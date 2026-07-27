La puntata di Un posto al sole del 27 luglio ha mostrato l’aggressione di Marina ai danni di Greta. Nulla di particolarmente eclatante: la Giordano si è limitata a lanciarle dell’acqua. Il gesto, però, sarà sufficiente a innescare una serie di eventi destinati ad allontanare Roberto Ferri da sua moglie. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 3 al 7 agosto confermano infatti che Roberto tornerà ad avvicinarsi a Greta, complicando ulteriormente il suo rapporto con Marina.

Non mancheranno poi nuove tensioni sentimentali. Anna affronterà Gianluca, mentre Clara scoprirà la relazione tra Eduardo e Stella.

Grande attenzione anche alla vicenda di Luca, che dovrà fare i conti con il ritorno della sua malattia. In una trama dai toni decisamente più leggeri, invece, Massaro si troverà alle prese con i tentativi di Cotugno di insidiare Bice.

Roberto si riavvicina a Greta

Il gesto di Marina avrà pesanti conseguenze sul suo rapporto con Roberto. Nelle prossime puntate, Ferri accorrerà infatti in difesa di Greta e si schiererà contro la moglie, accusandola di essere caduta troppo in basso. Con il suo comportamento, Marina finirà così per realizzare le sue peggiori paure, offrendo a Roberto un pretesto per riavvicinarsi a Greta.

Marina dovrà inoltre arrendersi all’evidenza: i tentativi di Stefano di riconquistare Greta non porteranno a nulla.

Nessuna delle sue mosse riuscirà a cambiare la situazione e, per la Giordano, sarà una consapevolezza amara. Verrà infatti meno l’unico appiglio che sembrava poter tenere Greta lontana dalla sua vita e dal suo matrimonio.

Resterà poi da affrontare il problema più difficile: il rapporto con Roberto. Tra i due la tensione non diminuirà, ma continuerà a crescere senza trovare una vera soluzione. A rendere tutto ancora più delicato sarà proprio l’atteggiamento di Ferri, che sembrerà lasciarsi nuovamente affascinare da Greta.

Anna incontra Gianluca, Luca peggiora

Alberto dovrà spiegare a suo figlio Federico perché il fratello maggiore ha rinunciato alla vacanza insieme a loro. Nel frattempo Anna farà una scelta inaspettata e raggiungerà Gianluca per affrontarlo faccia a faccia.

Per Luca inizierà un nuovo periodo doloroso. Le sue condizioni di salute peggioreranno, gettando nello sconforto tutte le persone che gli vogliono bene, soprattutto Giulia.

Rossella dovrà fare i conti con il senso di colpa per la bugia raccontata a Gianluca, mentre le tensioni tra Diego e Ida torneranno a emergere.

Il resto delle trame dal 3 al 7 agosto: Clara scopre la verità, Palazzo Palladini va in ferie

Jimmy sembrerà aver ritrovato la serenità e tornerà a divertirsi con i suoi coetanei. Niko, però, dovrà comunicargli che a settembre inizierà un percorso di psicoterapia.

Sergio sarà sempre più geloso di Cotugno. Nel frattempo Bice si divertirà a essere contesa da due uomini.

Manuel continuerà a desiderare di trascorrere del tempo con lo zio Eduardo e la sua famiglia.

Le esitazioni di Rosa nell'accontentarlo insospettiranno Clara, che capirà che dietro quel rifiuto si nasconde qualcosa di serio. Decisa a scoprire la verità su Eduardo, Clara verrà a conoscenza del tradimento e sarà inoltre delusa per il silenzio di Rosa, che le ha nascosto una verità così dolorosa.

Con l'estate ormai vicina, Raffaele saluterà i condomini. Come ogni anno, Palazzo Palladini resterà quasi vuoto per qualche tempo, in attesa del ritorno di tutti dopo la pausa estiva.