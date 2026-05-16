L'oroscopo di domenica 17 maggio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i dettagli sulla vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. C'è spazio, ovviamente, anche per i sogni nel cassetto e le avventure.

Il Cancro e i Pesci non avranno paura di esporsi per gli altri. Saranno pronti a difendere le persone care e a lottare contro le ingiustizie. La Bilancia e il Sagittario, invece, vivranno dei momenti indimenticabili con il partner.

Oroscopo di domenica 17 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete bisogno di un cambiamento.

Questo potrebbe essere il momento giusto per rivoluzionare un po' le cose. Non dovrete fare sforzi eccessivi, vi basterà seguire l'istinto e mettere da parte determinate paure. Vi sentirete subito più forti e combattivi.

Toro: sarete piuttosto silenziosi. Dedicherete questa giornata alla riflessione, evitando di perdere tempo con questioni di poco conto. Avrete bisogno di pensare concretamente al vostro futuro. Sarete stanchi di rincorrere le fantasie e di dover rinunciare a tutto.

Gemelli: non potrete fare a meno di complimentarvi con voi stessi. Dopo gli ultimi sviluppi, finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo. Sarete felicissimi per i traguardi raggiunti. Anche agli occhi degli altri, sarete un ottimo esempio di determinazione e autostima.

Cancro: lotterete per il bene dei vostri amici e della famiglia. Metterete gli altri al primo posto, difendendoli nelle situazioni più disparate. Non vi aspetterete un grazie da parte loro, vorrete solo vederli felici. Attenzione, però, a non farvi carico di responsabilità eccessive.

Leone: avrete l'impressione di restare sempre nello stesso punto. La mancanza di progressi concreti vi farà infuriare ma, in realtà, dal punto di vista pratico, le cose staranno in modo diverso. Dovrete solo guardare il quadro generale, senza fossilizzarvi sul dettaglio.

Vergine: non sopporterete il disordine e gli impegni presi all'ultimo momento. Sarete dei veri maghi della pianificazione. Cercherete di far quadrare i conti e di evitare a tutti i costi gli imprevisti.

In parte ci riuscirete, ma le cose potrebbero prendere una piega inaspettata.

Bilancia: sarete legatissimi alla persona amata. Vivrete una giornata ricca di romanticismo e di affetto. Pianificherete insieme le prossime avventure, senza mettere mai in secondo piano il rispetto e l'importanza di una comunicazione efficace.

Scorpione: avrete alcuni dubbi da risolvere. Non sarà facile lasciarveli alle spalle, soprattutto perché vi sembrerà di non riuscire a trovare una soluzione idonea. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non trasformarli in un cruccio insopportabile. Avrete le stelle dalla vostra parte.

Sagittario: sarete convinti di aver trovato la persona perfetta per voi. Ricoprirete il partner di attenzioni, offrendogli piccoli regali e pronunciando dolcissime parole d'amore.

Vi sembrerà di camminare a un metro da terra per la gioia provata.

Capricorno: potrete contare su un gruppo di amici davvero speciale. Vi resterà accanto nei momenti di difficoltà, riuscendo sempre a farvi tornare il sorriso sulle labbra. Vi fiderete ciecamente delle persone care, senza mai mettere in dubbio le loro buone intenzioni.

Acquario: guarderete al passato con una certa nostalgia. Sentirete la mancanza di persone e di vecchie situazioni che vi rendevano felici. Il futuro, però, è ancora tutto da scrivere. Non dovrete abbattervi perché potrete fare grandi cose se solo lo vorrete.

Pesci: sarete empatici e gentili nei confronti del prossimo. Per voi, non sarà affatto difficile immedesimarvi nei panni altrui. Avvertirete il loro dolore e agirete attivamente per cercare di arginarlo. Non vi costerà fatica, al contrario, sarete felici di poterlo fare.