L'oroscopo del 7 maggio 2026 con premia con la medaglia d'oro i Gemelli, capaci di alleggerire tensioni, con quella d'argento il Toro che sta vivendo grande costruzione e infine con quella di bronzo il Cancro. All'ultimo posto sti piazza lo Scorpione poiché le cose sembrano perdere slancio.

Classifica dei segni del 7 maggio 2026

Medaglia d'Oro: Gemelli

Siete i campioni assoluti di maggio. Mentre gli altri lottano con quadrature pesanti, voi beneficiate di Venere nel segno che vi rende spontanei, fluidi nella comunicazione e capaci di alleggerire qualsiasi tensione.

Il desiderio di agire cresce in modo naturale.

Medaglia d'Argento: Toro

State vivendo un mese di grande costruzione. Siete sostenuti da Mercurio e pronti a raccogliere i frutti di un cambiamento già avvenuto. La Luna in Capricorno, segno di terra come voi, vi regala la concretezza necessaria per gestire eventuali imprevisti finanziari portati da Urano.

Medaglia di Bronzo: Cancro

La posizione è solida grazie a Giove nel segno. Nonostante le tensioni generali, riuscite a ritrovare il valore dei gesti semplici. Le relazioni che resistono oggi sono quelle con radici reali.

4° Vergine: Un cielo che vi somiglia, fatto di risultati costruiti passo dopo passo. Siete favoriti nel dare un senso diverso a ciò che già esiste.

5° Pesci: La giornata richiede introspezione e riflessione profonda a causa del peso di Saturno e Nettuno. Navigate tra ispirazione e incertezza.

6° Ariete: Saturno e Nettuno nel segno chiedono maturità. La Luna quadrata vi rende nervosi; evitate scelte impulsive

7° Sagittario: Settimana di transizione. Dovete unire l'entusiasmo alla prudenza, rivedendo piani professionali prima di lanciarvi.

8° Capricorno: La Luna è nel vostro segno, ma è "appesantita" dal quadrato con Saturno. Sentite che manca sempre un tassello per la completa soddisfazione.

9° Bilancia: Tensioni sottili minano il vostro bisogno di equilibrio. Plutone retrogrado vi spinge a riconsiderare alcuni rapporti sociali.

10° Acquario: Plutone inizia il moto retrogrado proprio nel vostro segno.

È tempo di guardare le vostre ombre e liberarvi da attaccamenti malsani.

11° Leone: L'umore è volubile. Le lotte di potere sul lavoro potrebbero stancarvi; meglio sottrarsi e cercare autenticità.

12° Scorpione: Posizione difficile in questa prima metà di maggio. Le cose sembrano perdere slancio proprio ora; evitate di inseguire troppi obiettivi contemporaneamente.