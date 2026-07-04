L'oroscopo di domenica 5 luglio 2026 vi porterà direttamente nel cuore di una splendida domenica estiva, ricca di transiti planetari capaci di rimescolare i destini dei dodici segni dello zodiaco. Il fine settimana si chiuderà sotto un cielo denso di significati e carico di energia trasformativa: la Luna crescente in Bilancia richiamerà il valore della stabilità emotiva e della giustizia nei rapporti, mentre il Sole nel segno del Cancro accenderà il bisogno di intimità e di calore familiare. Sarà una giornata che non si accontenterà delle apparenze; gli astri vi spingeranno con forza verso la verità, chiedendovi di riflettere attentamente sulle vostre relazioni personali per capire quali meritino di essere coltivate e quali, invece, vadano ridimensionate.

In questo quadro astrologico così vibrante e variegato, l'energia cosmica si distribuirà in modo netto, premiando chi saprà muoversi con coraggio, passione e una totale apertura al cambiamento.

I tre segni che sono quelli più favoriti dalle stelle saranno l'Ariete, il Sagittario e il Cancro, che si prepareranno a vivere momenti di pura grazia astrologica, riscatto emotivo e straordinaria vitalità psicofisica. Al contrario, i segni d'Acqua come lo Scorpione e i segni d'Aria come l'Acquario dovranno gestire qualche turbolenza sentimentale o logistica dovuta a opposizioni planetarie passeggere. Sarà una domenica che premierà la lungimiranza e chi metterà la propria serenità psicofisica davanti a ogni obbligo formale.

Preparatevi a scoprire come i pianeti guideranno le vostre decisioni e quali sorprese il destino ha riservato per questa calda giornata estiva.

Oroscopo di domani, domenica 5 luglio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo assoluto per l'Ariete, Scorpione e Acquario chiamati alla massima cautela

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 5,5. Parola chiave: fase tormentata in amore con freddezza nella coppia, affrontate anche un periodo di stallo economico e spese impreviste.

Il cielo di questa domenica si presenterà purtroppo nuvoloso sopra le vostre teste, costringendovi a fare i conti con un calo energetico piuttosto evidente. Vivrete una fase tormentata in amore con freddezza nella coppia, un blocco emotivo che vi spingerà a chiudervi nel vostro guscio e a guardare il partner con sospetto o distacco.

Non permetterete che i vecchi rancori avvelenino il presente; eviterete i silenzi punitivi e rimanderete i chiarimenti importanti a lunedì. Purtroppo, le cose non andranno meglio sul fronte materiale: affrontate anche un periodo di stallo economico e spese impreviste che riguarderanno la manutenzione dell'auto o della casa. Gestirete il budget con estrema parsimonia e non vi lascerete prendere dall'ansia di dover risolvere tutto subito.

ACQUARIO (20 gennaio - 19 febbraio) Voto 5,5. Parola chiave: pianeti agitati e relazioni sottoposte a forti tensioni, mantenete la calma e cercate un chiarimento definitivo.

Le configurazioni astrali di questa domenica vi vedranno alle prese con forti asprezze caratteriali dovute a un sovraccarico di stress non indifferente.

Troverete dei pianeti agitati e relazioni sottoposte a forti tensioni, specialmente nel nucleo familiare o con gli amici più stretti, dove vi sentirete profondamente incompresi e messi da parte. Le stelle vi manderanno un monito preciso per non rovinare il fine settimana: mantenete la calma e cercate un chiarimento definitivo. Eviterete le risposte taglienti ed eviterete di sbattere le porte prima di aver ascoltato le ragioni altrui. Sarà una giornata complessa, ma utile per ridefinire i confini della vostra libertà personale all'interno dei rapporti interpersonali.

VERGINE (24 agosto - 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: troppo impegnati nel lavoro per occuparvi degli affetti, faticherete fino a metà mese ad avere tutto sotto controllo.

