Questo giovedì porta un oroscopo dai toni vivaci, con Sagittario in cima e una bella spinta a chi vuole muoversi. Leone e Acquario restano caldi, pronti a cogliere occasioni. Bilancia respira meglio dopo qualche giorno teso, mentre Toro chiude la classifica con la voglia di rallentare. Il 4 giugno premia chi sa essere leggero senza perdere concretezza. Vediamo come scorre la giornata per ogni segno.

L'oroscopo del 4 giugno: la rinascita di Bilancia, la stanchezza di Cancro

12° ♉ Toro ⭐½: Giornata pesante, vi sentite scarichi e poco propensi al dialogo.

Avete bisogno di fermarvi, ma il lavoro non lascia molto spazio. In amore cercate calma più che parole. Evitate discussioni su questioni pratiche, finirebbero per logorarvi. Il fisico chiede sonno e poche pretese. Concedetevi una serata tranquilla, senza impegni.

11° ♋ Cancro ⭐⭐: La stanchezza si fa sentire e l'umore resta altalenante. Qualcosa di rimandato torna a bussare e vi mette ansia. In amore siete più chiusi del solito, fate attenzione a non sembrare distanti. Sul lavoro meglio non caricarvi di troppo. Datevi tempo, non tutto va risolto oggi. Una pausa vera vi aiuterà.

10° ♍ Vergine ⭐⭐½: Giornata un po' nervosa, vorreste controllare tutto e qualcosa vi sfugge. Cercate di lasciare andare i dettagli che non contano.

In amore siete esigenti, magari più del necessario. Sul lavoro rendete bene, ma evitate di criticare troppo chi vi sta intorno. Il fisico regge, basta non strafare. Rallentate dove potete.

9° ♑ Capricorno ⭐⭐½: Procedete con cautela, senza grandi scossoni. Avete molto da gestire e poca voglia di distrazioni. In amore siete affidabili ma poco espansivi, e il partner vorrebbe un gesto in più. Sul lavoro la costanza vi premia, anche se i risultati tardano. Il corpo chiede di non saltare le pause. Una piccola gratificazione vi farà bene.

8° ♈ Ariete ⭐⭐⭐: Giornata nella media, con qualche scatto di impazienza da tenere a bada. Vorreste correre, ma i tempi non sono ancora maturi. In amore siete passionali, fate solo attenzione ai toni.

Sul lavoro arriva qualche spunto interessante da non ignorare. Il fisico è buono, scaricate l'energia con movimento. Non prendete tutto di petto.

7° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐: La giornata scorre senza grandi novità, ma con una vostra solita intensità. Tenete d'occhio una situazione che vi tocca da vicino. In amore siete riservati, eppure capaci di gesti profondi. Sul lavoro meglio osservare prima di agire. Il fisico tiene, anche se la mente lavora molto. Una serata leggera vi rimetterà in equilibrio.

6° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐½: Dopo giorni un po' tesi ritrovate respiro e voglia di sorridere. Le cose tornano al loro posto e voi vi sentite più sereni. In amore c'è dolcezza, sfruttatela per avvicinarvi a chi amate.

Sul lavoro un chiarimento alleggerisce l'aria. Il fisico migliora di pari passo con l'umore. Concedetevi qualcosa di piacevole.

5° ♓ Pesci ⭐⭐⭐½: Giornata discreta, con la vostra sensibilità che vi guida bene. Avvertite cosa vi fa stare bene e lo seguite. In amore siete romantici e ricettivi, il partner lo nota. Sul lavoro la creatività vi dà una mano nei momenti giusti. Il fisico chiede solo qualche ora di vero relax. Fidatevi del vostro intuito.

4° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐: Giornata frizzante, la mente corre e le idee non mancano. Una piccola conferma vi mette di buon umore. In amore siete brillanti e leggeri, piacevoli da ascoltare. Sul lavoro la vostra rapidità vi fa guadagnare punti. Il fisico risponde, anche se vi disperdete un po'.

Tenete il focus sulle cose che contano davvero.

3° ♒ Acquario ⭐⭐⭐⭐½: Bella giornata, originali e pieni di iniziativa come piace a voi. Le novità vi cercano e voi le accogliete con curiosità. In amore siete liberi ma sinceri, e questo affascina. Sul lavoro un'idea fuori dagli schemi può portarvi lontano. Il fisico è in forma, sfruttatelo. Osate quel passo che rimandavate.

2° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐½: Giornata calda e generosa, con voi al centro della scena. Il carisma non vi manca e gli altri vi seguono volentieri. In amore siete passionali e protettivi, una bella combinazione. Sul lavoro vi fate notare e raccogliete consensi. Il fisico è pieno di energia. Godetevi questo momento senza esagerare con l'orgoglio.

1° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐⭐: E il podio più alto è vostro. Il giovedì vi trova carichi di ottimismo e con una voglia irresistibile di muovervi. Nuove esperienze vi chiamano e voi rispondete subito. In amore siete travolgenti, sinceri e contagiosi. Sul lavoro le porte si aprono e voi entrate con il sorriso. Anche il fisico risponde benissimo. Osate, oggi tutto gira dalla vostra parte.