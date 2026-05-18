L'oroscopo del weekend del 23 e 24 maggio si forma sotto la Luna in Vergine. In queste 48 ore si avrà una fame quasi incontenibile di amore, contatti e nuove esperienze. Le relazioni saranno al centro della scena. Le stelle anticipano che alcune coppie ritroveranno complicità, mentre diversi single potrebbero vivere incontri inattesi capaci di lasciare il segno. L'astrologia regala il primo posto in classifica ai nati della Vergine, mentre il Sagittario è ultima. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo weekend 23-24 maggio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Sagittario. Il weekend vi invita a fermarvi e a recuperare energia mentale. Negli ultimi tempi avete vissuto giornate pesanti, soprattutto sul piano professionale, e certe situazioni vi hanno fatto perdere sicurezza e motivazione. Alcuni di voi stanno ancora facendo i conti con un rallentamento inatteso o con un progetto che non ha dato i risultati sperati. Non dovete viverlo come una sconfitta definitiva. A volte la vita chiude una porta solo per spingervi verso un percorso più adatto alle vostre esigenze. Sabato e domenica saranno perfetti per staccare dalla routine e dedicarvi a ciò che vi fa stare bene. Evitate di sovraccaricarvi di pensieri e non cercate soluzioni immediate a tutto.

Anche il fisico chiede tregua. In famiglia potrebbero nascere tensioni legate a parole dette impulsivamente, quindi cercate di mantenere la calma e di non alimentare polemiche inutili. Entro domenica sera vi sentirete più lucidi e pronti a ripartire con maggiore forza.

1️⃣1️⃣- Bilancia. La serenità degli ultimi giorni è stata messa alla prova da tensioni e imprevisti che vi hanno tolto parte della vostra abituale armonia. Questo fine settimana vi porterà però l’occasione di recuperare vicinanza emotiva e tranquillità. In amore ci sarà un forte desiderio di sentirvi compresi e sostenuti. Le coppie potranno vivere momenti di grande complicità, mentre chi è single sentirà il bisogno di confrontarsi con persone sincere e rassicuranti.

In famiglia servirà prudenza: la stanchezza potrebbe spingervi a reagire con più durezza del necessario. Meglio evitare discussioni inutili e ritagliarsi qualche ora di totale relax. Sabato sera sarà ideale per rallentare i ritmi, magari concedendovi un bagno caldo, un film coinvolgente o una serata tranquilla lontano dal caos. Domenica porterà un senso di leggerezza in più e vi farà ritrovare finalmente un po’ di equilibrio interiore.

1️⃣0️⃣- Capricorno. Avete attraversato mesi complicati e molti progetti che avevate immaginato con entusiasmo hanno subito rallentamenti o cambiamenti improvvisi. Questo weekend vi porterà una riflessione importante: non tutto ciò che si interrompe è destinato a fallire.

Alcune strade vanno semplicemente ripensate. Saranno giornate utili per riallacciare rapporti persi e recuperare contatti che potrebbero tornarvi preziosi anche nel prossimo futuro. In amore avrete bisogno di rassicurazioni e stabilità. Le coppie solide riusciranno a superare eventuali incomprensioni grazie al dialogo, mentre chi è solo potrebbe sentire nostalgia di un sentimento autentico. Cercate però di non chiudervi nei pensieri negativi. Concedetevi ore leggere, senza preoccuparvi continuamente del domani. Una conversazione con una persona più esperta potrebbe offrirvi la chiave giusta per affrontare un problema che vi trascinate da tempo.

9️⃣- Scorpione. Avrete finalmente due giornate più tranquille da vivere senza troppe pressioni.

Dopo settimane frenetiche, sentirete il bisogno di rallentare e dedicarvi esclusivamente a voi stessi. Il desiderio di recuperare energie sarà fortissimo e molti di voi decideranno di ignorare dieta, impegni e programmi troppo rigidi per concedersi qualche piccolo piacere in più. La situazione economica richiederà ancora attenzione. Alcune spese vi preoccupano e sarà utile fare ordine nei conti prima di affrontare nuove uscite. Una notizia potrebbe sorprendervi e lasciarvi inizialmente spiazzati, ma cercate di non reagire con ansia. In amore ci sarà voglia di autenticità e meno pazienza verso i rapporti ambigui. Le coppie sentiranno il bisogno di confrontarsi con sincerità, mentre i single saranno molto selettivi.

8️⃣- Acquario. Il weekend porterà un forte bisogno di recupero psicofisico. Avete affrontato giornate intense e, anche se spesso cercate di apparire forti e instancabili, dentro di voi si è accumulata parecchia stanchezza. Per questo motivo sarà fondamentale ritagliarvi momenti di assoluta tranquillità. Alcuni di voi lavoreranno anche durante queste 48 ore, ma tutto sembrerà più gestibile rispetto ai giorni passati. Sabato sera molti sceglieranno atmosfere intime e rilassanti. C’è chi si rifugerà nella lettura di un libro coinvolgente e chi preferirà trascorrere la serata davanti a una trasmissione televisiva capace di far dimenticare i pensieri. In amore sarà importante non pretendere troppo dal partner.

A volte basta una presenza sincera per sentirsi meno soli. Entro domenica ritroverete energia e fiducia.

7️⃣- Ariete. Finalmente riuscirete a mettere da parte alcune questioni pesanti che vi trascinate da tempo. Il desiderio di evasione sarà fortissimo e molti di voi sogneranno un weekend lontano dalla routine, magari immersi nella natura o in un luogo capace di restituire serenità. Avete bisogno di recuperare energie e di liberarvi dalle tensioni accumulate nelle ultime settimane. Le coppie vivranno un clima affettuoso, anche se qualcuno sentirà il bisogno di una maggiore complicità fisica ed emotiva. I single, invece, avranno voglia di conoscere persone nuove e tornare a mettersi in gioco senza troppe paure.

