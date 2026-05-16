L'oroscopo del 17 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Gemelli, con quella d'argento l'Acquario e infine con quella di bronzo l'Ariete. All'ultima posizione si classifica lo Scorpione che deve alleggerire il suo carico emotivo.

Classifica e Podio di Domenica 17 Maggio

1° Posto: Gemelli

I Regnanti del Cielo. Con l'ingresso di Mercurio nel vostro segno che si congiunge alla Luna, siete un concentrato di intelligenza e magnetismo. Il sestile con Nettuno vi rende poeti visionari e il trigono con Plutone vi dà un fascino misterioso e irresistibile.

Consiglio: Esprimetevi senza filtri; oggi avete il potere di incantare e convincere chiunque.

Suggerimenti: esprimetevi senza filtri; oggi avete il potere di incantare e convincere chiunque.

2° Posto: Acquario

Sintonizzati con il Futuro. Il trigono della Luna in Gemelli con Plutone nel vostro segno vi regala una profondità psicologica immensa. Siete in grado di leggere tra le righe di ogni situazione e l'ingresso di Mercurio in un segno amico sblocca la vostra creatività.

Consiglio: Fidatevi delle vostre intuizioni più nascoste; oggi i vostri pensieri anticipano i tempi.

3° Posto: Ariete

Spinta Visionaria. Il sestile della Luna con Nettuno nel vostro segno accende la vostra immaginazione alle 10:15.

Non siete solo azione: oggi c'è una profonda saggezza

Consiglio: Fidatevi delle vostre intuizioni più nascoste; oggi i vostri pensieri anticipano i tempi.

4° Bilancia: Mercurio in Gemelli vi restituisce leggerezza. I contatti sociali si fanno brillanti e le idee tornano a fluire liberamente.

5° Leone Ottimi i transiti d'aria che alleggeriscono le tensioni degli ultimi giorni. Siete splendidi compagni di viaggio e di chiacchiere.

6° Sagittario: Mercurio entra in opposizione. Sarete stimolati a confrontarvi con gli altri, ma la Luna vi invita a non essere superficiali nei dialoghi.

7° Toro: Mercurio vi saluta, ma vi lascia la concretezza dei progetti avviati. La giornata è ideale per godersi il relax senza troppi pensieri fissi.

8° Vergine: Mercurio in quadratura richiede attenzione ai dettagli. Non correte troppo con le parole e prendetevi il tempo per riflettere.

9° Pesci: il sestile Luna-Nettuno vi regala una mattinata poetica, ma l'aria dei Gemelli potrebbe portarvi un pizzico di confusione nel pomeriggio.

10° Cancro: giornata di riflessione intima. Sentite il bisogno di elaborare le vostre emozioni lontano dal caos della vita sociale.

11° Capricorno: la mente si fa meno rigorosa del solito e la routine potrebbe cambiare drasticamente un po' per necessità.

12° Scorpione: Plutone vi stimola dall'Acquario, ma il cielo d'aria vi chiede di alleggerire il carico emotivo. Non cercate complotti dove c'è solo voglia di scherzare.