L'oroscopo della Luna piena del 29 luglio 2026 con classifica e svolte mette al primo posto l'Acquario, mentre al secondo il Leone che avrà una rinascita e infine al terzo posto il Toro poiché la direzione d vita giunge ad un punto di maturazione.

Classifica delle svolte del 29/07

1. ♒ Acquario (L'epicentro assoluto del terremoto)

È la vostra Luna Piena: sorge nel vostro segno, proprio su Plutone. Tutto ciò che siete — la vostra immagine, il vostro corpo, la vostra identità — passa sotto un riflettore senza filtri. Avviene una muta profonda: non siete più del tutto le persone di prima.

Lasciate morire la vecchia pelle.

2. ♌ Leone (La grande svolta relazionale)

Il Sole e Giove brillano nel vostro segno proprio ora: è la vostra grande rinascita dell'anno! Ma questa Luna Piena di fronte illumina le vostre relazioni: un partner (amore o affari) diventa lo specchio del vostro nuovo slancio. Un legame si sigilla o si scioglie.

3. ♉ Toro (Il bivio tra ambizione e vita privata)

Segni fissi, siete in prima linea. Questa Luna Piena illumina la vetta del vostro cielo: carriera, reputazione, direzione di vita. Un incarico, un titolo o un riconoscimento giunge a maturazione — o va in frantumi per lasciare spazio a qualcosa di migliore.

4. ♏ Scorpione (La scossa alle fondamenta)

Segni fissi, incassate il colpo in pieno.

Questa Luna Piena scuote le vostre radici: casa, famiglia e sicurezza interiore. Un trasloco, una tensione familiare o una verità sul passato viene a galla, costringendovi a porre limiti non più negoziabili.

5. ♋ Cancro (La purga profonda e liberatoria)

Questa Luna Piena si tuffa nelle vostre zone d'ombra: denaro condiviso, intimità o dipendenze affettive. Con Plutone in gioco è una vera purga: ciò che accettate di lasciar andare vi restituisce il vostro potere e apre la strada alla libertà.

6. ♎ Bilancia (L'esplosione del cuore e della gioia)

Il settore del cuore e della gioia si infiamma. Una storia d'amore, un progetto creativo o una situazione legata a un figlio raggiunge un culmine emotivo.

Ose scegliere ciò che vi fa vibrare, senza arbitrare continuamente.

7. ♈ Ariete (La svolta nei progetti collettivi)

Questa Luna Piena illumina la vostra casa delle reti e dei grandi progetti. Un gruppo o una causa vi chiede di schierarvi o di recidere un legame obsoleto. Ciò che lasciate sul piano sociale lo riguadagnate in progetti che vi somigliano.

8. ♊ Gemelli (Il lampo di lucidità mentale)

Urano è nel vostro segno e forma un trigono perfetto a questa Luna: aspettatevi un lampo di lucidità. Un viaggio, uno studio o una convinzione profonda cambiano di colpo, liberandovi la mente e allargando i vostri orizzonti.

9. ♍ Vergine (Il punto di rottura della quotidianità)

La vostra quotidianità, la salute e l'organizzazione raggiungono un punto di rottura.

Un ritmo che vi sfianca o un'abitudine che vi logora vi ordinano di tagliare. Fate ordine nelle vostre giornate senza sensi di colpa.

10. ♐ Sagittario (La svolta comunicativa)

Questa Luna Piena attiva il vostro settore della comunicazione: un messaggio, uno scambio cruciale o una notizia importante arriva e cambia le carte in tavola. Dite ciò che avete nel cuore, perché le parole andranno a segno.

11. ♑ Capricorno (La scadenza e il valore personale)

Dopo la vostra Luna Piena del mese scorso, tocca al portafoglio. Questa Luna illumina il vostro rapporto con il denaro e con il vostro valore: ciò che guadagnate, meritate o osate chiedere arriva a scadenza. Fissate il vostro prezzo senza sensi di colpa.

12. ♓ Pesci (La pulizia interiore nell'ombra)

Questa Luna Piena rimbomba nel vostro giardino segreto: i sogni e la stanchezza accumulata affiorano per essere lasciati andare in silenzio. Non è un crollo, è una grande pulizia interiore che guarisce nell'ombra.