Sullo sfondo resta anche un grande desiderio di riscatto personale: c’è chi sogna un cambiamento professionale importante e chi continua a sperare in una svolta economica inattesa.

6️⃣- Toro. Sarà un fine settimana decisamente più leggero rispetto ai giorni precedenti. Finalmente potrete dormire qualche ora in più, recuperare le energie e ritrovare il buon umore. Vi sentirete più forti e lucidi, quasi inattaccabili davanti alle piccole provocazioni quotidiane. La curiosità sarà il vostro motore principale e vi spingerà verso nuove idee, progetti e riflessioni legate al futuro. Molti inizieranno a programmare vacanze, spostamenti o cambiamenti pratici importanti. Prima di prendere decisioni definitive, però, sarà necessario verificare bene ogni dettaglio.

In arrivo anche notizie o contatti inattesi che potrebbero aprire scenari interessanti. Nel tempo libero vi farà bene dedicarvi a qualcosa di semplice ma piacevole, come una cena con amici o una serata all’insegna del relax più totale.

5️⃣- Cancro. Le energie saranno altissime e il vostro entusiasmo contagioso. Questo weekend vi vedrà particolarmente dinamici, pieni di voglia di fare e desiderosi di vivere emozioni intense. Anche i sentimenti risulteranno amplificati: chi è in coppia sentirà crescere il desiderio di vicinanza, mentre i single avranno un fascino difficile da ignorare. La voglia di socializzare sarà fortissima, ma attenzione a non fidarvi troppo velocemente di alcune persone conosciute di recente.

Non tutto ciò che luccica merita spazio nella vostra vita. Il fine settimana sarà ideale anche per sistemare questioni rimaste in sospeso, recuperare commissioni arretrate e dedicarvi alle passioni che negli ultimi tempi avete trascurato. Una delle due serate si concluderà in modo semplice ma speciale, tra risate, buon cibo e la sensazione di sentirvi finalmente più leggeri.

4️⃣- Leone. Le stelle vi regalano un weekend interessante, soprattutto nella giornata di domenica, che promette intuizioni brillanti e maggiore serenità. Dopo un periodo piuttosto confuso, inizierete a vedere alcune situazioni con occhi diversi. Saranno 48 ore perfette per riprendere in mano un progetto lasciato in sospeso o per dare spazio a un’idea che vi gira in testa da tempo.

Attenzione soltanto ai ritmi sregolati. Ultimamente fate molto tardi la sera e questo sta influenzando il vostro equilibrio fisico e mentale. In famiglia o nelle questioni economiche ci sarà qualcosa da chiarire, ma con calma riuscirete a trovare la soluzione migliore. L’amore chiede autenticità: chi è in coppia avrà bisogno di dialogo sincero, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da persone fuori dagli schemi.

3️⃣- Pesci. Il vostro sarà un fine settimana passionale e movimentato. Nonostante qualche malumore accumulato nei giorni scorsi, riuscirete gradualmente a recuperare entusiasmo e voglia di stare bene. In famiglia, però, servirà più dialogo: vi sentite poco compresi e questa sensazione rischia di farvi chiudere in voi stessi.

Cercate di esprimere ciò che provate senza rabbia o sarcasmo. In amore ci saranno emozioni forti e possibilità interessanti per chi è single. Alcuni potrebbero accettare un invito inatteso o vivere un appuntamento fuori dal comune. Le coppie, invece, avranno bisogno di ritrovare spontaneità e leggerezza. Non trattenete i pensieri che vi feriscono: affrontare un chiarimento potrebbe aiutarvi a voltare pagina una volta per tutte.

2️⃣- Gemelli. Vi aspetta uno dei weekend più emozionanti dello zodiaco. Dopo una settimana pesante, sentirete finalmente il desiderio di sorridere e lasciarvi trasportare dagli eventi. Sabato e domenica porteranno messaggi, telefonate o sorprese capaci di cambiare completamente l’umore.

Qualcuno riceverà una notizia importante che accenderà nuove speranze per il futuro. In amore l’atmosfera sarà particolarmente intensa. Le coppie vivranno momenti di forte passione e complicità, mentre i single avranno ottime occasioni per fare incontri intriganti. In famiglia servirà un po’ di pazienza, soprattutto con chi tende ad assumere atteggiamenti troppo autoritari. Non lasciate che piccoli nervosismi rovinino due giornate che hanno tutte le carte in regola per regalarvi emozioni bellissime.

1️⃣- Vergine. Siete i protagonisti assoluti di questo weekend. Le stelle vi sorridono e vi regalano energia, fascino e una straordinaria voglia di vivere. Dopo giorni già positivi, il fine settimana porterà emozioni ancora più intense e momenti capaci di lasciarvi il cuore leggero. La passione sarà travolgente per le coppie, mentre chi è single potrebbe fare un incontro davvero speciale. L’amore non conosce età né regole e proprio in queste 48 ore molti di voi torneranno a credere nelle emozioni autentiche. Sabato sera si preannuncia magico, pieno di entusiasmo e situazioni coinvolgenti. Anche sul piano personale arriveranno notizie interessanti o conferme che aspettavate da tempo. Approfittate di questa energia luminosa per uscire, divertirvi e circondarvi di persone che vi fanno stare bene.