L'oroscopo di domani, domenica 17 maggio, vi condurrà nel cuore di una primavera vibrante, dominata da transiti planetari capaci di rimescolare profondamente le carte del destino. I tre segni più favoriti dalle stelle in questa giornata speciale saranno i Pesci, il Cancro e il Toro, pronti a vivere ore di straordinaria intensità ed evoluzione personale. I movimenti celesti stimoleranno un profondo bisogno di rinnovamento, spingendo molti a ridefinire le proprie priorità sia nella sfera professionale sia in quella sentimentale. Sarà una domenica in cui l'intuito giocherà un ruolo cruciale: chi saprà ascoltare la propria voce interiore riuscirà a navigare con successo anche le correnti più turbolente.

In questa giornata di metà maggio, l'energia cosmica inviterà a una saggia riflessione prima di compiere passi azzardati. Mentre i segni d'Acqua galopperanno verso il successo grazie a una sintonia perfetta con l'universo, altre costellazioni dovranno fare i conti con la stanchezza o con qualche momento di eccessiva emotività. Le stelle consiglieranno di non forzare gli eventi, bensì di assecondare il flusso degli eventi con intelligenza e flessibilità emotiva.

Preparatevi a scoprire come gli astri guideranno i vostri passi e quali sorprese il destino vi riserverà in queste ventiquattro ore ricche di promesse.

Oroscopo di domani, domenica 17 maggio, e la classifica dei 12 segni zodiacali

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 5,5.

Parola chiave: emotività aumentata, mantenete la calma e rimandate le decisioni importanti.

Avvertirete un senso di instabilità che rischierà di condizionare la vostra domenica. Le configurazioni astrali indicano un'emotività aumentata, mantenete la calma e rimandate le decisioni importanti. Vi sentirete come su un'altalena rutilante di sensazioni contrastanti, dove anche la minima critica costruttiva o un banale ritardo logistico assumeranno proporzioni gigantesche ai vostri occhi. Nei rapporti interpersonali, specialmente in famiglia, correrete il rischio di reagire d'impulso, guidati da un senso di incomprensione passeggero. Non sarà il momento adatto per affrontare discorsi cruciali sul futuro o per firmare accordi di qualsiasi natura.

Dedicherete le prossime ore esclusivamente al relax, proteggendo il vostro equilibrio psicofisico dalle interferenze esterne. Ricaricherete le pile leggendo un buon libro o passeggiando nella natura. Quando la tempesta interiore si sarà placata, ritroverete la vostra leggendaria lucidità mentale e tutto vi apparirà improvvisamente più chiaro.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 5,5. Parola chiave: stanchezza e stress in aumento, prendetevi cura di voi stessi e andate a letto prima.

Le ultime settimane sono state particolarmente intense e domani tutti i nodi arriveranno al pettine sotto forma di un calo energetico piuttosto evidente. Sperimenterete una sensazione di stanchezza e stress in aumento, prendetevi cura di voi stessi e andate a letto prima.

I ritmi frenetici che vi sarete imposti di recente vi presenteranno il conto, manifestandosi con svogliatezza e una ridotta tolleranza verso i doveri quotidiani. Sarà inutile e controproducente pretendere da voi stessi le solite performance straordinarie. Ascolterete i segnali del vostro corpo, che vi chiederà a gran voce di rallentare il passo e di staccare la spina da smartphone e scadenze. Eviterete i contesti troppo caotici o le riunioni familiari che richiedono un grande dispendio di energie mentali. Privilegerete invece una routine domestica rilassante, coccolandovi con una tisana o un bagno caldo. Rigenerare l'organismo diventerà la vostra priorità assoluta per affrontare al meglio la settimana successiva.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: energia in aumento da canalizzare per non trasformarla in nervosità, giocate la carta della franchezza.

Sentirete un potente fuoco interiore scorrere nelle vostre vene, ma dovrete essere molto bravi a gestirlo con intelligenza per evitare spiacevoli incidenti diplomatici. Sperimenterete un'energia in aumento da canalizzare per non trasformarla in nervosità, giocate la carta della franchezza. Questo surplus di vitalità vi spingerà a voler fare troppe cose contemporaneamente, con il rischio reale di scattare per un nonnulla nei confronti di chi non terrà il vostro passo accelerato. Nelle relazioni di coppia o con i collaboratori storici, non terrete nascosti i vostri dubbi o eventuali malumori: esprimerete i vostri pensieri senza filtri ipocriti, ma lo farete sempre mantenendo un tono costruttivo e rispettoso delle opinioni altrui.

Canalizzerete la grinta accumulata attraverso un'intensa attività fisica o un progetto creativo che richiede coraggio e determinazione. Sfruttando questa forza in modo mirato, trasformerete una potenziale domenica nervosa in un trampolino di lancio per il vostro riscatto personale.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: prendete le distanze dalla routine per pianificare il futuro, attenzione alle negligenze nelle discussioni.

