L'oroscopo del 9 agosto 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Leone per l'ingresso di Mercurio nel segno, mentre con quella d'argento i Gemelli e infine con quella di bronzo il Cancro che trova un'oasi di pace nei piccoli gesti.

Classifica del 9 agosto 2026

1° Posto: Leone

Con l'ingresso di Mercurio nel vostro segno nel tardo pomeriggio, cambiate palco e la vostra voce diventa luminosa, creativa e generosa. È il momento ideale per presentare un'idea, dire ciò che vi sta a cuore o mostrare un talento senza freni.

2° Posto: Gemelli

La mattinata si apre con la Luna congiunta a Marte nel vostro segno: il risveglio è scattante, curioso e super energetico.

Sbrigate commissioni e telefonate alla velocità della luce, facendo solo attenzione a rileggere i messaggi prima di inviarli.

3° Posto: Cancro

Con il passaggio della Luna nel vostro segno a metà mattina, il baricentro si sposta dal "fare" al "sentire". Accogliete il bisogno di coccole, ricordi e centratura interiore, trovando nei piccoli gesti quotidiani la vostra oasi di pace.

4° Posto: Bilancia

Nonostante la quadratura della Luna pomeridiana che prova a tirarvi la coperta tra il divano e la vita sociale, Venere nel vostro segno vi regala fascino e armonia. Trovate la terza via perfetta per incontri autentici e senza maschere.

5° Posto: Ariete

La quadratura della Luna pomeridiana con Nettuno nel vostro segno vi invita a dosare le energie e a non inseguire troppe chimere.

Sfruttate la grinta diurna per rimettere in sesto i vostri obiettivi con un pizzico di introspezione in più.

6° Posto: Sagittario

La giornata vi chiede di bilanciare la voglia di scatti veloci del mattino con il bisogno di rallentare del pomeriggio. Ottimo momento per riflettere su un progetto e dare spazio a una comunicazione più sincera.

7° Posto: Acquario

Il cambio di passo di Mercurio vi stimola a pensare in grande, ma le influenze della Luna vi invitano a curare di più la sfera privata e domestica. Meno teoria, più ascolto dei bisogni intimi.

8° Posto: Toro

La transizione della Luna vi aiuta a ritrovare un contatto più morbido con le emozioni e con i piccoli piaceri quotidiani, come un buon cibo preparato con cura o una chiamata affettuosa che vi rimette al mondo.

9° Posto: Vergine

La giornata vi spinge a passare da un'energia mentale molto rapida a un ascolto più profondo. Se c'è da mediare tra impegni casalinghi e uscite sociali, puntate sulla semplicità e su un dialogo diretto.

10° Posto: Scorpione

Il passaggio lunare in Cancro vi sostiene emotivamente, aiutandovi a sciogliere eventuali tensioni con una conversazione intima e sincera. Lasciate andare la rigidità e puntate sulla spontaneità.

11° Posto: Capricorno

Le quadrature della giornata potrebbero farvi sentire un leggero attrito tra ciò che vorreste fare e le richieste emotive di chi vi circonda. Scegliete la via della diplomazia e non forzate i ritmi.

12° Posto: Pesci

Tra la sensibilità accentuata dal Cancro e la quadratura con Nettuno, potreste sentirvi un po' sospesi o confusi tra desideri contrapposti. Concedetevi il lusso di rallentare e di non dover per forza decidere tutto oggi.