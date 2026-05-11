L'oroscopo di martedì 12 maggio è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno. La ruota della fortuna, grazie all'influenza delle stelle, girerà nuovamente. Alcuni profili potranno proseguire con i loro obiettivi, mentre altri saranno costretti a fermarsi per un po'.

Il Cancro e la Bilancia saranno sereni e rilassati grazie all'affetto delle persone care, mentre lo Scorpione e l'Acquario ritroveranno la motivazione.

Oroscopo di martedì 11 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non perderete di vista le cose davvero importanti. Tenderete a concentrarvi sugli affetti più cari e sul lavoro.

Certi traguardi non potranno essere raggiunti da soli. Avrete bisogno di una rete di supporto a cui affidarvi nei momenti di crisi.

Toro: non dovrete vergognarvi per il desiderio di aprire il vostro cuore al partner. Scegliendo le giuste parole, riuscirete a fargli capire quello che provate veramente. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di non essere troppo precipitosi. L'atmosfera avrà un peso importante.

Gemelli: vi metterete alla ricerca del lavoro dei sogni. Non si tratterà di un'impresa facile, soprattutto perché non avrete alcuna intenzione di accontentarvi. Camminerete a testa alta, valutando ogni singola opportunità ricevuta. Alcune saranno migliori di altre.

Cancro: non potrete desiderare una famiglia migliore.

Sarete felicissimi di avere accanto persone così care. Il loro contributo non sarà solo di tipo emotivo, ma anche pratico. Ci saranno sempre per voi, sia nei momenti buoni che in quello più difficili.

Leone: la stanchezza vi coglierà impreparati. Non riuscirete a recuperare le energie e, per il momento, sarete costretti ad accontentarvi. Cercare di superare i vostri limiti, infatti, non farà altro che aumentare la pressione e appesantire il quadro generale.

Vergine: la ricerca del vero amore si concluderà con un buco nell'acqua. Non sarete affatto contenti degli ultimi sviluppi. Proverete a esprimere la frustrazione con le parole ma, alla fine, opterete per il silenzio. Avrete bisogno di riflettere e di concentrarvi su voi stessi.

Bilancia: la famiglia si trasformerà in un porto sicuro. Vi lascerete alle spalle tutte le discussioni, per abbracciare qualcosa di molto diverso. Finalmente, saranno l'armonia e il rispetto a regnare. I sorrisi non mancheranno, così come la collaborazione.

Scorpione: desidererete costruire qualcosa di importante, sia a casa che sul posto di lavoro. Avrete già dei nuovi progetti in mente. Per il momento, preferirete non parlarne, ma saprete perfettamente quale strada prendere. Ciò aggiungerà linfa alla vostra motivazione.

Sagittario: in alcuni contesti vi sentirete un po' spaesati. Farete fatica ad adattarvi alle circostanze e a essere più flessibile. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a essere voi stessi, evitando di indossare maschere o di isolarvi.

Capricorno: non abbasserete la guardia di fronte a eventuali sospetti. Sarete determinati a non farvi prendere in giro neanche dal partner. Porrete le domande giuste, senza essere troppo pressanti o accusatori. Finalmente, otterrete alcune risposte.

Acquario: avrete tanti valori positivi per cui lottare. Vi sentirete motivati e pieni di energia. Neanche eventuali delusioni in ambito lavorativo o sentimentale cambieranno le cose. Al contrario, le utilizzerete per diventare ancora più forti e concreti.

Pesci: non sarà facile trovare gli amici giusti. Avrete tanti conoscenti, ma saranno poche le persone a ispirarvi davvero fiducia. Per tale ragione, farete fatica a parlare delle questioni private. Preferirete restare sul vago, offrendo solo pochi dettagli.