Il bisogno di ritrovare un equilibrio interiore vi spingerà a cercare momenti di solitudine salvifica lontano dal caos quotidiano. Domani prendete le distanze dalla routine per pianificare il futuro, attenzione alle negligenze nelle discussioni. Sentirete l'esigenza di isolarvi mentalmente per fare il punto della situazione sulla vostra vita sentimentale e lavorativa, gettando le basi per i prossimi mesi con lucida lungimiranza.

Tuttavia, questa vostra apparente distrazione o l'atteggiamento distaccato potrebbero essere scambiati per indifferenza da chi vi circonda. Durante i pranzi in famiglia o i confronti con il partner, eviterete di mostrare disattenzione, poiché una parola di troppo detta con superficialità o una risposta data a metà accenderanno polemiche sterili ma fastidiose. Ascolterete con sincero interesse le ragioni altrui prima di esporre le vostre teorie, mantenendo quel ponte di comunicazione diplomatica che vi contraddistingue da sempre.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: ottima giornata per i contatti professionali, ma riposate di più per recuperare le forze.

La vostra mente viaggerà veloce verso traguardi ambiziosi e le stelle asseconderanno questa vostra grande intraprendenza, pur chiedendovi un piccolo sacrificio sul piano fisico.

Sarà un'ottima giornata per i contatti professionali, ma riposate di più per recuperare le forze. Anche se si tratterà di una domenica, riceverete chiamate inaspettate, messaggi incoraggianti o intuizioni fulminanti capaci di svoltare un progetto lavorativo che vi sta molto a cuore. Sarete brillanti, magnetici e pronti a tessere nuove reti di alleanze strategiche. Tuttavia, non dovrete commettere l'errore di trascurare il benessere del vostro corpo in nome del successo. Sentirete la stanchezza bussare alla porta nel tardo pomeriggio, ricordandovi che non siete delle macchine indistruttibili. Ritaglierete ampi spazi per il riposo totale, delegando gli impegni meno urgenti e concedendovi un sonno ristoratore.

Solo ricaricando i serbatoi dell'energia potrete cavalcare l'onda del successo con la giusta lucidità nei prossimi giorni.

LEONE (23 luglio - 23 agosto) Voto 7. Parola chiave: ottima ispirazione, ma siate chiari nelle intenzioni e moderate il parlare schietto.

Il cielo di domani vi regalerà una marcia in più dal punto di vista della creatività e dell'intuito profondo. Dimostrerete un'ottima ispirazione, ma siate chiari nelle intenzioni e moderate il parlare schietto. La vostra mente sfornerà idee originali e soluzioni brillanti a vecchi problemi familiari o professionali, rendendovi dei punti di riferimento carismatici per chiunque si trovi in difficoltà. Nonostante questo stato di grazia intellettuale, dovrete prestare la massima attenzione al modo in cui esprimerete le vostre verità.

La vostra tradizionale onestà intellettuale rischierà di sfociare in una durezza verbale eccessiva, capace di ferire la sensibilità delle persone più fragili che vi circondano. Spiegherete i vostri punti di vista con calma, esplicitando i vostri obiettivi nobili fin da subito senza lasciare spazio a equivoci o fraintendimenti. Usando la dolcezza insieme alla vostra innata leadership, otterrete il consenso unanime e l'ammirazione sincera di tutto il vostro entourage.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: meno emotivi e molto efficaci, ma misurate i gesti per evitare distrazioni o problemi diplomatici.

Una piacevole sensazione di concretezza vi accompagnerà per tutta la giornata di domani, permettendovi di sbrigare molte faccende rimaste in sospeso da troppo tempo.

Vi mostrerete meno emotivi e molto efficaci, ma misurate i gesti per evitare distrazioni o problemi diplomatici. Lascerete da parte i drammi interiori e i dubbi amletici che spesso vi tormentano, focalizzandovi esclusivamente sugli obiettivi pratici e sulla risoluzione dei problemi logistici della vita quotidiana. Sarete veloci, decisi e incredibilmente produttivi. Questa fretta di concludere e di vedere i risultati immediati, però, vi esporrà al rischio di compiere piccoli errori di distrazione o di trascurare la sensibilità di chi collabora con voi. Nel relazionarvi con gli altri, modererete i vostri modi che potrebbero apparire sbrigativi o eccessivamente perentori. Un briciolo di tatto in più vi eviterà tensioni inutili, garantendovi il successo in ogni attività domenicale.

VERGINE (24 agosto - 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: riflessivi ed efficaci, conoscete i vostri limiti e non prendete decisioni irrevocabili.

Il vostro approccio metodico e la grande lucidità analitica saranno i vostri migliori alleati in questa domenica di metà maggio. Vi confermerete riflessivi ed efficaci, conoscete i vostri limiti e non prendete decisioni irrevocabili. Riuscirete a fare ordine nel caos mentale generato dagli impegni della settimana appena trascorsa, pianificando con precisione chirurgica le vostre prossime mosse. Sarete perfettamente consapevoli delle vostre attuali risorse energetiche e temporali, evitando di caricarvi di responsabilità eccessive che non potreste gestire con la dovuta calma.

