L'oroscopo di domani, sabato 30 maggio, ci introduce a un fine settimana ricco di sfumature planetarie, dove la Luna e i transiti veloci ridisegnano le priorità dello zodiaco. Sarà una giornata in cui l'intuito e la capacità di analisi faranno la differenza, spingendo molti segni a fare pulizia del superfluo per fare spazio al nuovo. I tre segni più favoriti dalle stelle in questa giornata saranno lo Scorpione, la Vergine e il Capricorno, pronti a dominare la scena grazie a carisma, concretezza e una straordinaria lucidità mentale.

In questo sabato di fine maggio, le frequenze cosmiche inviteranno a bilanciare l'azione esteriore con il benessere intimo.

C'è chi troverà il coraggio di esporsi e chi, invece, farà bene a tirare i remi in barca per evitare tempeste emotive sterili.

Oroscopo di domani, sabato 30 maggio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di fascino per lo Scorpione, Leone penalizzato dal nervosismo

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 5. Parola chiave: troppi sospetti e impulsività, moderate gli slanci ed evitate le polemiche per non sprecare energie.

La giornata di sabato nascerà sotto un cielo leggermente instabile, che alimenterà in voi troppi sospetti e impulsività. Vi sentirete costantemente sul chi vive, come se chiunque intorno a voi stesse tramando qualcosa o non vi stesse dicendo la totale verità. Il consiglio degli astri è di non saltare a conclusioni affrettate: moderate gli slanci ed evitate le polemiche per non sprecare energie preziose che vi serviranno nei prossimi giorni.

Spesso il vostro orgoglio ferito vi spingerà a rispondere di getto, ma domani farete meglio a contare fino a dieci. Nel lavoro e in amore, la fretta sarà la vostra peggiore consigliera; cercate di isolarvi se sentirete salire il nervosismo. Verso sera, un bagno rilassante o un buon libro vi aiuteranno a ritrovare il centro.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: pensieri fissi da analizzare, fermatevi un attimo per ritrovare la vostra pace interiore.

Vi ritroverete a fare i conti con una mente particolarmente affollata. Avrete dei pensieri fissi da analizzare che non vi daranno tregua fin dalle prime ore del mattino, legati forse a una scelta di vita o a un chiarimento che state rimandando da troppo tempo.

Le stelle vi suggeriscono di non forzare la mano: fermatevi un attimo per ritrovare la vostra pace interiore senza l'ansia di dover risolvere tutto e subito. Non sarà la giornata ideale per i grandi stravolgimenti logistici, bensì per la riflessione silenziosa. Dedicherete la serata a voi stessi, preferendo la compagnia di pochi intimi o addirittura la solitudine, utile per rimettere in ordine i tasselli del vostro cuore.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: compromessi vantaggiosi e bisogno di riposo, non frenate le vostre capacità per insicurezza.

Il cielo vi richiederà una buona dose di flessibilità, una dote che non sempre amate sfoggiare. Sarete chiamati ad accettare dei compromessi vantaggiosi e bisogno di riposo si farà sentire in modo pressante dopo una settimana a dir poco logorante.

Sul fronte pratico, non irrigiditevi sulle vostre posizioni: accettare una via di mezzo vi porterà benefici inaspettati nel lungo periodo. Soprattutto, non frenate le vostre capacità per insicurezza: avete tutte le carte in regola per superare una piccola prova o un esame pratico. In amore, mostrerete il vostro lato più dolce, a patto che il partner non prema troppo sull'acceleratore delle richieste domestiche.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: stanchezza per le troppe responsabilità, restate leggeri e naturali per riavvicinarvi a chi amate.

Avvertirete addosso una forte stanchezza per le troppe responsabilità accumulate nell'ultimo periodo, sia in ambito professionale che familiare.

Vi sembrerà che tutti chiedano il vostro aiuto, prosciugando le vostre riserve di entusiasmo. Per ovviare a questo calo fisico, restate leggeri e naturali per riavvicinarvi a chi amate. Non dovrete dimostrare nulla a nessuno, né tantomeno organizzare eventi grandiosi per essere apprezzati. Una passeggiata nella natura o una chiacchierata senza filtri con la vostra dolce metà vi restituirà il sorriso. Scaricherete le tensioni accumulate delegando i compiti più noiosi della giornata.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: distensione mentale e giuste energie per sconfiggere la timidezza e farsi notare.

Sperimenterete una bellissima ondata di distensione mentale e giuste energie per sconfiggere la timidezza e farsi notare.

Se nei giorni passati vi sarete sentiti un po' messi in disparte o insicuri sul da farsi, domani ritroverete la grinta tipica del vostro segno di Fuoco. Sarete pronti a fare il primo passo in amore o a proporvi per un ruolo di rilievo nel vostro gruppo di amici. La vostra comunicazione sarà fluida, calda e magnetica, rendendovi perfetti padroni di casa in caso di cene o ritrovi. Sfrutterete questo sabato per rigenerare anche il corpo con un po' di sano movimento fisico.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: giornata tranquilla e costruttiva, dedicate tempo a voi stessi e agli incontri importanti.

