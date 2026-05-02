L'oroscopo di domenica 3 maggio 2026 si apre sotto un cielo di primavera inoltrata che promette di scuotere gli animi e rimescolare le carte in tavola. Con il Sole che brilla nel segno del Toro, l'invito universale è quello di rallentare, godersi i piaceri della terra e riscoprire la bellezza della stabilità. Tuttavia, la configurazione astrale odierna presenta sfumature complesse: i pianeti veloci creano aspetti dinamici che non permetteranno a tutti di restare immobili. Sarà una domenica di riflessioni profonde, dove il desiderio di libertà si scontrerà spesso con il senso del dovere.

In questa giornata dominata da una ricerca di equilibrio tra spirito e materia, tre segni in particolare splenderanno sotto la luce benevola della fortuna: Capricorno, Vergine e Cancro saranno i veri protagonisti, capaci di trasformare ogni intuizione in un successo concreto. Per gli altri, la sfida sarà mantenere la calma e non lasciarsi trascinare da impulsi momentanei che potrebbero guastare il relax domenicale.

Oroscopo di domani, domenica 3 maggio e la classifica dei 12 segni zodiacali: Capricorno super, Leone sotto pressione

LEONE (23 luglio - 23 agosto)

Voto 5. Parola chiave: stanchezza eccessiva e nervosismo, cercate di non riversare il malumore su chi vi sta accanto.

Purtroppo, questa domenica non nascerà sotto i migliori auspici per il vostro segno.

Vi sentirete avvolti da una nuvola di stanchezza eccessiva e nervosismo, probabilmente causata da una settimana lavorativa che ha preteso troppo dalle vostre energie regali. Avvertirete il peso delle responsabilità e avrete l'impressione che nessuno riconosca i vostri sforzi. Cercate di non riversare il malumore su chi vi sta accanto: il partner o i familiari non hanno colpe se vi sentite scarichi. Eviterete discussioni sterili se sceglierete il silenzio invece della polemica. Dedicherete il pomeriggio esclusivamente al riposo assoluto, staccando il cellulare e chiudendo fuori il mondo. Solo così ritroverete un briciolo di serenità.

ARIETE (21 marzo - 20 aprile)

Voto 5,5. Parola chiave: testardaggine inutile, apritevi al dialogo invece di alzare muri insormontabili.

Le stelle di domani vi troveranno in una posizione di chiusura. Spinti da una testardaggine inutile, vi impunterete su questioni di principio che, a mente fredda, appariranno del tutto insignificanti. La Luna non vi sorride e questo accentuerà la vostra tendenza a voler avere ragione a tutti i costi. Apritevi al dialogo invece di alzare muri insormontabili con le persone che vi amano; il rischio è quello di passare una domenica isolati e amareggiati. Imparerete che cedere non è un segno di debolezza, ma di intelligenza emotiva. Verso sera, un gesto distensivo da parte di un amico vi aiuterà a capire che la vita è troppo breve per le ruggini.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre)

Voto 6. Parola chiave: dubbi amletici, non lasciatevi paralizzare dall'incertezza e fate una scelta.

Sarà una giornata interlocutoria, sospesa tra la voglia di fare e il timore di sbagliare. Vivrete ore segnate da dubbi amletici, specialmente riguardo a una decisione che riguarda la casa o un piccolo investimento futuro. Le stelle vi consigliano di non riflettere troppo: non lasciatevi paralizzare dall'incertezza e fate una scelta, anche se non vi sembra perfetta. La perfezione è nemica dell'azione e oggi avrete bisogno di concretezza più che di estetica. Riceverete una telefonata inaspettata che spezzerà la monotonia, portando una ventata di freschezza. Sfrutterete la serata per pianificare la settimana con ordine, cercando di non sovraccaricarvi di impegni.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre)

Voto 6,5.

Parola chiave: introspezione necessaria, guarderete dentro voi stessi per trovare le risposte che cercate altrove.

Questa domenica vi spingerà a ritirarvi nel vostro guscio, ma non per tristezza, bensì per una introspezione necessaria. Sentirete il bisogno di fare pulizia mentale e di capire quali sono i rami secchi da tagliare nella vostra vita sociale. Guarderete dentro voi stessi per trovare le risposte che cercate altrove, comprendendo che la chiave della vostra felicità non dipende dagli altri. Sarà un momento di grande crescita interiore, anche se potreste apparire distanti agli occhi del partner. Spiegherete con dolcezza il vostro bisogno di solitudine e sarete compresi. La creatività tornerà a bussare alla vostra porta nelle ore serali, regalandovi un'idea brillante per un progetto personale.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)

Voto 7. Parola chiave: comunicazione brillante, userete il vostro carisma per risolvere un vecchio malinteso.

Le stelle si disporranno in modo favorevole per il vostro spirito socievole. Sarete dotati di una comunicazione brillante e un'ironia pungente che vi renderanno l'anima di ogni pranzo domenicale. Userete il vostro carisma per risolvere un vecchio malinteso con un fratello o un amico di lunga data; le parole giuste arriveranno senza sforzo, sciogliendo tensioni che duravano da settimane. Sarà una giornata dinamica, ideale per brevi spostamenti o per scoprire un nuovo hobby. Non sottovaluterete un suggerimento che vi arriverà casualmente durante una chiacchierata: potrebbe rivelarsi la scintilla per un cambiamento professionale imminente.

Brillerete di luce propria.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre)

Voto 7,5. Parola chiave: spirito d'avventura, organizzerete una fuga fuori porta che rigenererà il vostro spirito.

