L'oroscopo della prima settimana di giugno, dall'1 al 7, promette fuoco e fiamma a livello astrologico. Lavoro, amore, socializzazione e soldi saranno quattro tematiche in contrasto fra loro e al contempo molto importanti. L'Acquario è fra i segni dello zodiaco sfavoriti, a causa di alcune faccende ancora irrisolte da sciogliere. Benissimo, con 6 punteggi in classifica, il Pesci. Approfondiamo le previsioni astrologiche della settimana.

Previsioni astrologiche della settimana 1-7 giugno 2026

⭐⭐Acquario. La settimana si aprirà con una certa tensione interiore che vi porterà a riflettere molto sul passato.

Alcuni ricordi o questioni rimaste irrisolte continueranno a bussare nella vostra mente, rendendo difficile vivere il presente con leggerezza. Sarete particolarmente stressati per via di appuntamenti importanti, responsabilità imminenti o situazioni che richiederanno grande attenzione. Qualcuno dovrà affrontare un colloquio, un controllo, una prova personale o una decisione delicata che verrà rimandata da troppo tempo. In amore le coppie di lunga durata potrebbero attraversare una fase fatta di incomprensioni e silenzi pesanti. Servirà più dialogo e meno orgoglio. Non isolatevi e non pensate di dover affrontare tutto da soli. La serenità arriverà poco alla volta, soprattutto quando smetterete di inseguire ciò che non può più tornare.

Concentratevi sulle piccole conquiste quotidiane e sul benessere mentale.

⭐⭐⭐Capricorno. Sarà una settimana piuttosto caotica, nella quale vi sentirete sotto pressione e con la sensazione di dover combattere contro troppe situazioni contemporaneamente. Da tempo state cercando un punto fermo, ma alcuni eventi vi stanno destabilizzando più del previsto. In ambito economico sarà importante muoversi con prudenza: evitate investimenti rischiosi o scelte impulsive legate al denaro. Qualcuno dovrà risolvere questioni burocratiche o familiari che si trascinano da settimane. Anche il fisico potrebbe risentire dello stress accumulato. Stanchezza, cattive abitudini alimentari e poca cura personale rischiano di rallentare il vostro recupero energetico.

Cercate di rallentare i ritmi e di ascoltare maggiormente i segnali del corpo. In amore, invece, le relazioni solide riusciranno a mantenere una certa stabilità, offrendo conforto e sicurezza nei momenti più pesanti.

⭐⭐⭐Sagittario. La prima parte della settimana sarà caratterizzata da un forte bisogno di introspezione. Vi troverete a riflettere su alcune situazioni personali che negli ultimi tempi hanno generato dubbi o insicurezze. Avete bisogno di ritrovare equilibrio e serenità mentale, soprattutto dopo giornate molto stressanti. In famiglia potrebbero nascere tensioni legate agli spazi condivisi o a questioni irrisolte che richiedono pazienza e diplomazia. Attenzione alle parole impulsive, perché rischiereste di alimentare discussioni inutili.

Sul piano personale sentite il desiderio di migliorare la vostra vita, ma avete fretta di ottenere tutto subito. Cercate invece di procedere con calma: i risultati arriveranno, ma serviranno costanza e fiducia. I single vivranno una fase piuttosto piatta, mentre chi è in coppia dovrà imparare ad ascoltare di più il partner. Anche il sonno potrebbe risultare disturbato a causa delle troppe preoccupazioni.

⭐⭐⭐Toro. Giugno entrerà nella vostra vita con un vortice di eventi e cambiamenti che riguarderanno sia la sfera personale sia quella familiare. Sarete molto impegnati tra casa, imprevisti e organizzazione quotidiana. Qualcuno accoglierà ospiti, parteciperà a una cerimonia o inizierà a programmare una partenza tanto attesa.

Sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione e non sottovalutare piccoli segnali o contrattempi. In amore le relazioni più datate avranno bisogno di una scossa emotiva per ritrovare entusiasmo e complicità. La passione da sola non basta: serviranno ascolto, presenza e voglia di costruire insieme. Avrete anche desiderio di rinnovarvi, magari attraverso un cambio di look, nuovi acquisti o una maggiore cura di voi stessi. Sul piano pratico si prospettano giornate intense ma produttive, a patto di non voler controllare tutto nei minimi dettagli.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. Molte delle vostre paure nascono soltanto dalla mente e rischiano di appesantire inutilmente la settimana. Negli ultimi tempi avete riflettuto troppo su certe situazioni, arrivando persino a immaginare problemi che non esistono realmente.

È il momento di alleggerire il cuore e concedervi un po’ di respiro. Qualcuno sentirà il bisogno di allontanarsi dalla routine per qualche giorno, magari organizzando una breve fuga o un momento tutto per sé. In amore le coppie ritroveranno passione e vicinanza, mentre alcune relazioni ormai consumate potrebbero arrivare a un punto di svolta definitivo. I figli o le persone più giovani della famiglia avranno bisogno della vostra presenza e del vostro sostegno. Anche sul fronte economico ci saranno movimenti importanti: entreranno soldi, ma usciranno con la stessa velocità. Cercate di gestire tutto con maggiore lucidità.

⭐⭐⭐⭐Ariete. Siete persone estremamente generose e disponibili, ma questa settimana rischierete di caricarvi addosso troppi problemi e responsabilità.

