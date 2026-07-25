L'oroscopo dei cuori infranti di agosto 2026 con classifica mette al primo posto i Pesci che assorbono tensione emotiva, mentre al secondo il Capricorno poiché preferisce tagliare i ponti e infine al terzo posto la Vergine.

Classifica dei cuori infranti di agosto 2026

1. ♓ Pesci (Il cuore da proteggere)

Tra i segni al flop a causa dei transiti tesi di inizio mese, ad agosto assorbite ogni stilla di tensione emotiva intorno a voi. Più che essere pericolosi per gli altri, rischiate di raccogliere i cocci di delusioni passate e di proteggere un cuore che ha bisogno di ritrovare pace.

2. ♑ Capricorno (Tagli netti e zero drammi)

L'energia dei segni cardinali vi scuote con l'arrivo di Marte in Cancro. Siete concentrati sui vostri spazi e sulle vostre priorità: se qualcuno non dimostra il proprio valore, preferite tagliare i rami secchi piuttosto che trascinare situazioni ambigue.

3. ♍ Vergine (I troppi calcoli d'amore)

Il mese scorre verso il rientro ordinato, ma con Mercurio e poi il Sole che entrano nel vostro segno a fine agosto, la mente analitica si attiva. Più che spezzare cuori, rischiate di logorarvi facendo troppi calcoli su una relazione che avrebbe solo bisogno di più leggerezza.

4. ♋ Cancro (La suscettibilità alle stelle)

L'11 agosto Marte entra nel vostro segno regalandovi un'energia combattiva insolita ma aumentando la vostra suscettibilità emotiva.

È un passaggio delicato: cercate di agire senza reagire d'impulso per non trasformare una piccola incomprensione in un dramma di coppia.

5. ♎ Bilancia (Ritorni di fiamma e crisi di nervi)

Con l'ingresso di Venere nel vostro segno il 6 agosto, fascino e seduzione decollano: le storie che stavano spegnendosi possono riaccendersi. Tuttavia, la quadratura di Marte con Venere a metà mese richiede intelligenza e zero forzature per evitare crisi diplomatiche sotto l'ombrellone.

6. ♐ Sagittario (Il fuggitivo dell'estate)

Godete a pieno della fortuna dei segni di fuoco e di un'aria perfetta per ciò che brilla. Le occasioni per divertirvi non mancano, ma la vostra insofferenza estiva verso le catene potrebbe portarvi a dileguarvi sul più bello, lasciando qualcuno con l'amaro in bocca.

7. ♒ Acquario (Il gelo siderale)

I segni fissi come voi sono chiamati a fare attenzione a non commettere passi falsi, complice l'energia del Sole. Se sentite troppa pressione o richieste soffocanti, potreste optare per il classico distacco glaciale, lasciando cuori in sospeso e un bel po' di gelo intorno a voi.

8. ♊ Gemelli (Scintille e parole di troppo)

Con Marte e Urano nel vostro segno fino al 10 agosto in ottimo feeling con il Leone, le comunicazioni diventano vivaci e imprevedibili. Siete scoppiettanti, ma rischiate di bruciare le tappe o di dire una parola di troppo che potrebbe lasciare l'altra persona spiazzata.

9. ♈ Ariete (L'impulso pericoloso)

Siete tra i segni al top del mese grazie ai pianeti in Leone che vi regalano un'estate fortunata e piena d'amore.

Tuttavia, con l'arrivo di Marte in Cancro dall'11 agosto, la suscettibilità sale alle stelle: un colpo di testa improvviso o una reazione esagerata rischia di incrinare un rapporto importante.

10. ♉ Toro (Le certezze in frantumi)

Inseriti tra i segni al flop del mese a causa di transiti delicati come la quadratura di Venere e Marte e la Luna contro, ad agosto il vostro cuore subisce scossoni. Volete stabilità e comfort, ma l'energia solare vi destabilizza, rischiando di far crollare certezze e di lasciarvi con qualche amaro rimpianto.

11. ♏ Scorpione (Il magnetismo che scotta)

Tra i segni fissi che devono fare attenzione a non inciampare in qualche errore, voi subite il contraccolpo di un cielo intenso.

Il vostro magnetismo è alle stelle, ma la tensione emotiva può trasformarsi in un'arma a doppio taglio: fate attenzione a chi ferite lungo il cammino.

12. ♌ Leone (Il re dei cuori in festa... e in fuga)

Il Sole e Giove brillano nel vostro segno: siete i re incontrastati dell'estate, pieni d'amore e con una gran voglia di mettervi in mostra. Ma attenzione: con questa energia travolgente, se una storia non vi esalta più o non sta al vostro passo, ad agosto rischiate di spezzare cuori senza voltarvi indietro.