Il richiamo dell'ignoto sarà fortissimo domani. Sarete guidati da un irrefrenabile spirito d'avventura e non accetterete l'idea di restare chiusi tra quattro mura. Organizzerete una fuga fuori porta che rigenererà il vostro spirito, che sia una passeggiata in montagna o la visita a un borgo mai visto. Il contatto con la natura o con la bellezza artistica sarà il vostro toccasana contro lo stress accumulato. Incontrerete persone stimolanti che condivideranno i vostri stessi ideali, aprendo la strada a nuove collaborazioni.

Vi sentirete liberi e leggeri, pronti a mordere la vita con quell'entusiasmo che vi rende unici nello zodiaco.

TORO (20 aprile - 20 maggio)

Voto 8. Parola chiave: piaceri sensoriali, vi concederete il lusso della lentezza e del buon vivere.

Siete nel pieno del vostro mese e si vede. Questa domenica sarà dedicata interamente ai piaceri sensoriali: dalla buona tavola al comfort della vostra casa, nulla verrà lasciato al caso. Vi concederete il lusso della lentezza e del buon vivere, rifiutando ogni invito che implichi fretta o confusione. Sarà una giornata magica per l'amore: i single potrebbero fare incontri molto "fisici" e promettenti, mentre le coppie ritroveranno un'intesa profonda sotto le lenzuola.

Riceverete un complimento sincero che vi farà capire quanto siete stimati nel vostro ambiente. Godrete di ogni istante, consapevoli che la felicità risiede nelle piccole cose concrete.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio)

Voto 8,5. Parola chiave: visioni innovative, progetterete il futuro con un ottimismo che contagerà chiunque vi ascolti.

Il cielo di domani stimolerà la vostra mente geniale e anticonformista. Sarete portatori di visioni innovative e sentirete il bisogno di condividere i vostri sogni più audaci. Progetterete il futuro con un ottimismo che contagerà chiunque vi ascolti, attirando l'attenzione di persone influenti o semplicemente portando una ventata di speranza nel vostro circolo sociale.

Non avrete paura di osare e di proporre soluzioni fuori dagli schemi per problemi che sembravano irrisolvibili. La sfera affettiva beneficerà di questa vostra apertura mentale: proporrete al partner un cambiamento di vita o un viaggio importante che verrà accolto con entusiasmo. Siete in una fase di espansione totale.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo)

Voto 9. Parola chiave: empatia magica, sarete il porto sicuro per chi soffre e riceverete in cambio un affetto immenso.

Una domenica all'insegna del cuore e della spiritualità. Sarete avvolti da un'empatia magica che vi permetterà di leggere nell'anima di chi vi sta intorno senza bisogno di parole. Sarete il porto sicuro per chi soffre e riceverete in cambio un affetto immenso, confermando il vostro ruolo di "guaritori" dello zodiaco.

Ma non ci sarà solo spazio per gli altri: le stelle vi regaleranno anche un'intuizione fortunata riguardo a una questione economica che vi preoccupava. Vi sentirete protetti da una forza invisibile e camminerete a un palmo da terra. La serata sarà perfetta per la meditazione o per ascoltare musica che nutra la vostra anima sensibile.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio)

Voto 9,5. Parola chiave: armonia familiare, vivrete momenti di unione profonda che scalderanno il vostro cuore sensibile.

Vi attende una domenica da incorniciare, una di quelle giornate che sembrano uscite da un film d'altri tempi. Regnerà un'armonia familiare senza precedenti; ogni attrito del passato sembrerà svanito nel nulla. Vivrete momenti di unione profonda che scalderanno il vostro cuore sensibile, circondati dalle persone che contano davvero.

La vostra casa diventerà un tempio di serenità e amore. Riceverete una notizia bellissima riguardante un figlio o un parente stretto che vi renderà orgogliosi. La Luna vi accarezza, regalandovi una bellezza radiosa e una pace interiore che non provavate da tempo. Sarete grati alla vita per questo dono di pura felicità quotidiana.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre)

Voto 9,5. Parola chiave: precisione vincente, ogni tassello del puzzle andrà al suo posto con una facilità sorprendente.

Sarete quasi imbattibili in questa domenica di maggio. Grazie a una precisione vincente, riuscirete a incastrare impegni, desideri e doveri in modo impeccabile. Ogni tassello del puzzle andrà al suo posto con una facilità sorprendente, lasciandovi persino del tempo libero per dedicarvi a voi stessi.

Gli astri premiano la vostra dedizione: un progetto a cui lavorate da tempo riceverà un via libera inaspettato o un riconoscimento formale. Sarete lucidi, determinati e incredibilmente affascinanti nella vostra sicurezza. Anche in amore, saprete esattamente cosa dire per far cadere ogni difesa. È il momento di chiedere ciò che desiderate, perché le stelle vi diranno di sì.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio)

Voto 10. Parola chiave: successo assoluto, conquisterete una vetta importante e celebrerete un traguardo meritato.

Siete i dominatori assoluti del cielo di domani. Questa domenica segnerà per voi il raggiungimento di un successo assoluto in un ambito che vi sta molto a cuore. Dopo mesi di sacrifici e duro lavoro, finalmente conquisterete una vetta importante e celebrerete un traguardo meritato. La fortuna vi bacia in fronte, ma è la vostra costanza ad aver fatto la differenza. Sarete circondati dall'ammirazione di tutti e vi godrete questo momento di gloria con la consueta classe che vi contraddistingue. In ambito sentimentale, una promessa verrà mantenuta, rendendo il legame ancora più indissolubile. Siete sul tetto del mondo: guardate lontano, perché il meglio deve ancora venire.