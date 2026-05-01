L'oroscopo del weekend 2-3 maggio 2026 prevede degli incontri niente male per i segni di fuoco, in particolare per l'Ariete e per il Toro. I Pesci saranno inaspettatamente determinati.

Le previsioni dell'oroscopo per la prima parte della classifica

1° Ariete: la settimana si concluderà con delle soddisfazioni immense sul piano lavorativo. All'orizzonte si profilano altre occasioni di guadagno, non lasciatevele scappare. Gli incontri vi regaleranno tante emozioni.

2° Pesci: il weekend si prospetta molto avvincente dal punto di vista affettivo. Le aspettative sul posto di lavoro saranno pienamente esaudite, complice anche una determinazione fuori dal comune.

3° Scorpione: teneri e sensuali, questo weekend darete tutti voi stessi nella vostra relazione. Troverete una complicità a dir poco fantastica con il partner ma anche con le amicizie, specialmente quelle che non vedete da tanto tempo.

4° Leone: staccare la spina dal lavoro per voi sarà la cosa più bella del mondo in questo momento. Il weekend potrebbe regalare anche un incontro che migliorerà sia il vostro umore che la vostra autostima.

5° Toro: avrete bisogno di cambiare aria e di conoscere nuove persone. Sul lavoro non ci saranno contrattempi, di conseguenza anche la vostra carriera subirà delle accelerazioni. In amore la passione sarà alle stelle.

6° Sagittario: secondo quanto previsto dall'oroscopo, sarete inclini al dialogo e alla comprensione degli altri.

Oltre ad essere un fine settimana di riposo, questo periodo potrebbe essere inaspettatamente creativo.

La seconda parte

7° Cancro: valutare una proposta affettiva in questo momento sarà abbastanza difficile. La vostra diffidenza potrebbe aumentare con il passare delle ore, ma in famiglia avrete un atteggiamento molto tenero e disinteressato.

8° Acquario: non avrete problemi a dedicarvi al lavoro nonostante le festività. La vostra calma e ponderazione saranno colonne portanti dei vostri progetti professionali. In amore sarete prudenti, secondo l'oroscopo.

9° Capricorno: le decisioni di queste due giornate si prospettano difficili da prendere, soprattutto se si tratta della famiglia. Le stelle suggeriscono di confrontarvi con chi vi potrà aiutare in modo significativo.

10° Gemelli: purtroppo molte questioni in sospeso nel corso della settimana non verranno risolte. Avrete poca pazienza nell'affrontare un determinato genere di situazione. Con le amicizie risucirete a distrarre la mente.

11° Vergine: l'oroscopo prevede un po' di malinconia nel vostro cuore. Il pensiero di una persona lontana potrebbe compromettere la serenità della vostra mente. I vostri progetti vi occuperanno per molto tempo.

12° Bilancia: gli impegni vi metteranno sotto pressione. La vostra capacità di fare fronte ad ogni cosa nello stesso momento sarà fondamentale. In amore non ci saranno novità che possano essere determinanti per la stabilità di coppia.