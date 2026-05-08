L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026 vedrà l'ingresso del pianeta Mercurio nei gradi dei Gemelli. L'Ariete avrà sempre più energia grazie a Marte nel proprio segno. Il Leone avrà tanti colpi di scena, mentre ci saranno ottime occasioni per la Bilancia.

L'oroscopo settimanale, classifica prima parte

1° Gemelli: questa sarà letteralmente la vostra settimana, influenzata dalla comunicazione e dall' empatia che deriverà da Mercurio. Con il partner la connessione mentale sarà alle stelle, mentre avrete una intesa molto produttiva con i colleghi di lavoro.

2° Leone: una scarica di adrenalina per gran parte delle giornate sarà proprio ciò che servirà per affrontare una settimana piena di colpi di scena. I sentimenti trionferanno sui malintesi delle giornate precedenti, innescando una passionalità molto forte.

3° Toro: torneranno le novità a colorare la vostra vita quotidiana e lavorativa. Favorire gli incontri e indirizzarli verso sentimenti amorosi vi sarà di grande effetto. In questo momento la famiglia vi darà amore e supporto incondizionato, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

4° Ariete: sarete dotati di una energia rinnovata. Sul lavoro avrete una determinazione visibile anche e soprattutto sul piano pratico. In amore si presenterà in una passionalità molto volitiva, influenzando in meglio la vostra relazione amorosa.

Saprete prendervi cura di voi.

5° Vergine: secondo l'oroscopo della settimana, non ci saranno barriere fra voi e gli obiettivi che intendete raggiungere. Troverete delle piccole sfide nel quotidiano ma allo stesso tempo un grande supporto sia materiale che emotivo da parte della famiglia. Relax assicurato.

6° Bilancia: prenderete delle sane distanze da persone poco sincere. Coglierete delle ottime occasioni di guadagno trovando compromessi davvero originali. In amore le questioni che vi allontanano dalla persona amata verranno messe da parte.

La seconda parte

7° Sagittario: l'oroscopo segnala situazioni di stress che potreste gestire molto facilmente. Basterà organizzarsi. Potrete sperimentare una nuova amicizia che si evolverà in modo estremamente positivo.

Ci sarà molta energia sul lavoro, sfruttatela al massimo delle vostre possibilità.

8° Capricorno: fare qualche sforzo per superare delle sfide ora sarà più un obbligo che una possibilità. La vostra mente strutturata ora potrebbe mal sopportare dei cambiamenti emotivi, soprattutto sul piano amoroso.

9° Acquario: sottotono. La vostra inquietudine in questo momento intaccherà le relazioni interpersonali ma non il vostro lavoro. Fate però attenzione a come spendete il vostro denaro, specialmente se avrete a che fare con spese inderogabili.

10° Scorpione: questa settimana abbandonerete tutto ciò che non è più nelle vostre corde. Taglierete qualche rapporto e sarete leggermente più polemici. L'oroscopo suggerisce di ascoltare di più voi stessi ed evitare consigli inutili dagli altri.

11° Cancro: le questioni sentimentali ora verranno messe da parte. La vostra emotività non vi consentirà di dedicarvi troppo alle relazioni. Vi immergerete nel lavoro, ma anche in questo caso sarà bene non stressarvi con situazioni fuori dalla vostra portata.

12° Pesci: avrete delle forti perplessità in amore che sarà saggio ascoltare. La diffidenza in questo momento sarà cruciale per affrontare una crisi, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Il lavoro sarà lineare ma poco redditizio.