L'oroscopo di venerdì 8 maggio 2026 si apre sotto un cielo vibrante, caratterizzato da transiti che spingono verso il consolidamento dei progetti personali e una ricerca di equilibrio interiore. Le configurazioni astrali di questa giornata suggeriscono un’energia dinamica, capace di influenzare profondamente i rapporti interpersonali e le ambizioni professionali. Mentre il Sole continua il suo viaggio nel segno del Toro, la Luna apporta una sfumatura di pragmatismo e riflessività, ideale per chi desidera seminare oggi ciò che intende raccogliere nel prossimo futuro.

Sarà una giornata in cui la capacità di ascolto e l'apertura al confronto faranno la differenza tra il successo e l'insoddisfazione.

In questo scenario astrologico così sfaccettato, alcuni segni godranno di una protezione speciale, riuscendo a trasformare ogni sfida in un'opportunità di crescita. I segni che risultano maggiormente baciati dalla fortuna cosmica sono il Capricorno, il Toro e la Vergine, che sapranno cavalcare l'onda di un ottimismo rigenerante. Per gli altri, sarà fondamentale mantenere la calma e agire con prudenza, specialmente nelle ore centrali del giorno, quando qualche quadratura planetaria potrebbe innescare piccoli attriti.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno i vostri passi in questo venerdì di primavera e quali sorprese il destino ha riservato per i vostri cuori e le vostre carriere.

Oroscopo di domani, venerdì 8 maggio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di positività per il Capricorno, frenata necessaria per Bilancia e Acquario

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 5,5. Parola chiave: evitate l'individualismo e rettificate il tiro rispetto al passato.

Le stelle di questo venerdì vi inviteranno a una profonda riflessione interiore, cari nati sotto il segno della Bilancia. Vi sentirete forse un po' isolati o incompresi, ma dovrete fare attenzione a non chiudervi nel vostro guscio. Il cielo vi suggerisce caldamente: evitate l'individualismo. Cercare di risolvere tutto da soli o pretendere che gli altri si adeguino ai vostri ritmi senza spiegazioni vi porterà solo sterili conflitti.

Sarà fondamentale che rettifichiate il tiro rispetto al passato, ammettendo eventuali errori di valutazione commessi nelle scorse settimane. Non abbiate paura di mostrare le vostre vulnerabilità; solo attraverso un confronto onesto potrete superare questo momento di stallo emotivo. In serata, cercherete un po' di pace, ma dovrete essere voi i primi a concederla a chi vi sta accanto.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 5,5. Parola chiave: usate buon senso e moderazione senza imporre le vostre iniziative.

Per voi dell'Acquario, questo venerdì si preannuncia leggermente sottotono a causa di una quadratura planetaria che minerà la vostra pazienza. Sentirete l'urgenza di rivoluzionare tutto ciò che vi circonda, ma il cielo vi frena bruscamente.

Usate buon senso e moderazione in ogni ambito, specialmente in quello professionale, dove i colleghi potrebbero non essere pronti ai vostri cambiamenti radicali. Dovrete agire con estrema cautela e fare un passo indietro senza imporre le vostre iniziative con forza. L'eccesso di zelo o l'ostinazione potrebbero rivelarsi controproducenti, attirando critiche non necessarie. Aspetterete tempi migliori per proporre le vostre idee innovative; per oggi, la diplomazia dovrà essere la vostra unica bussola per evitare discussioni accese in famiglia.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: sostenuti ma distratti, non lasciatevi andare a ribellioni inutili.

Il vostro spirito avventuriero sarà messo a dura prova da una serie di piccole distrazioni che costelleranno la giornata.

