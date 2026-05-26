Trama
Negli Stati Uniti, una giovane coppia decide di abbandonare la routine fatta di lavoro d'ufficio e vita cittadina per vivere viaggiando in van, senza una meta precisa.
Quello che doveva essere un nuovo inizio prende però una piega inaspettata quando i due si imbattono in un incidente stradale e in una misteriosa presenza demoniaca destinata a cambiare radicalmente il loro percorso.
Regia e stile visivo
Lo stile visivo segue una tendenza ormai molto diffusa nell'horror contemporaneo: colori desaturati, tonalità fredde e ambientazioni che contribuiscono a creare un'atmosfera inquietante e opprimente.
Una scelta che, nel contesto del film, funziona e accompagna efficacemente la narrazione.
La regia utilizza inoltre elementi riconducibili allo screenlife e al found footage, alternando telecamere, schermi e riprese che cercano di aumentare il coinvolgimento dello spettatore attraverso un approccio immersivo.
Il limite principale emerge però nella gestione della tensione: Passenger ricorre in modo molto frequente ai jump scare, affidandosi spesso a un meccanismo prevedibile basato sul classico crescendo sonoro seguito dal momento di shock. Una scelta che, nel lungo periodo, tende a perdere efficacia e rischia di sacrificare la costruzione di una suspense più profonda.
Cast e interpretazioni
Le interpretazioni del cast risultano nel complesso funzionali alla narrazione, senza particolari picchi dal punto di vista attoriale.
I personaggi seguono dinamiche piuttosto classiche del cinema horror contemporaneo e faticano ad acquisire una reale profondità emotiva.
Temi e messaggio del film
Più che su un tema centrale o su una riflessione specifica, Passenger sembra concentrarsi principalmente sull'esperienza immediata dello spettatore. Il film resta ancorato ai canoni dell'horror moderno, privilegiando tensione e spavento rispetto a un lavoro più approfondito su contesto e significato.
L'elemento sovrannaturale appare inoltre poco sviluppato: il film introduce la presenza demoniaca senza soffermarsi davvero sulla sua origine o sulla sua costruzione narrativa, lasciando alcuni aspetti soltanto accennati.
Cosa funziona
• La fotografia e l'utilizzo delle ambientazioni naturali
• L'atmosfera generale costruita dalla regia
• Una colonna sonora efficace e ben integrata nelle scene
Cosa convince meno
• L'uso eccessivo dei jump scare
• Una trama con diversi elementi poco approfonditi
• Personaggi che risultano poco sviluppati
• Alcuni snodi narrativi prevedibili
• Un antagonista privo di particolare caratterizzazione
Vale la pena vederlo?
Chi cerca un horror leggero, pensato principalmente per intrattenere attraverso tensione immediata e momenti di shock, potrebbe trovare in Passenger un prodotto adatto a una visione senza troppe pretese.
Chi invece apprezza un horror più vicino alla tradizione classica del genere, fatto di atmosfera, costruzione psicologica e significati più profondi, potrebbe rimanere meno coinvolto.
Valutazione finale
Regia: 7/10
Trama: 1/10
Cast: 5/10
Impatto emotivo: 2/10
Voto finale: 4/10
Trailer
Nel trailer ufficiale di Passenger, André Øvredal porta sullo schermo un horror soprannaturale che segue una giovane coppia impegnata in un viaggio on the road destinato a trasformarsi in un incubo. Tra presenze demoniache, atmosfere inquietanti, tensione crescente e improvvisi momenti di shock, le immagini anticipano un film che punta su suspense e senso di minaccia costante.