L'oroscopo di domani, venerdì 29 maggio, ci traghetta verso la fine del mese con un quadro astrale dinamico e ricco di spunti di riflessione. I transiti planetari di questa giornata delineano una mappa del cielo in cui la Luna e i pianeti veloci spingono a bilanciare la concretezza materiale con i bisogni dello spirito. Sarà una giornata in cui non mancheranno i contrasti, ma che regalerà anche intuizioni preziose a chi saprà sintonizzarsi sulle frequenze del rinnovamento e dell'ascolto interiore. Le stelle premieranno in particolar modo la capacità di guardare oltre il presente, invitandoci a pianificare i prossimi passi con un mix ideale di entusiasmo e razionalità.

In questo scenario astrologico così vibrante, i tre segni più favoriti dalle stelle saranno il Sagittario, la Bilancia e l'Acquario, pronti a brillare e a cogliere al volo le migliori occasioni della giornata.

Oroscopo di domani, venerdì 29 maggio e la classifica dei 12 segni zodiacali: gioia e relax per il Sagittario, Capricorno un po' in affanno

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 5. Parola chiave: clima teso e cambiamenti improvvisi, evitate scontri e rifugiatevi nel calore familiare.

Il cielo di questo venerdì vi metterà di fronte a qualche ostacolo imprevisto che rischierà di minare la vostra proverbiale stabilità. Vi scontrerete con un clima teso e cambiamenti improvvisi sul fronte lavorativo o logistico, eventi che destabilizzeranno i vostri piani originari e vi faranno sentire privati del controllo.

L'irritazione potrebbe spingervi a irrigidirvi sulle vostre posizioni, ma gli astri vi consigliano caldamente di agire con prudenza: evitate scontri diretti e polemiche sterili che non porterebbero a nulla se non a un inutile dispendio di energie fisiche e mentali. Di fronte alle burrasche esterne, la strategia vincente sarà quella di fare un passo indietro e cercare protezione nei legami più sinceri: rifugiatevi nel calore familiare e ricaricate le vostre batterie emotive circondandovi solo di chi vi ama senza riserve.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: giornata tesa e rischio di screzi, ascoltate pareri diversi con distacco.

Le stelle di domani vi richiederanno una grande dose di pazienza e di self-control per superare indenni alcune configurazioni planetarie leggermente ostili.

Vi attende una giornata tesa e rischio di screzi sia nell'ambiente professionale sia nei rapporti interpersonali quotidiani, dove vi sentirete facilmente presi di mira o poco compresi nelle vostre reali intenzioni. Invece di chiudervi nel vostro guscio protettivo o di reagire d'impulso con un atteggiamento difensivo, cercate di adottare una prospettiva più aperta e tollerante: ascoltate pareri diversi con distacco emotivo, senza viverli come un attacco personale alla vostra autorità o ai vostri valori. Mantenere l'obiettività vi permetterà di disinnescare sul nascere qualsiasi potenziale conflitto e di scivolare verso la serata con maggiore serenità.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 5,5. Parola chiave: spese impreviste e irritabilità, scaricate il surplus di energia con lo sport.

Il vostro venerdì risentirà di quadrature planetarie che toccheranno il settore pratico della vostra vita, generando un po' di malumore di troppo. Sarete costretti a fare i conti con spese impreviste e irritabilità causate da scadenze imminenti o da piccoli problemi domestici che richiederanno un esborso economico non preventivato. Questo scenario alimenterà un senso di insicurezza materiale che riverserete inevitabilmente nei rapporti con le persone vicine. Per evitare che il nervosismo prenda il sopravvento e rovini l'armonia della vostra giornata, gli astri vi offrono una valvola di sfogo ideale: scaricate il surplus di energia con lo sport o con una lunga passeggiata rigenerante all'aria aperta.

L'attività fisica vi aiuterà a ripulire la mente dai pensieri tossici e a ritrovare il vostro asse interiore.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: sforzi per restare sereni, riflettete sul futuro senza farvi guidare dall'impulso.

Vi troverete a vivere una giornata di transizione, in cui la stanchezza della settimana si farà sentire e vi chiederà un supplemento di autocontrollo. Dovrete compiere consapevoli sforzi per restare sereni, specialmente di fronte a contrattempi o a ritardi che metteranno a dura prova la vostra naturale impazienza. Il cielo vi invita a rallentare il ritmo frenetico degli ultimi giorni e a focalizzarvi sulle vostre priorità a lungo termine: riflettete sul futuro senza farvi guidare dall'impulso del momento, evitando di prendere decisioni drastiche sul fronte lavorativo o sentimentale dettate solo dalla foga della giornata.

Sfrutterete al meglio queste ore se vi concederete il tempo necessario per valutare i pro e i contro di ogni situazione con lucida razionalità.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 6. Parola chiave: tensioni familiari da risolvere, difendete i vostri interessi restando equilibrati.

Il focus della giornata di domani sarà concentrato sulla sfera privata e sulla gestione dei rapporti di vecchia data che richiedono una revisione. Vi troverete di fronte a vecchie o nuove tensioni familiari da risolvere, nodi legati alla gestione della casa o a incomprensioni comunicative che non potrete più fare finta di non vedere. Il cielo vi sprona a non subire passivamente le decisioni altrui, ma a far valere le vostre ragioni con fermezza ed eleganza: difendete i vostri interessi restando equilibrati, senza scivolare nell'aggressività o nel vittimismo che spesso caratterizzano le vostre reazioni più accese.

Muovendovi con diplomazia e saggezza strategica, riuscirete a ottenere il rispetto che meritate e a ristabilire la pace tra le mura domestiche.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: ottima forma pratica, ma attenzione all'emotività e a non diventare pungenti.