Avete l’abitudine di mettere sempre gli altri al primo posto e questo atteggiamento, a lungo andare, può diventare pesante anche per il vostro equilibrio emotivo. Sarà importante fare ordine tra gli impegni e liberarvi di tutto ciò che non vi fa stare bene. Alcune situazioni ormai non vi gratificano più e continuare a trascinarle potrebbe soltanto aumentare lo stress. In compenso il cuore tornerà lentamente a battere con più entusiasmo. Dopo un periodo piatto o poco passionale, nascerà il desiderio di uscire, conoscere persone nuove e rimettervi in gioco. Entro la fine del mese qualcuno sarà chiamato a prendere una decisione importante che potrebbe cambiare il corso delle prossime settimane.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. La settimana vi vedrà estremamente impegnati e spesso arriverete a sera con la sensazione di aver corso tutto il giorno senza fermarvi un attimo. Nonostante la fatica, però, avrete una creatività brillante che vi permetterà di trovare idee interessanti e soluzioni efficaci. È il momento giusto per riprendere in mano certi progetti lasciati in sospeso e recuperare fiducia in voi stessi. Nell’ultimo periodo qualcuno si è lasciato andare troppo, sia fisicamente sia emotivamente, ma adesso state lentamente tornando in carreggiata. Prendersi cura del proprio benessere sarà fondamentale. Cercate di migliorare l’alimentazione e di dedicarvi di più al vostro corpo e alla vostra immagine.

Un nuovo look, una visita dal parrucchiere o qualche piccola coccola personale vi aiuteranno a sentirvi più forti e motivati.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Negli ultimi tempi avete dato tutto al lavoro e agli impegni quotidiani, ma adesso il vostro fisico comincia a chiedere una tregua. Lo stress accumulato potrebbe farvi sentire più stanchi del solito e sarà importante rallentare prima che la tensione prenda il sopravvento. La settimana sarà comunque piena di faccende da gestire tra famiglia, casa e questioni personali, perciò organizzarsi bene farà la differenza. Avete bisogno di ritrovare serenità e di allontanarvi da ambienti troppo rumorosi o pesanti. Per l’estate saranno favoriti i luoghi tranquilli, immersi nella natura o lontani dal caos.

In amore una nuova emozione potrebbe sorprendere chi si era ormai abituato alla monotonia. Non permettete a nessuno di sminuire ciò che siete: la vostra sensibilità e il vostro modo di vedere la vita rappresentano una grande ricchezza.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Giugno partirà con energia e novità interessanti che vi aiuteranno a uscire da una fase troppo chiusa o monotona. Vi sentirete più aperti al dialogo, alla socialità e ai rapporti umani. La settimana favorirà le amicizie, le collaborazioni e i contatti utili per il lavoro. In famiglia, però, ci saranno persone poco sincere o atteggiamenti che potrebbero infastidirvi. Cercate di fidarvi soltanto di chi vi dimostra davvero affetto e lealtà. In ambito professionale sarà necessario innovare e trovare nuove strategie, soprattutto se temete un rallentamento o una perdita di interesse.

Chi è alla ricerca di un impiego potrà ottenere buoni riscontri attraverso colloqui o nuove candidature. Non pretendete risultati immediati: costruire qualcosa di importante richiede tempo e pazienza. Le questioni economiche e patrimoniali saranno motivo di confronto nelle coppie e nelle famiglie.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. La settimana sarà altalenante, ma nel complesso riuscirete a ottenere qualche soddisfazione in più rispetto al recente passato. Ci saranno nuove occasioni da cogliere e incontri interessanti che potrebbero aprire strade inattese. Non rinunciate a ciò che vi fa stare bene e trovate il tempo per coltivare passioni, hobby e attività capaci di restituirvi entusiasmo. Sul piano economico si intravedono movimenti positivi, anche se alcune giornate saranno piuttosto stressanti tra code, commissioni e faccende pratiche da sbrigare.

Chi ha figli vivrà un clima più sereno e rassicurante, ritrovando maggiore tranquillità familiare. In amore le coppie più giovani o recentemente unite vivranno momenti intensi e coinvolgenti, mentre le relazioni molto lunghe avranno bisogno di recuperare complicità e dialogo. Non lasciate che l’abitudine raffreddi i sentimenti.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. La settimana partirà con una sensazione di leggerezza e rinnovamento. Finalmente riuscirete a lasciarvi alle spalle certe tensioni accumulate nei giorni precedenti e vi sentirete più ottimisti, brillanti e motivati. Sarà più facile prendere decisioni importanti e capire quale direzione seguire. Dentro di voi cresce il desiderio di cambiare qualcosa nella routine quotidiana e questo impulso potrebbe portarvi verso esperienze nuove e stimolanti.

In amore, però, continueranno gli alti e bassi. I sentimenti saranno piuttosto confusi e qualcuno avrà bisogno di fermarsi per riflettere davvero su ciò che desidera. Prendervi del tempo per voi stessi sarà fondamentale per recuperare equilibrio e lucidità. Attenzione anche alle esigenze dei figli o dei familiari più piccoli, che richiederanno maggiore presenza e ascolto.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Questa sarà senza dubbio una delle settimane più interessanti e coinvolgenti del periodo. Dopo mesi vissuti con prudenza o con la sensazione di essere rimasti fermi, finalmente tornerete protagonisti della vostra vita. L’amore sarà al centro dei pensieri e chi ha chiuso una relazione da tempo potrebbe sentirsi pronto ad aprire nuovamente il cuore. Ci saranno emozioni intense, incontri speciali e una maggiore voglia di lasciarsi andare. Alcune questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente una soluzione, anche se non mancheranno notizie improvvise che potrebbero richiedere sangue freddo. In famiglia ci sarà una decisione importante da prendere e qualcuno potrebbe trovarsi alle prese con un viaggio, un trasferimento o un cambiamento pratico significativo. Le giovani coppie vivranno una fase molto positiva, fatta di progetti, entusiasmo e desiderio di costruire qualcosa di stabile insieme.