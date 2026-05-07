L'oroscopo del weekend del 9 e 10 maggio si apre con un’energia vivace e in parte imprevedibile, perfetta per staccare dalla routine e lasciarsi guidare dall’istinto.

Il segno dell'Acquario dimostrerà affetto e passione nei confronti del partner, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre il Toro s'impegnerà per raggiungere importanti obiettivi professionali. Il Leone dovrà essere cauto nelle proprie scelte, mentre il Cancro sarà più ottimista.

Previsioni oroscopo weekend 9-10 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questo weekend di maggio si rivelerà piacevole da vivere insieme alla persona che amate.

Sarà un bel periodo per rilassarsi e godersi i piaceri della vostra relazione sentimentale. In quanto al lavoro potrete rallentare un pò, soprattutto se siete riusciti di recente a ottenere tanto dai vostri progetti. Godetevi il momento prima di tornare a darvi da fare. Voto - 9️⃣

Toro: dimostrerete costanza e intraprendenza in ambito professionale secondo l'oroscopo. La posizione di Mercurio vi spingerà a impegnarvi di più per ottenere risultati importanti dai vostri progetti. In amore vi sentirete abbastanza socievoli, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e il partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Soprattutto per voi single, sarà un weekend sociale e ricco di contatti, con la possibilità di stringere nuovi importanti legami. In quanto al lavoro potrete contare sul sostegno di Marte, che porterà buone energie e voglia di fare per ottenere tanto dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: questo fine settimana si rivelerà abbastanza discreto per quanto riguarda i sentimenti. Sarà un bel periodo da dedicare al vostro rapporto, scoprendo magari nuovi lati da coltivare. Nel lavoro Mercurio vi renderà creativi, ma attenzione a non sovraccaricarvi d'impegni, considerato Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Leone: fine settimana di maggio che richiederà cautela in quel che fate. Avete fatto strada con i vostri progetti, ma adesso dovrete dimostrare di saper gestire autonomamente ogni situazione.

In ambito amoroso sarete abbastanza dolci nei confronti del partner. Se siete single l'amore sarà quasi una priorità per voi. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale in calo a causa di Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Sentirsi al centro dell'attenzione non vi aiuterà a costruire un rapporto che funzioni davvero. Sul fronte professionale sarete più attenti e riflessivi in quel che fate grazie a Mercurio. Sarà importante per voi realizzare buoni progetti e raggiungere importanti risultati. Voto - 7️⃣

Bilancia: le emozioni non mancheranno in questo periodo per voi nativi del segno. Single oppure noi, potrebbe essere il momento giusto per chiarire o avvicinarvi di più alla persona che amate grazie al sostegno di Venere in trigono.

Per quanto riguarda il lavoro avrete buone capacità, ma non dovrete essere precipitosi in quel che fate per non avere problemi. Voto - 8️⃣

Scorpione: fare ordine nella vostra vita sentimentale sarà importante per voi nativi del segno, soprattutto se siete appena usciti da una crisi con la persona che amate. Equilibrio e complicità saranno fondamentali per un rapporto sano. In quanto al lavoro fermatevi a riflettere: avrete bisogno di capire se la strada che avete scelto può portarvi davvero da qualche parte. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà un fine settimana intenso per voi nativi del segno. Con il partner non ci sarà una perfetta intesa a causa di Venere, ma con la Luna in sestile, potreste provare a capire cosa potete fare per migliorare il vostro legame.

Nel lavoro avrete carta bianca in questo periodo, ma attenzione a non fare tutto a modo vostro. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime dal punto di vista professionale. Con Mercurio dalla vostra parte, sarete in grado di fare la differenza nel vostro impiego, e centrare spesso importanti risultati. In ambito amoroso godrete di un discreto equilibrio nel vostro rapporto, con qualche piccola occasione per far valere le vostre emozioni. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna e Venere saranno dalla vostra parte in questo fine settimana di maggio. Vi sentirete abbastanza affiatati insieme alla persona che amate, capaci di poter affrontare e superare qualunque ostacolo insieme. In ambito professionale dovrete essere più sicuri delle vostre scelte, nonostante Mercurio si trovi in cattivo aspetto.

Voto - 7️⃣

Pesci: creatività e voglia di cambiamento vi daranno una scossa dal punto di vista professionale. Mercurio in sestile vi spingerà a fare di più, nel tentativo di raggiungere obiettivi più ambiziosi. In quanto ai sentimenti dovrete avere pazienza: con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, non ci saranno tante occasioni romantiche. Voto - 7️⃣