Vi attenderà una giornata tranquilla e costruttiva, ottima per gettare le basi di progetti che vedranno la luce nelle prossime settimane.

Sentirete il bisogno di allontanarvi dal caos cittadino o dalle discussioni sterili, per questo motivo dedicate tempo a voi stessi e agli incontri importanti. Le stelle favoriranno i dialoghi intimi e sinceri: se c'è una persona che non vedete da tempo, domani sarà il momento perfetto per alzare la cornetta. Sarete guidati da un ottimo intuito che vi permetterà di capire al volo di chi potervi fidare ciecamente.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 7. Parola chiave: concretezza sul lavoro e focus sul budget, sfruttate la rivalità per mostrare quanto valete.

Il vostro sabato sarà dominato da una forte concretezza sul lavoro e focus sul budget. Anche se è il fine settimana, la vostra mente correrà agli affari e alla necessità di far quadrare i conti o di pianificare un investimento importante per la casa.

Non temete la concorrenza, anzi: sfruttate la rivalità per mostrare quanto valete e per tirare fuori quel pizzico di genialità che vi contraddistingue da sempre. Chi cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote rimarrà stupito dalla vostra precisione millimetrica. In serata, staccherete finalmente la spina concedendovi un piccolo lusso.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: determinazione nel rimettere ordine e affrontare i problemi con nuove e ottime proposte.

Mostrerete una straordinaria determinazione nel rimettere ordine e affrontare i problemi con nuove e ottime proposte. Non avrete nessuna intenzione di trascinarvi dietro i sospesi dei giorni scorsi; prenderete in mano la situazione familiare o lavorativa con un piglio deciso e costruttivo che lascerà tutti a bocca aperta.

Sarete dei veri e propri fari per chi vi circonda, capaci di trovare soluzioni laddove gli altri vedono solo ostacoli. Sfrutterete questa lucidità anche per fare pulizia nei vostri spazi vitali, eliminando oggetti vecchi e liberando energia positiva.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: lucidità brillante per affrontare i nodi legali, ma concedetevi la giusta dose di riposo e aria aperta.

Metterete in campo una lucidità brillante per affrontare i nodi legali o burocratici che vi assillavano da tempo. Riuscirete a leggere tra le righe di un contratto o di un accordo verbale, tutelando i vostri interessi come mai prima d'ora. Gli astri, tuttavia, vi ricorderanno che non di solo dovere vive l'uomo: ma concedetevi la giusta dose di riposo e aria aperta per non stressare troppo il sistema nervoso.

Una gita fuori porta o un pomeriggio trascorso in un parco vi aiuteranno a ricaricare le batterie, permettendo al vostro lato sognatore di riemergere e regalarvi splendide intuizioni creative.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: ottimo equilibrio e grande ispirazione, siete determinati a cambiare le cose eliminando il superfluo.

Il cielo di domani vi regalerà un ottimo equilibrio e grande ispirazione, ponendovi tra i dominatori assoluti del weekend. Vi sentirete incredibilmente centrati, sicuri delle vostre scelte e per nulla scalfiti dalle critiche esterne. Sarete guidati da una forza interiore notevole: siete determinati a cambiare le cose eliminando il superfluo, che si tratti di abitudini dannose, spese inutili o relazioni tossiche che non vi portano più nulla.

Il vostro pragmatismo si sposerà perfettamente con una visione a lungo termine che vi permetterà di pianificare i prossimi mesi con assoluto successo. L'amore vi sorriderà con sguardi d'intesa complici e profondi.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 8. Parola chiave: ottimi scambi con i cari e bella energia, lasciate spazio ai sentimenti e alle nuove amicizie.

Vivrete ore caratterizzate da ottimi scambi con i cari e bella energia. Di solito preferite mostrare il vostro lato più razionale e distaccato, ma domani abbatterete le barriere difensive: lasciate spazio ai sentimenti e alle nuove amicizie. Sarete sorpresi di come le persone risponderanno positivamente alla vostra ritrovata calunnia e disponibilità.

È il momento perfetto per dichiarare il vostro affetto a qualcuno, o per accettare un invito dell'ultimo minuto che potrebbe rivelarsi foriero di incontri entusiasmanti per il vostro futuro personale.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8,5. Parola chiave: massima libertà d'azione, usate ironia e audacia per far decollare la vostra popolarità.

Il gradino più alto del podio di questo sabato spetta interamente a voi, pronti a godervi una massima libertà d'azione. I pianeti saranno i vostri migliori alleati, spianandovi la strada in ogni iniziativa deciderete di intraprendere. Non avrete paura di osare: usate ironia e audacia per far decollare la vostra popolarità, sia sui social network che nella vita reale.

Sarete magnetici, irresistibili ed estremamente persuasivi; nessuno riuscirà a dirvi di no. Approfitterete di questo stato di grazia per lanciare un'idea ambiziosa o per fare quella conquista amorosa che corteggiate mentalmente da tempo immemore. La fortuna vi assisterà ad ogni passo.