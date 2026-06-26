Secondo le previsioni dell'oroscopo del mese di luglio 2026, il Sagittario è favorito, per questo vola in prima posizione secondo la classifica. Per quanto riguarda il Toro, invece, ci sono delle inquietudini che potrebbero condizionare negativamente alcune scelte.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento poco sereno a causa di alcune questioni che turbano la vostra tranquillità. Ci sono agenti esterni che potrebbero condizionare negativamente le vostre scelte. Cercate di prestare attenzione se siete in un rapporto stabile.

11° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del mese di luglio vi invitano ad essere un po' meno riflessivi. Cercate di cogliere al volo certe occasioni, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. In ambito professionale è necessario rivalutare alcune decisioni prese di recente.

10° Ariete: a volte guardare le cose dalla giusta prospettiva è la soluzione migliore per risolvere un enigma. Ci sono dei cambiamenti importanti che potrebbero condizionare la vostra vita presente, ma soprattutto quella futura. Quindi, cercate di essere attenti.

9° Leone: siete tra i segni più determinati di tutto lo zodiaco. Quando vi mettete in testa una cosa, difficilmente vi lasciate dissuadere. Ad ogni modo, cercate di prendere in considerazione anche il parere delle persone a voi care, che ci tengono a darvi un parere spassionato.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: vi apprestate a raggiungere un traguardo importante, quindi, sarebbe opportuno essere decisi e determinati. Non lasciatevi condizionare dai pensieri delle persone che vi circondano, ma un consiglio sincero e spassionato da una persona cara potrebbe tornare utile.

7° Capricorno: cercate di essere un po' più indulgenti verso voi stessi. Colpevolizzarvi anche di decisioni che non dipendono dalla vostra volontà è un po' eccessivo. Nel lavoro potrete raccogliere i frutti di un importante successo raggiunto di recente, ma non abbassate mai la guardia.

6° Cancro: l'oroscopo di luglio 2026 vi invita ad essere attenti alle esigenze delle persone a voi care.

Cercate di pensare un po' anche a voi stessi, non trascurando il vostro benessere. Nel lavoro potreste risentire molto della stanchezza, forse è giunto il momento di staccare un po' la spina.

5° Scorpione: quando qualcosa non va come vorreste, tendete a chiudervi nel vostro mondo non lasciando entrare nessuno. Se ci tenete a salvare una relazione, però, dovreste provare a fare un'eccezione. Chi vi ama vi comprende, ma la pazienza non è inesauribile.

Oroscopo segni fortunati del mese di luglio

4° in classifica Acquario: siete un po' volubili ultimamente, forse a causa di un momento di insicurezza che state vivendo. In amore potrebbe essere giunto il momento di compiere un passo importante. Cercate di ascoltare un po' di più il vostro istinto e meno la testa.

3° Gemelli: ci sono delle belle novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. L'estate potrebbe portarvi a vivere delle emozioni molto forti, ma attenti a non lasciare che prendano il sopravvento. Questo non è il momento di fare salti nel vuoto o prendere decisioni azzardate.

2° Pesci: prendervi cura delle persone a voi care è una priorità. Siete molto empatici ultimamente, qualità che vi aiuterà a comprendere meglio gli stati d'animo delle persone che vi circondano. Molti potrebbero vedere in voi un punto di riferimento importante.

1° Sagittario: momento sfavillante per quanto riguarda l'amore. Ci sono dei cambiamenti interessanti in arrivo, ma dovete cercare di tenere la testa sulle spalle senza prendere decisioni troppo affrettate. Nel lavoro potreste ricevere delle belle soddisfazioni.