L'oroscopo di giovedì 28 maggio è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno. Grazie ai transiti planetari, è possibile individuare gli aspetti principali della quotidianità dei dodici segni zodiacali. Amore, lavoro, famiglia e amicizia creeranno un mix esplosivo, pronto a dare tante soddisfazioni.

La Vergine e il Sagittario riusciranno a far emergere tutte le loro qualità, sia nel privato che sul posto di lavoro. I Gemelli e lo Scorpione, invece, dovranno faticare ancora un po' per farsi notare.

Oroscopo di giovedì 28 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la lista delle vostre priorità cambierà nuovamente. Non avrete alcun problema a modificare il vostro approccio. Al contrario, sarete contenti di potervi immergere in qualcosa di nuovo. Tutto bene dal punto di vista sentimentale.

Toro: la vita di coppia subirà una piccola battuta d'arresto. Le discussioni aumenteranno e trovare un punto d'incontro risulterà complesso. Sarà fondamentale unire le forze, cercando di venirsi incontro. Solo così, le cose si risolveranno per il meglio.

Gemelli: non disdegnerete i riflettori ma, purtroppo, vi renderete conto di non riuscire a stare per troppo tempo sotto la loro luce. Ci sarà sempre qualcuno, infatti, che interverrà per portarvi via.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di non trasformare la questione in un dramma.

Cancro: gli impegni da portare a termine saranno numerosissimi. Temerete di non potercela fare ma, per fortuna, potrete contare sull'appoggio delle persone care. Sarà proprio la loro presenza a fare la differenza. Ne sarete entusiasti.

Leone: dovrete mettere in pausa alcuni progetti. Vi renderete conto di non poter portarli a termine tutti. L'oroscopo del giorno vi consiglia di scegliere con attenzione, evitando di sacrificare qualcosa a cui tenete davvero.

Vergine: nessuno riuscirà a mettervi in ombra. Al contrario, grazie alle vostre capacità, brillerete come non mai. Il capo vi prenderà in grande considerazione perché vi considererà attenti, fidati e diligenti.

Inoltre, anche i colleghi vi vedranno come un punto di riferimento.

Bilancia: non avrete alcun problema nel socializzare con il prossimo. Al contrario, vi verrà naturare iniziare una nuova conversazione. Le reazioni saranno diverse: ci sarà chi vi darà corda e chi, invece, si farà fermare dalla sua timidezza. Ad ogni modo, non rimpiangerete nulla.

Scorpione: avrete ancora tanta strada da fare per raggiungere l'obiettivo. Non sarà affatto semplice ma sarete convinti di poter raggiungere la meta. Nel frattempo, sarà fondamentale non perdere la concentrazione e restare fedeli ai vostri valori.

Sagittario: sarete lieti di poter mostrare a tutti il vostro valore. Potrete contare su un'autostima incrollabile e questo sarà evidente anche agli occhi degli altri.

Non avrete paura di prendervi sulle spalle determinate responsabilità: sarete certi di potercela fare.

Capricorno: la vita di coppia sarò un po' turbolenta. Non tutte le decisioni si riveleranno giuste. Dovrete aggiustare un po' il tiro per ritrovare il giusto equilibrio. Potrebbe essere utile parlare apertamente con la persona amata: sarà lei a mettervi al corrente delle sue perplessità.

Acquario: la vostra situazione finanziaria sarà abbastanza buona, ma dovrete fare attenzione agli sfizi. Non dovrete esagerare con le spese inutili. Sarà meglio concentrarvi su qualcosa di diverso, in modo da preservarvi dal punto di vista economico.

Pesci: sarà una giornata piuttosto positiva. Finalmente, comincerete a riprendervi e a puntare nuovamente in alto. Lascerete in un angoletto le persone troppo invadenti perché non avrete alcuna intenzione di dare loro altro spazio. Voi verrete prima.