Anche se il calendario indicherà che è domenica, la vostra mente continuerà a rincorrere scadenze, scartoffie e progetti professionali non ancora portati a termine. Vi mostrerete troppo impegnati nel lavoro per occuparvi degli affetti, e questa vostra assenza mentale minerà la serenità della vita di coppia e l'armonia domestica. Gli astri vi ricorderanno che non potrete fare miracoli: faticherete fino a metà mese ad avere tutto sotto controllo, quindi dovrete rassegnarvi ad accettare qualche piccolo imprevisto logistico o ritardo nella vostra rigida tabella di marcia. Staccherete la spina almeno per la cena, concedendo al corpo e alla mente il riposo di cui avranno disperatamente bisogno.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) Voto 6,5.

Parola chiave: Venere dissonante porta conflittualità in amore, ma nel lavoro non mancheranno le occasioni per mostrare il talento.

Il vostro cielo domenicale mostrerà due facce nettamente contrapposte, alternando momenti di grande nervosismo nel privato a grandi intuizioni sul piano pratico. Noterete che una Venere dissonante porta conflittualità in amore, scatenando piccole gelosie, rivendicazioni passate e un diffuso senso di insoddisfazione nei confronti del partner. Non cederete alle provocazioni e non cercherete lo scontro a tutti i costi. Fortunatamente, la sfera professionale vi regalerà ottime soddisfazioni: ma nel lavoro non mancheranno le occasioni per mostrare il talento. Se deciderete di sfruttare la giornata per pianificare le mosse della prossima settimana, farete centro, attirando l'attenzione di contatti di grande prestigio.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: stelle amiche e determinazione a trovare una soluzione in amore, ma fate bene i conti per le troppe uscite.

Inizierete la giornata sotto la protezione di configurazioni celesti favorevoli che vi doneranno un'ottima lucidità mentale. Sfrutterete queste stelle amiche e determinazione a trovare una soluzione in amore, ideali per sanare un piccolo strappo sentimentale nato nei giorni scorsi o per riscoprire una piacevole complicità erotica ed emotiva con chi vi ama. Sarete brillanti e comunicativi come non mai. L'unico vero avvertimento del cielo riguarderà la gestione del portafogli: ma fate bene i conti per le troppe uscite finanziarie legate a viaggi, cene mondane e acquisti superflui che rischieranno di intaccare i vostri risparmi estivi.

Un briciolo di autodisciplina in più vi eviterà brutte sorprese sul finire della settimana.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: voglia di novità in amore e situazione professionale molto produttiva, ma serviranno pazienza e prudenza.

Un vento di fresca novità accenderà le vostre passioni e vi spingerà a uscire dalla vostra classica comfort zone. Avvertirete una forte voglia di novità in amore e situazione professionale molto produttiva, un binomio vincente che vi permetterà di fare grandi passi avanti sia nei vostri progetti di coppia sia nella pianificazione dei vostri investimenti materiali. Le stelle vi consiglieranno però di non correre troppo e di non fare il passo più lungo della gamba: ma serviranno pazienza e prudenza.

Prima di firmare un accordo contrattuale o di lanciare una promessa importante a lungo termine alla persona amata, analizzerete attentamente i dettagli con il vostro solito, saggio realismo.

LEONE (23 luglio - 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: bella vitalità per ritrovare l'intesa di coppia, la calma interiore vi porterà a fare scelte ben ponderate.

Sarete investiti da una splendida onda di calore planetario che vi permetterà di archiviare le piccole tensioni lavorative accumulate nei giorni scorsi. Sfrutterete questa bella vitalità per ritrovare l'intesa di coppia, riscoprendo il piacere delle piccole attenzioni, del dialogo profondo e di una complicità che credevate leggermente sbiadita. Vi mostrerete generosi, affascinanti e pronti a stupire chi vi circonda con il vostro innato magnetismo.

Gli astri confermeranno che la calma interiore vi porterà a fare scelte ben ponderate sia nella vita sentimentale che nei vostri affari privati, regalandovi una profonda serenità che vi guiderà infallibilmente verso il successo.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: fase utile per ripulire la vita dalle persone tossiche, siete più lucidi ed equilibrati nel gestire le tensioni.

