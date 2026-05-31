L'oroscopo di domani, lunedì 1° giugno, vi proietterà direttamente nel cuore di un nuovo mese, inaugurando una settimana ricca di transiti astrologici stimolanti. La giornata si aprirà sotto un cielo denso di significati e novità: l'allineamento dei pianeti richiamerà il valore della comunicazione e delle scelte ponderate, mentre i transiti lunari creeranno un mosaico di emozioni contrastanti per tutto lo zodiaco. È un lunedì che non si accontenterà delle apparenze; gli astri spingeranno verso l'autenticità, chiedendovi di guardare oltre la superficie per riscoprire il valore dei legami reali e delle vostre ambizioni.

In questa splendida giornata di inizio estate, l'energia cosmica si dividerà tra chi cercherà l'azione immediata e chi preferirà raccogliere le forze prima di agire.

I segni di Fuoco e d'Aria sembreranno avere una marcia in più: l'Ariete, il Leone e i Gemelli si prepareranno a vivere momenti di pura grazia e saranno i tre segni più favoriti dalle stelle, mentre i segni d'Acqua dovranno gestire qualche turbolenza emotiva o logistica legata al passato. È un inizio mese che premierà chi saprà sorridere dei piccoli intoppi e chi metterà il cuore davanti alla perfezione formale.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno la vostra quotidianità e quali sorprese il destino ha riservato per questa giornata di attesa e speranza.

Oroscopo di domani, lunedì 1° giugno e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo assoluto per l'Ariete, lo Scorpione resta un po' in affanno

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 5. Parola chiave: ottimi spunti per abbellire la casa, ma la rabbia è a un passo dall'esplodere: evitate di ferire chi amate.

Inizierete la settimana con una forte quadratura planetaria che metterà a dura prova i vostri nervi fin dalle prime ore del mattino. Vi accorgerete ben presto che la rabbia è a un passo dall'esplodere, soprattutto a causa di vecchie incomprensioni familiari o professionali che torneranno a galla. Gli astri vi suggeriranno di canalizzare questo surplus di energia nervosa in attività pratiche e manuali: troverete infatti ottimi spunti per abbellire la casa, tinteggiare una stanza o riorganizzare gli spazi interni.

Nelle relazioni interpersonali dovrete fare molta attenzione: evitate di ferire chi amate con parole taglienti o silenzi punitivi di cui vi pentirete. Una volta superato il picco di nervosismo pomeridiano, ritroverete un po' di serenità.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 5,5. Parola chiave: l'ansia e la tensione rischiano di bloccarvi, cercate garanzie prima di decidere e fidatevi del vostro istinto.

Il lunedì mattina si presenterà piuttosto nebbioso sul piano emotivo e le stelle vi inviteranno alla massima prudenza. Avvertirete che l'ansia e la tensione rischiano di bloccarvi davanti a una scelta di lavoro o a un investimento economico importante. Non lasciatevi prendere dalla fretta o dalle pressioni esterne: cercate garanzie prima di decidere qualsiasi cosa e pretendete la massima trasparenza da chi vi circonda.

Se la logica cartesiana non vi sembrerà sufficiente a dissipare i dubbi della giornata, fidatevi del vostro istinto, che si rivelerà come sempre un faro infallibile nella tempesta. Prima di andare a dormire, un'attività rilassante vi aiuterà a distendere i muscoli e la mente.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 6. Parola chiave: opinioni decise e vincenti, ma non siate frettolosi: rallentate i ritmi e staccate la testa.

La vostra settimana partirà sotto il segno dell'efficienza pragmatica che vi contraddistingue da sempre. In ambito professionale esprimerete opinioni decise e vincenti, capaci di conquistare il favore di colleghi e superiori durante i tavoli di lavoro. Tuttavia, il cielo vi manderà un chiaro avvertimento per evitare un crollo verticale delle energie: non siate frettolosi nel pretendere che tutti viaggino alla vostra stessa velocità.

Per preservare il benessere psicofisico, rallentate i ritmi e staccate la testa dai doveri non appena l'orario d'ufficio ve lo consentirà. La serata richiederà totale riposo, lontano da smartphone e notifiche di lavoro.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: clima amichevole e routine leggera, ma occhio all'influenza della Luna: siate discreti sulla vita privata.

Per voi si prospetta un inizio di giugno caratterizzato da un clima amichevole e routine leggera, ottimo per sbrigare le mansioni quotidiane senza accumulare ulteriore stress. Il rapporto con i colleghi d'ufficio scivolerà via senza intoppi, regalando anche momenti di piacevole ilarità. Dovrete però prestare molta occhio all'influenza della Luna, che potrebbe rendervi fin troppo loquaci con le persone sbagliate.

Il consiglio celeste per la giornata sarà drastico: siate discreti sulla vita privata e non rivelate i vostri segreti sentimentali a chi non conoscete a fondo. Nelle ore serali, l'affetto delle persone fidate vi farà sentire protetti e coccolati.

VERGINE (24 agosto - 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: mente più chiara per risolvere i problemi, ma restate ricettivi ai consigli altrui per superare i piccoli ostacoli.

I transiti planetari di domani vi regaleranno una ritrovata lucidità mentale che vi permetterà di pianificare al meglio i prossimi passi. Vi sentirete forti di una mente più chiara per risolvere i problemi di tipo burocratico o amministrativo che vi assillano da giorni. Nonostante la vostra indiscutibile competenza, evitate di chiudervi a riccio per orgoglio: restate ricettivi ai consigli altrui senza l'ambizione di voler fare tutto da soli.

