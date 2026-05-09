Secondo l'oroscopo dell'11 maggio 2026 il Toro è affidabile, i Gemelli devono evitare gli eccessi e il Capricorno può avere delle tensioni con il partner.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la sfera sentimentale, al più presto deve fare chiarezza. I single possono essere molto più sinceri del solito. Per quanto riguarda il fisico è importante rallentare i ritmi.

Toro: in amore si può affrontare tranquillamente l'intera giornata. In alcune situazioni, i cuori solitari sono abbastanza affidabili.

Sul lavoro è in corso una crescita soddisfacente.

Gemelli: la relazione con il partner è più solida del previsto. La costanza sull'ambito lavorativo è finalmente premiata. In questo periodo è necessario evitare gli eccessi e puntare sul riposo.

Cancro: chi fa parte di una coppia si sente compreso dalla persona amata. Sono probabili dei momenti di svago insieme a dei nuovi amici. La mente sul lavoro è veramente molto attiva.

Leone: chi ha una relazione di vecchia data ha molta più comunicazione con la dolce metà. I single hanno bisogno di essere più leggeri. Durante la giornata, il benessere può migliorare improvvisamente.

Vergine: finalmente chi cerca l'amore ha una buona lucidità. Grazie al dialogo è possibile rafforzare il rapporto con il partner.

In questo momento è importante dedicare più tempo al riposo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in amore, il romanticismo è il grande protagonista. I single possono avere degli atteggiamenti troppo rigidi. L'energia e la salute sono davvero soddisfacenti.

Scorpione: evitare le incomprensioni con la persona amata è fondamentale. In questo periodo è necessario eliminare l'ansia. La precisione non deve mancare sul lavoro.

Sagittario: molta più armonia è presente sulla relazione amorosa. I cuori solitari hanno tante idee da realizzare insieme alla famiglia. Delle situazioni complesse vanno affrontate con determinazione.

Capricorno: sulla sfera sentimentale sono probabili delle tensioni. Chi cerca l'amore può affrontare una giornata molto delicata.

Finalmente sul lavoro è presente un maggiore equilibrio.

Acquario: le emozioni per i single sono molto più profonde. Sulla relazione amorosa può crescere il desiderio di libertà. Sul campo professionale si possono sperimentare dei nuovi percorsi.

Pesci: chi fa parte di una coppia è originale insieme al partner. Gli impegni di lavoro vanno affrontati con una buona dose di responsabilità. La salute risulta essere stabile e invece l'umore è veramente felice.