Vi sentirete sostenuti ma distratti da pensieri lontani, rischiando di dimenticare appuntamenti importanti o dettagli burocratici fondamentali. Le stelle vi consigliano di rimanere focalizzati sul presente: non lasciatevi andare a ribellioni inutili contro figure autorevoli o partner che cercano solo di aiutarvi. Questa irrequietezza interna è solo passeggera, ma se non la gestirete con maturità, potreste creare tensioni difficili da risanare nel fine settimana. Guarderete al futuro con il solito ottimismo, ma dovrete prima terminare i compiti noiosi del presente. La serata richiederà un approccio più concreto e meno filosofico.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: mettete dei limiti per non esaurire le energie nervose.

Inizierete la giornata con la solita carica, ma ben presto vi renderete conto che le vostre risorse non sono infinite. Gli astri vi suggeriscono un approccio più conservativo: mettete dei limiti chiari alle richieste degli altri, sia in ufficio che nel privato. Se non imparerete a dire di no, rischierete di non esaurire le energie nervose prima ancora che arrivi il tramonto. Sarà una giornata di gestione, in cui dovrete bilanciare l'entusiasmo con la necessità di riposo. Non permetterete a nessuno di invadere i vostri spazi vitali. Verso sera, recupererete un po' di serenità, a patto che abbiate saputo delegare i compiti più gravosi. Imparerete che la vera forza risiede anche nel sapersi fermare al momento giusto.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: fase positiva in arrivo, ma siate obiettivi nelle scelte improvvise.

C'è un fermento interessante nel vostro cielo, un'aria di cambiamento che vi stuzzica. Avvertirete chiaramente che una fase positiva è in arrivo, ma non dovrete commettere l'errore di correre troppo. Davanti a bivi inaspettati, siate obiettivi nelle scelte improvvise. Non agirete d'impulso, guidati solo dall'istinto o, peggio, dal desiderio di rivalsa. Valuterete ogni pro e contro con la lucidità che vi contraddistingue nei momenti critici. Il lavoro richiederà un'attenzione particolare ai dettagli contrattuali. In amore, eviterete i sospetti infondati e vi godrete la fiducia che il partner vi dimostrerà.

Sarete capaci di grandi intuizioni, a patto di mantenere i piedi ben saldi a terra.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7. Parola chiave: comunicazione efficace, esprimete le vostre idee con estrema delicatezza.

Questo venerdì vi vedrà protagonisti in ambito sociale. Grazie a una comunicazione efficace, riuscirete a catalizzare l'attenzione su di voi, ottenendo consensi anche dai più scettici. Tuttavia, le stelle vi pongono una condizione fondamentale per il successo: esprimete le vostre idee con estrema delicatezza. Il vostro carisma naturale non deve trasformarsi in prepotenza. Se saprete mediare e ascoltare le opinioni altrui, aprirete porte che finora erano rimaste chiuse. Sarà una giornata ideale per stringere nuovi accordi o per chiarire un malinteso con un amico di vecchia data.

Sentirete il bisogno di circondarvi di bellezza e armonia, e farete di tutto per crearla intorno a voi.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno) Voto 7. Parola chiave: flessibilità e precisione, ma non trascurate il bisogno di sonno.

Il vostro cielo di domani richiede un equilibrismo perfetto tra doti apparentemente opposte. Vi sarà chiesta flessibilità e precisione simultaneamente: dovrete sapervi adattare ai cambiamenti di programma dell'ultimo minuto senza però perdere d'occhio la qualità del vostro operato. Sarete molto produttivi, ma fate attenzione ai segnali del corpo: non trascurate il bisogno di sonno. La stanchezza accumulata potrebbe giocarvi brutti scherzi proprio quando avrete bisogno della massima lucidità.

Prenderete impegni che potrete mantenere e non vi sovraccaricherete di responsabilità altrui. La serata sarà all'insegna del relax domestico, necessario per ricaricare le pile in vista di un weekend che si preannuncia brioso.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: grande determinazione e grinta, cercate però momenti di calma.