Se vi troverete di fronte a un bivio importante, specialmente in ambito sentimentale o finanziario, resisterete alla tentazione di chiudere definitivamente una porta o di firmare contratti definitivi. Il cielo vi consiglierà di concedervi ancora qualche giorno di osservazione e di riflessione: il tempo lavorerà a vostro favore, portando alla luce nuovi dettagli fondamentali per la vostra scelta finale.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: dinamismo e audacia ripagati, ma non disperdetevi e fate una pausa.

Vi attende una domenica radiosa, caratterizzata da una spinta interiore formidabile che vi spingerà a uscire dalla vostra comfort zone con risultati strabilianti. Il vostro dinamismo e audacia saranno ripagati, ma non disperdetevi e fate una pausa. Sarete animati da una voglia matta di fare, di sperimentare nuovi percorsi e di rimettervi in gioco sia nei sentimenti sia nei progetti personali, raccogliendo consensi entusiastici ovunque deciderete di mostrare il vostro talento. Questa bellissima ondata di entusiasmo, tuttavia, vi porterà a iniziare troppe attività contemporaneamente, con il rischio di sprecare energie preziose in mille rivoli insignificanti. Focalizzerete la vostra attenzione solo su ciò che conta davvero per voi, imponendovi dei momenti di stop rigenerante durante la giornata per godervi i frutti dei vostri successi. Un pranzo all'aperto o un momento di intimità con le persone amate saranno il coronamento perfetto di una giornata memorabile.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 8. Parola chiave: piena fiducia in se stessi e grande diplomazia in famiglia e nel gruppo.

Le stelle ricameranno per voi un cielo solido e rassicurante, ideale per consolidare la vostra posizione di leader carismatici all'interno della vostra cerchia sociale. Manterrete una piena fiducia in se stessi e grande diplomazia in famiglia e nel gruppo. Sarete consapevoli del vostro valore e delle vostre capacità, e questa ritrovata sicurezza interiore si rifletterà positivamente sul vostro modo di porvi con gli altri. Nelle discussioni familiari riguardanti la gestione della casa o la pianificazione di progetti futuri, userete parole calibrate e una preziosa comprensione, riuscendo a mettere d'accordo anche le fazioni più distanti e conflittuali. Sarete ascoltati, rispettati e cercati come saggi consiglieri da amici e parenti in difficoltà. Sfrutterete questa magnifica armonia planetaria per riavvicinarvi a qualcuno con cui c'era stata un'incomprensione recente, sanando ogni ferita con un sorriso autentico.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 8,5. Parola chiave: successo e gioia di vivere nell'aria, allentate la pressione senza fare eccessi.

Sarete tra i protagonisti assoluti di questo cielo domenicale, avvolti da un'atmosfera di magica positività che vi farà letteralmente risplendere. Sentirete il successo e la gioia di vivere nell'aria, allentate la pressione senza fare eccessi. Una splendida combinazione di pianeti favorirà i vostri incontri sentimentali, i colpi di fulmine e la riscoperta di una passionalità travolgente all'interno delle coppie di lunga data. Vi sentirete finalmente leggeri, liberi dalle ansie ipocondriache o dai dubbi sul futuro che spesso appesantiscono il vostro cuore sensibile. Cavalcherete questa bellissima ondata di ottimismo concedendovi al divertimento puro, ma vi ricorderete di non esagerare con i ritardi, gli stravizi a tavola o le spese folli dettate dall'euforia del momento. Assaporerete ogni singolo istante di questa giornata di festa con gratitudine, ricaricando l'anima di vibrazioni positive e amore sincero.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 9. Parola chiave: entusiasti, socievoli e comunicativi, giornata ideale per ampliare la rete relazionale.

Il gradino più alto del podio stellare di domani spetta di diritto a voi, baciati da transiti planetari di assoluto splendore che vi renderanno irresistibili. Vi mostrerete entusiasti, socievoli e comunicativi, giornata ideale per ampliare la rete relazionale. La vostra innata empatia si sposerà magnificamente con una straordinaria parlantina, rendendovi le anime indiscusse di ogni ritrovo, festa o scampagnata domenicale. Sarete magnetici e capaci di attirare nella vostra orbita persone stimolanti, nuove amicizie destinate a durare nel tempo o contatti fortunati capaci di aprire porte insperate per il vostro futuro professionale. Se siete single, non dovrete assolutamente rimanere chiusi in casa: il destino avrà in serbo per voi incontri fatali ed emozioni intense capaci di farvi battere forte il cuore. Aprirete le braccia alla fortuna e lasciatevi guidare dall'intuito, perché domani l'universo cospirerà attivamente per la vostra felicità.