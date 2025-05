È stato distribuito da qualche giorno nei cinema italiani Werewolves, un horror d'azione con tanto di licantropi che annovera tra i protagonisti principali Frank Grillo, Katrina Law e Ilfenesh Hadera.

La pellicola vede alla regia Steven C. Miller, che nello stesso solco ha già diretto Automaton Transfusion (anche se lì c'erano gli zombie e non i licantropi) e che in generale ha già lavorato con attori del calibro di Bruce Willis, Sylvester Stallone, Steven Seagal e Nicolas Cage.

La trama, una superluna che genera licantropi

Werewolves prende il via da una premessa di stampo fantascientifico.

La trama racconta di inconsueti e terrificanti effetti collaterali generati da un fenomeno noto come superluna, che rappresenta il massimo punto di avvicinamento di una luna piena alla terra. L'evento innesca un gene latente in ogni essere umano sul pianeta, trasformando tutti in lupi mannari per una notte. Un anno dopo, l'evento di supermoon sta per tornare, questa volta però, tutti sono consapevoli del pericolo incombente e si preparano ad una notte di terrore e assedio. Wesley Marshall, un ex soldato e biologo molecolare interpretato da Grillo, si trova così costretto a lasciare in una casa 'blindata' la cognata, Ilfenesh Hadera, e la figlia di quest'ultima, per raggiungere un team di scienziati con cui dovrà testare un antidoto ed evitare che la terribile mutazione si compia ancora.

Effetti pratici della vecchia scuola e un protagonista in modalità 'carneficina'

Werewolves si presenta come un horror d'azione parecchio (se non tutto) incentrato su Grillo, che si fa largo attraverso un branco di feroci lupi mannari in un ambiente urbano per raggiungere e trarre in salvo la sua famiglia.

Oltre ad un Grillo sempre credibile nei ruoli d'azione, il piatto forte della pellicola è ovviamente caratterizzato dai licantropi, realizzati in un mix di effetti pratici (make-up, costumi e animatronica) e CG (trasformazioni).

Le creature del film sono curate dagli specialisti Alec Gillis e Tom Woodruff Jr., fondatori della Amalgamated Dynamics, che ha già lavorato in film quali Alien e Predator: "Siamo entusiasti di distribuire Werewolves, in esclusiva nei cinema, entro la fine dell'anno", ha dichiarato Myles Nestel, co-CEO di The Solution (la compagnia che ha prodotto la pellicola) all'atto di uscita del film lo scorso anno.

"Il nostro cast è incredibile, dallo straordinario Frank Grillo alle performance strepitose di Katrina Law e Ilfenesh Hadera. L'uso di lupi mannari realistici, progettati e costruiti da Alec Gillis e Tom Woodruff Jr (conosciuti per le serie Alien e Predator), riporta il genere alle sue radici in modo fresco ed emozionante".

Werewolves intrattiene a dovere

La sceneggiatura di Matthew Kennedy è tutta incentrata sull'azione.

Kennedy ricorre ad una massiccia dose di violenza che raggiunge il culmine nello scontro finale tra un Wesley mutato in lupo e un suo instabile vicino di casa armato fino ai denti e anch'esso trasformato.

Seppur lontano da cult del genere, Miller dimostra di sapere il fatto suo in termini di intrattenimento 'duro e puro'.

Se ci aggiungiamo la scelta di usare effetti pratici della vecchia scuola e l'azzeccato casting del carismatico Frank Grillo, Werewolves nel suo complesso si rivela un titolo godibile e altamente fruibile.