Vi sveglierete con una forza interiore che vi sorprenderà. Metterete in campo una grande determinazione e grinta, affrontando ostacoli che nei giorni scorsi vi erano sembrati insormontabili. Sarete dei veri combattenti, capaci di difendere le vostre posizioni con fermezza. Gli astri, però, vi invitano a non esagerare con la velocità: cercate però momenti di calma durante la giornata per evitare di arrivare a sera completamente svuotati.

La vostra sensibilità sarà il vostro punto di forza se saprete canalizzarla in attività creative o nel supporto alle persone care. Riceverete una notizia gratificante sul lavoro che confermerà il valore del vostro impegno costante. La Luna vi sorriderà, regalandovi un'intuizione vincente in serata.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: creatività in aumento, dedicatevi ai progetti futuri senza fretta.

Le nebbie dei giorni scorsi si diraderanno, lasciando spazio a una visione cristallina dei vostri desideri. Sentirete una creatività in aumento che vi spingerà a cercare nuove forme di espressione, sia nell'arte che nella risoluzione di problemi pratici. Il consiglio dei pianeti è di guardare lontano: dedicatevi ai progetti futuri senza fretta, assaporando ogni fase della pianificazione.

Non lascerete che l'ansia da risultato vi rovini il piacere del processo creativo. In amore, vivrete momenti di profonda sintonia con il partner, riscoprendo una complicità che sembrava sopita. Lascerete che le emozioni fluiscano liberamente e sarete pronti ad accogliere le novità con un cuore aperto e speranzoso.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: siate aperti al dialogo e pronti ad ampliare i vostri orizzonti.

Siete tra i favoriti del periodo e questo venerdì ne sarà la prova tangibile. La vostra solidità abituale si arricchirà di una nuova curiosità intellettuale. Siate aperti al dialogo con persone molto diverse da voi, perché da questi scambi nasceranno opportunità inaspettate.

Sarete pronti ad ampliare i vostri orizzonti, superando vecchi pregiudizi che limitavano il vostro raggio d'azione. La fortuna vi assisterà negli investimenti e nelle decisioni di carattere pratico. In famiglia, regnerà un clima di grande serenità e condivisione. Approfitterete di questa energia positiva per fare dei piani a lungo termine che coinvolgano le persone che amate. Il vostro fascino sarà ai massimi livelli, rendendovi irresistibili agli occhi di chi vi osserva da lontano.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: tatto e dolcezza per risolvere malintesi e ritrovare l'armonia.

Una giornata splendida vi attende, caratterizzata da una grande capacità di mediazione. Userete tatto e dolcezza in ogni vostra interazione, riuscendo a sciogliere anche i nodi più intricati nei rapporti professionali o personali. Sarà il momento ideale per risolvere malintesi e ritrovare l'armonia con un collega o un familiare con cui c'erano state frizioni di recente. La vostra precisione non sarà vissuta dagli altri come una critica, ma come un aiuto prezioso. Vi sentirete appagati e in pace con voi stessi, certi di aver fatto la scelta giusta in una questione delicata. Il vostro benessere fisico sarà eccellente, permettendovi di godere appieno di ogni istante della giornata.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 8,5. Parola chiave: ottimismo contagioso e atteggiamento sereno che attira simpatia. Siete i re incontrastati di questo venerdì.

Un allineamento planetario straordinario vi regalerà un ottimismo contagioso che trasformerà la vostra giornata e quella di chi vi starà intorno. Manterrete un atteggiamento sereno che attira simpatia e favori da ogni direzione; le persone cercheranno la vostra compagnia e il vostro consiglio. Sarete in grado di gestire carichi di lavoro importanti senza sentire il peso della fatica, guidati da una visione chiara dei vostri obiettivi. Questo è il momento di osare: se avete un sogno nel cassetto, inizierete a dargli forma concreta proprio oggi. La serata sarà magica, perfetta per festeggiare un successo o semplicemente per godersi la bellezza della vita con chi amate. Sarete radiosi e la vostra luce illuminerà tutto l'ambiente circostante.