I transiti astrali vi regaleranno una marcia in più per quanto riguarda la gestione degli affari concreti e della routine quotidiana. Dimostrerete un'ottima forma pratica, risolvendo con efficienza e rapidità compiti complessi, scadenze di lavoro e questioni burocratiche che si trascinavano da tempo. Tuttavia, a fare da contraltare a questa efficienza materiale ci sarà una certa fragilità sul piano psicologico: prestate massima attenzione all'emotività e a non diventare pungenti con le parole.

Quando vi sentirete stanchi o sotto pressione, potreste lanciare frecciatine ironiche che rischierebbero di ferire la sensibilità delle persone care o dei colleghi. Custodite la vostra pace interiore e usate la vostra razionalità terrena per mediare le vostre reazioni emotive.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: mente distratta dalle grandi decisioni, ma calma rigenerante ed emozioni al massimo.

Un cielo decisamente interessante vi proietterà verso riflessioni profonde e scenari futuri di ampio respiro. Vi ritroverete con la mente distratta dalle grandi decisioni che riguardano la vostra carriera o la vostra vita di coppia, faticando a concentrarvi sulle mansioni ripetitive della giornata.

Nonostante questo vagabondaggio mentale, potrete contare su una calma rigenerante ed emozioni al massimo che vi permetteranno di vivere i rapporti interpersonali con un'intensità e una dolcezza del tutto nuove. Lasciatevi cullare dalle sensazioni positive che arriveranno dalle persone amate e non abbiate fretta di trovare subito tutte le risposte: godetevi la bellezza di questo presente così ricco di promesse e di calore umano.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: grande entusiasmo per i vostri cari, ma concedetevi il giusto riposo.

L'aspetto armonioso di alcuni pianeti stimolerà il vostro lato più affettuoso, generoso e protettivo nei confronti delle persone che fanno parte della vostra vita.

Sperimenterete un grande entusiasmo per i vostri cari, dedicando volentieri il vostro tempo libero all'organizzazione di momenti di condivisione, cene in compagnia o piccoli favori per le persone in difficoltà. Questa vostra grande disponibilità sarà fonte di profonda gratificazione emotiva, ma consumerà anche molte delle vostre energie vitali. Per evitare di arrivare al fine settimana completamente svuotati, gli astri vi rivolgono un caloroso promemoria: concedetevi il giusto riposo e staccate la spina dagli impegni non urgenti prima che il corpo vi presenti il conto.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: vita affettiva protagonista e fiuto affilato per guardare al futuro con obiettività.

Splendide configurazioni planetarie illumineranno il vostro venerdì, ponendo l'accento sulla sfera dei sentimenti e sulle vostre ambizioni personali. Vivrete una giornata in cui la vita affettiva protagonista vi regalerà conferme importanti, passioni accese e una bellissima complicità con il partner o con nuove e intriganti conoscenze. Al contempo, la vostra mente sarà incredibilmente lucida e potrete fare affidamento su un fiuto affilato per guardare al futuro con obiettività, pianificando mosse strategiche sul lavoro o investimenti finanziari a lungo termine con assoluta precisione. Sarete in grado di unire il calore del vostro cuore alla freddezza della logica, un mix perfetto che vi guiderà verso il successo in ogni iniziativa.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: ottimi risultati grazie a ottimismo e buonumore, evitate solo gli eccessi a tavola.

Le stelle di questo venerdì vi sorridono apertamente, regalandoci una delle giornate più luminose e gratificanti di tutto il mese di maggio. Raggiungerete ottimi risultati grazie a ottimismo e buonumore, doti che vi permetteranno di conquistare la simpatia dei vostri interlocutori, superare brillantemente colloqui o esami e sbloccare situazioni burocratiche complesse. La vostra energia magnetica e la vostra solarità saranno contagiose, rendendovi l'anima della serata in qualsiasi contesto sociale vi troverete a frequentare. L'unico piccolo invito alla prudenza da parte del cielo riguarda la sfera del benessere fisico: evitate solo gli eccessi a tavola o con i piaceri mondani, per non appesantire la digestione e rovinare la forma smagliante che gli astri vi donano.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: fiducia e vibrazioni positive, prendetevi del tempo per voi prima di decidere.

Il vento astrale soffia impetuoso a vostro favore, portando una ventata di freschezza, rinnovamento e grande ottimismo nella vostra quotidianità. Vi sentirete pervasi da una rinnovata fiducia e vibrazioni positive che vi spingeranno ad accogliere con entusiasmo le novità e a guardare ai vostri progetti con una determinazione incrollabile. Molte opportunità busseranno alla vostra porta, sia in campo professionale sia nella sfera relazionale, ma l'oroscopo vi consiglia di non farvi prendere dalla fretta di concludere: prendetevi del tempo per voi prima di decidere quale direzione intraprendere. Ascoltate la vostra voce interiore e lasciate maturare le vostre scelte per compiere passi sicuri verso un futuro radioso.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: calma per godersi la vita, mettetevi in modalità relax e date sfogo alla passione.

Siete i dominatori assoluti di questo cielo di fine maggio, grazie a una straordinaria combinazione di transiti planetari che vi regalerà una giornata da ricordare. Troverete la calma per godersi la vita in ogni sua singola sfumatura, assaporando i piccoli piaceri quotidiani e liberandovi finalmente dalle ansie e dalle scadenze che hanno caratterizzato le scorse settimane. Gli astri vi esortano a staccare completamente i pensieri dal dovere: mettetevi in modalità relax e date sfogo alla passione più autentica, che sia per un progetto creativo, per un viaggio da pianificare o per la persona amata. Il vostro fascino sarà irresistibile e il vostro cuore sarà pronto a battere forte, guidandovi verso momenti di pura estasi e divertimento.