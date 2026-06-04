Venerdì 5 giugno 2026 chiude la settimana lavorativa con un clima vivace e qualche contrasto. L'oroscopo di oggi premia i Gemelli, che si prendono il primo posto con merito e con una marcia in più in ogni campo. Bene anche la Bilancia, che ritrova l'armonia perduta, e i Pesci, guidati da un intuito prezioso. In fondo alla classifica lo Scorpione fatica a tenere a freno i nervi, mentre altri segni dovranno solo avere un po' di pazienza in attesa del weekend. Vediamo nel dettaglio cosa riserva la giornata, segno per segno.

L'oroscopo di venerdì 5 giugno: il Sagittario sogna l'estate, il Toro cerca la calma

12° ♑ Capricorno ⭐½: Venerdì faticoso, inutile girarci intorno. Sul lavoro qualcosa non gira come vorreste e la stanchezza si fa sentire. Rimandate le scelte importanti alla prossima settimana, oggi la lucidità non vi assiste. In amore siete poco presenti e il partner potrebbe farvelo notare. Concedetevi una serata tranquilla, senza impegni e senza sensi di colpa.

11° ♏ Scorpione ⭐⭐: Qualche nervosismo di troppo rischia di rovinarvi la giornata. In coppia evitate gelosie e frecciatine, non è il momento di alzare i toni. Sul lavoro meglio tenere la testa bassa e portare a casa il minimo indispensabile. Il fisico chiede un ritmo più lento.

Una passeggiata serale può aiutarvi a scaricare la tensione.

10° ♉ Toro ⭐⭐½: Cercate la calma, ma il venerdì sembra fare di tutto per agitarvi. Tra impegni e piccole spese impreviste, la pazienza viene messa alla prova. Occhio al portafoglio, evitate acquisti d'impulso. In amore serve più dolcezza, anche se siete stanchi. La serata porta finalmente un po' di tranquillità, sfruttatela per ricaricarvi.

9° ♍ Vergine ⭐⭐⭐: Giornata nella media, senza scossoni. Sul lavoro i dettagli vi danno ragione, ma non pretendete la perfezione da tutti. La mente è affollata e fareste bene a staccare ogni tanto. In amore va meglio di quanto pensiate, basta non analizzare ogni parola. Il weekend in arrivo vi regalerà più leggerezza.

8° ♋ Cancro ⭐⭐⭐: Le emozioni vanno su e giù, come spesso vi capita. In famiglia qualcuno reclama attenzioni e voi non sapete dire di no. Sul lavoro mantenete il vostro passo senza farvi mettere fretta. In coppia la serata promette dolcezza, soprattutto se restate a casa. Ascoltate il corpo, ha bisogno di coccole.

7° ♓ Pesci ⭐⭐⭐½: L'intuito oggi è il vostro alleato migliore. Sul lavoro fidatevi delle sensazioni, vi porteranno sulla strada giusta. In amore c'è voglia di romanticismo e il venerdì sera può riservare un momento speciale. Solo un po' di stanchezza fisica vi rallenta nel pomeriggio. Niente che una buona notte di sonno non sistemi.

6° ♌ Leone ⭐⭐⭐½: Il carisma torna a farsi notare. In ufficio potreste ricevere un apprezzamento che aspettavate da tempo.

In amore avete voglia di sorprendere, e ci riuscite. Attenzione solo a non strafare, il fisico ha i suoi limiti anche per voi. Dosate le forze, il weekend chiederà il suo.

5° ♈ Ariete ⭐⭐⭐⭐: Energia in abbondanza, finalmente. La giornata corre veloce e voi correte con lei, tra lavoro e mille cose da fare. In amore siete passionali e diretti, il partner apprezza. Unico rischio, la fretta: contate fino a tre prima di rispondere a chi vi provoca. Lo sport vi aiuta a incanalare tutto.

4° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐⭐: Ritrovate l'armonia che vi era mancata nei giorni scorsi. Un chiarimento con una persona cara vi toglie un peso. Sul lavoro le collaborazioni girano bene e qualcuno cerca proprio voi. In coppia la serata invita al dialogo e alla tenerezza.

Anche l'umore ne guadagna, e si vede.

3° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐½: Avete già la testa all'estate e si capisce. Tra progetti di viaggio e voglia di novità, il venerdì vi trova vivaci e propositivi. Sul lavoro chiudete bene la settimana, con una soddisfazione in più. In amore giocate, ridete, conquistate. Il fisico vi segue volentieri. Organizzate qualcosa per il weekend, vi farà bene.

2° ♒ Acquario ⭐⭐⭐⭐½: Che entusiasmo, finalmente. Un progetto che vi sta a cuore riprende quota e voi avete idee originali da vendere. Gli amici vi cercano e il venerdì sera promette compagnia piacevole. In amore siete liberi e leggeri, senza forzature. Solo una raccomandazione: non disperdete le energie in troppe direzioni.

1° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐⭐: E il primo posto è tutto vostro. Questo è il vostro momento dell'anno e si sente: mente brillante, parole giuste, voglia di muovervi. Sul lavoro un'idea nata quasi per caso può aprirvi una porta interessante. In amore siete irresistibili, leggeri e curiosi, e chi vi sta accanto se ne accorge. I single hanno occasioni a portata di mano, basta uscire. Anche il fisico risponde alla grande. Godetevi questo venerdì fino in fondo, ve lo siete meritato.