La Luna crescente nel vostro spazio zodiacale vi regalerà una forza d'animo eccezionale, ideale per fare chiarezza nella vostra cerchia sociale. Attraverserete una fase utile per ripulire la vita dalle persone tossiche, allontanando senza sensi di colpa chi ha cercato di sfruttare la vostra bontà o chi ha portato solo malumori nella vostra quotidianità.

Noterete con orgoglio che siete più lucidi ed equilibrati nel gestire le tensioni, una dote diplomatica straordinaria che vi permetterà di risolvere un vecchio malinteso familiare senza alzare la voce. Vi riapproprierete finalmente dei vostri spazi vitali, inaugurando una fase di grande benessere psicofisico.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: grande serenità nel cuore per vivere l'amore in modo leggero, reagite con diplomazia alle critiche sul lavoro.

Una bellissima domenica all'insegna della spensieratezza e della rigenerazione interiore vi attenderà fin dalle prime ore del mattino. Sperimenterete una grande serenità nel cuore per vivere l'amore in modo leggero, abbandonando i vecchi timori legati al passato e lasciandovi cullare dal romanticismo del presente.

I single faranno incontri decisamente intriganti durante una gita fuori porta. Sul fronte pratico, qualora dovessero giungere notizie inaspettate, non vi farete prendere dall'ansia: reagite con diplomazia alle critiche sul lavoro, lasciando scivolare via le provocazioni dei colleghi invidiosi con un sorriso distaccato e superiore.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 8,5. Parola chiave: estate molto appassionante con una bella carica in più nei sentimenti, cercate solo di fare una vita più regolare.

Il Sole nel vostro segno, unito a transiti lunari magnifici, vi spalancherà le porte di una giornata ad altissimo tasso emotivo. Vi tufferete in un'estate molto appassionante con una bella carica in più nei sentimenti, che vi spingerà a vivere la sessualità e l'amore con un trasporto totale, quasi magico.

Le coppie ritroveranno l'armonia perfetta e faranno grandi progetti per il futuro domestico. L'unico consiglio delle stelle riguarderà la vostra forma fisica: cercate solo di fare una vita più regolare, evitando gli eccessi a tavola e garantendo al vostro corpo le giuste ore di sonno, fondamentali per non disperdere questa splendida energia estiva.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: affascinanti, carismatici e con una grande forza interiore, è il momento giusto per passare all'azione e cambiare in meglio.

Le stelle di questa domenica vi trasformeranno in autentici magneti viventi, capaci di catalizzare l'attenzione e l'ammirazione di chiunque incontrerete sul vostro cammino. Vi mostrerete affascinanti, carismatici e con una grande forza interiore, doti straordinarie che vi permetteranno di superare ogni ostacolo burocratico o personale a testa alta. Il cielo vi invierà un messaggio chiaro: è il momento giusto per passare all'azione e cambiare in meglio la vostra situazione lavorativa o sentimentale. Non avrete paura di osare, prenderete l'iniziativa e dichiarerete i vostri sentimenti con una schiettezza che lascerà il segno.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 9. Parola chiave: bella carica di energia in più e situazione importante in amore, con un bel recupero fisico a luglio.

Sarete voi i dominatori assoluti e incontestabili di questo cielo del 5 luglio, baciati da transiti planetari che sfioreranno l'assoluta perfezione. Beneficerete di una bella carica di energia in più e situazione importante in amore, un allineamento d'oro che vi permetterà di vivere emozioni travolgenti, di consolidare un legame speciale o di fare un incontro che cambierà radicalmente il corso della vostra estate. Vi sentirete invincibili e noterete, con immenso piacere, di essere entrati in una fase caratterizzata da un bel recupero fisico a luglio che spazzerà via ogni traccia della stanchezza accumulata in primavera. Sfrutterete questa giornata straordinaria per splendere, per lanciare progetti audaci e per prendervi tutto il successo che meriterete di diritto.