Questo atteggiamento di apertura si rivelerà fondamentale per superare i piccoli ostacoli pratici che emergeranno nel corso del pomeriggio. Il confronto con un amico fidato vi aprirà gli occhi su una questione personale importante.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: determinati e pronti a smussare gli angoli con tatto, ma attenzione a non ferire nessuno con l'impulsività.

Il mese di giugno comincerà per voi sotto l'insegna della diplomazia, una dote che utilizzerete per rimettere ordine nei contesti lavorativi. Vi mostrerete determinati e pronti a smussare gli angoli con tatto in ogni discussione che rischierà di minare la pace del vostro ambiente quotidiano. Le stelle vi chiederanno però di fare molta attenzione a non ferire nessuno con l'impulsività, specialmente se vi sentirete provocati su questioni che toccano il vostro orgoglio personale.

Calibrate bene le parole prima di pronunciarle. Un chiarimento sincero con il partner migliorerà l'intesa della vostra serata sentimentale.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 7. Parola chiave: carichi di energia positiva, staccate la spina dalla routine e condividete le vostre idee senza esitare.

Lunedì vi sveglierete avvolti da correnti planetarie decisamente rinfrescanti che solleveranno il vostro spirito. Vi sentirete particolarmente carichi di energia positiva e pronti a rivoluzionare tutto ciò che vi annoia da tempo. Gli astri vi consiglieranno una mossa audace: staccate la spina dalla routine opprimente e concedetevi ampi spazi di libertà creativa. Se avete un progetto nel cassetto, muovetevi adesso: condividete le vostre idee senza esitare con potenziali soci o investitori, poiché il vostro carisma vi permetterà di fare centro al primo colpo.

Un incontro fortuito in serata accenderà un barlume di curiosità per il futuro.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: vecchi sogni che possono realizzarsi, affrontate le sfide a testa alta e godetevi il relax di casa.

Le configurazioni astrali di questo inizio giugno vi inviteranno a guardare al domani con occhi carichi di rinnovata speranza. Ci saranno vecchi sogni che possono realizzarsi improvvisamente grazie allo sblocco di una situazione legale o lavorativa che sembrava ormai arenata. Non abbiate timore dei cambiamenti improvvisi: affrontate le sfide a testa alta e mostrate a tutti il vostro reale valore professionale. Dopo aver combattuto le vostre battaglie quotidiane, staccate la spina dal mondo esterno e godetevi il relax di casa circondati dall'affetto della famiglia.

La pace delle mura domestiche rigenererà completamente il vostro spirito affaticato.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 7,5. Parola chiave: ottimismo inarrestabile che azzera le critiche, ma cercate di recuperare le ore di sonno perdute.

Il vostro lunedì sarà caratterizzato da uno scudo energetico formidabile che vi renderà totalmente immuni ai malumori esterni. Sfodererete un ottimismo inarrestabile che azzera le critiche distruttive di colleghi o superiori invidiosi dei vostri recenti successi. Continuerete a dritto per la vostra strada senza alcuna esitazione. L'unico richiamo che vi giungerà dalle stelle riguarderà la sfera della salute e del riposo: cercate di recuperare le ore di sonno perdute durante i bagordi del fine settimana, evitate di sovraccaricare il vostro corpo con sforzi fisici immani.

Andare a letto presto vi permetterà di mantenere alta la lucidità per i giorni successivi.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 8. Parola chiave: entusiasmo e buonumore contagiosi, mostratevi disponibili verso le persone care che hanno bisogno di voi.

Le stelle di domani vi riserveranno una posizione di assoluto rilievo nel panorama zodiacale, amplificando il vostro fascino innato. Sprigionerete un entusiasmo e buonumore contagiosi, diventando l'anima della festa o la colonna portante del vostro team di lavoro. Questo splendido stato di grazia non dovrà però essere egoistico: mostratevi disponibili verso le persone care che hanno bisogno di voi, offrendo una parola di conforto o un aiuto concreto a un amico in evidente difficoltà emotiva.

La vostra grande generosità d'animo attirerà vibrazioni splendide sulla vostra vita sentimentale.

LEONE (23 luglio - 23 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: passionali e carichi di energia, uscite dal guscio e lanciatevi in nuovi progetti o sfide.

Sarete tra i dominatori assoluti di questo lunedì 1° giugno, sostenuti da pianeti veloci che accenderanno la vostra ambizione. Vi riscoprirete incredibilmente passionali e carichi di energia, magnetici come non vi capitava di essere da moltissimo tempo. Il cielo vi chiederà di osare: uscite dal guscio della prudenza e della comfort zone e lanciatevi in nuovi progetti o sfide professionali che finora vi facevano paura. La fortuna guiderà i vostri passi, rendendovi audaci e vincenti anche in amore.

Un'iniziativa romantica presa d'impulso lascerà il partner completamente senza parole.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 9. Parola chiave: fortuna e buonumore alle stelle, frenate le mille attività per godervi i piaceri semplici e il tempo con gli altri.

Sarete voi i re indiscussi di questa magnifica giornata di inizio giugno, baciati da una fortuna planetaria senza precedenti. Vi sveglierete con fortuna e buonumore alle stelle, pronti a cogliere ogni opportunità che si presenterà sul vostro cammino professionale o sentimentale. Gli astri vi daranno però un saggio consiglio per assaporare appieno questo lunedì: frenate le mille attività frenetiche che di solito riempiono la vostra agenda e rallentate il passo. Sfruttate queste ventiquattro ore per godervi i piaceri semplici e il tempo con gli altri, riscoprendo il sapore di un pranzo in compagnia o di una passeggiata al tramonto con chi amate. Il destino vi riserverà una sorpresa indimenticabile prima della fine della giornata.