende i protagonisti assoluti. Siete capaci di ammorbidire anche le situazioni più tese grazie all'ottimo aspetto con Mercurio. L'unico neo? Quello scontro tra la Luna e Giove vi rende un pizzico troppo spendaccioni o inclini a pretendere troppo dagli altri. Se riuscite a frenare l'impulsività emotiva, sarà una giornata da ricordare.

3° Posto: Acquario

Scambi Brillanti. Il trigono d'Aria vi bacia in pieno. Domani i contatti sociali, i viaggi brevi e gli scambi di opinione sono super favoriti.

La vostra mente aperta trova terreno fertile per esprimersi e potreste ricevere una telefonata o una notizia molto piacevole che aspettavate da tempo. Gestite solo con un po' di flemma un piccolo imprevisto burocratico o familiare.

4° Leone: giornata ottima per le pubbliche relazioni. Il legame tra la Luna e Mercurio vi rende brillanti e cercati da tutti. Siete persuasivi sul lavoro, dovete solo evitare di fare i "prepotenti" se qualcuno non sposa subito le vostre idee.

5° Sagittario: la combinazione d'Aria vi rimette in movimento. Avete voglia di socialità, di svago e di aprirvi a nuovi stimoli intellettuali. Ottimo momento per pianificare un viaggio o un'uscita con gli amici. Frenate solo l'ottimismo eccessivo nelle spese.

6° Ariete: la Luna opposta vi sfida sul piano della pazienza, ma fortunatamente Mercurio vi offre la lucidità mentale per non cadere nelle provocazioni. Usate la logica anziché l'impulso e riuscirete a girare una situazione tesa a vostro favore.

7° Vergine: una giornata concentrata sugli affari pratici e sui dettagli legati ai soldi. Il trigono Luna-Mercurio vi aiuta a fare bene i conti e a organizzare il lavoro. Attenzione però a Giove: non fate investimenti azzardati dettati dalla fretta.

8° Toro: domani la routine quotidiana vi richiede impegno, ma avete le idee chiare su come ottimizzare i tempi. Evitate di irrigidirvi se un collega o un familiare esagera con le richieste emotive. Fate il vostro e scivolate via con eleganza.

9° Cancro: Giove nel vostro segno si scontra con la Luna, amplificando a dismisura la vostra sensibilità. Rischiate di prendere sul personale una critica banale o una frase detta con leggerezza. Fortunatamente, Mercurio vi aiuta a razionalizzare prima di sera.

10° Scorpione: la Luna si nasconde dietro le quinte, invitandovi all'osservazione piuttosto che all'azione. Ascoltate molto e parlate poco: raccoglierete informazioni preziosissime. Attenzione a non cedere a pensieri troppo malinconici.

11° Capricorno: la quadratura della Luna vi mette un po' di malumore o di stanchezza addosso, facendovi sentire il peso delle responsabilità. Non pretendete troppo da voi stessi e rimandate i chiarimenti importanti a giorni più sereni.

12° Pesci: vi sentite un po' confusi. Lo scontro tra la Luna e Giove tocca corde intime e rischia di farvi fare castelli in aria o, al contrario, di farvi vedere tutto nero. Fermate i pensieri, non prendete decisioni affrettate e cercate il supporto di un amico fidato.