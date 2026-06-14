Inizia una nuova settimana e questo oroscopo di lunedì 15 giugno 2026 porta un clima vivace per molti segni. Il Toro apre la classifica con una giornata piena e soddisfacente, seguito da Gemelli e Sagittario, entrambi carichi e voglio si di mettersi in gioco. Bene anche il Leone, mentre lo Scorpione parte più sottotono e cerca la sua calma. La giornata si muove tra slanci, piccole pause e voglia di concretezza, con qualche segno che dovrà solo dosare meglio le energie.

L'oroscopo del 15 giugno: la grinta del Leone, la voglia di leggerezza dei Gemelli

12° ♏ Scorpione ⭐½: lunedì che inizia in salita, con un umore non proprio dei migliori. Avete bisogno di silenzio e di staccare la spina da qualche pensiero pesante. In amore evitate discussioni inutili, non è la giornata giusta per chiarimenti. Sul lavoro fate il minimo indispensabile e rimandate le scelte importanti. Il fisico chiede riposo, concedetevelo senza sensi di colpa.

11° ♍ Vergine ⭐⭐: partenza di settimana un po' confusa, con la sensazione di rincorrere il tempo. Cercate di non pretendere troppo da voi stessi proprio oggi. In amore siete distratti e poco presenti, il partner potrebbe notarlo. Sul lavoro accumulate piccoli ritardi che vi innervosiscono.

Rallentate il ritmo e respirate, una cosa alla volta basterà.

10° ♑ Capricorno ⭐⭐½: giornata altalenante, con momenti buoni alternati a piccoli intoppi. La mattina parte fiacca ma il pomeriggio vi rimette in carreggiata. In amore serve un po' più di dolcezza, lasciate da parte la rigidità. Sul lavoro arrivano richieste che vi pesano, gestitele con ordine. Verso sera ritrovate un po' di serenità.

9° ♓ Pesci ⭐⭐½: lunedì in cui vi sentite più fragili e sensibili del solito. Le emozioni vi travolgono e fate fatica a restare lucidi. In amore avete bisogno di conferme, chiedetele con calma. Sul lavoro lasciatevi guidare dall'intuito, vi sarà utile. Verso sera vi conviene staccare e dedicarvi a qualcosa che vi rilassa.

8° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐: giornata nella media, senza grandi scosse ma neanche noiosa. Ritrovate un po' di equilibrio dopo giorni movimentati. In amore tornate ad essere affettuosi e disponibili. Sul lavoro riuscite a mediare bene tra esigenze diverse. Una piccola distrazione serale vi farà ritrovare il buon umore.

7° ♈ Ariete ⭐⭐⭐: lunedì discreto, anche se partite con un po' di impazienza. Avete voglia di fare ma dovete fare i conti con i tempi degli altri. In amore siete diretti, magari un filo troppo. Sul lavoro le cose si sbloccano nel pomeriggio. Il fisico regge bene, sfruttate l'energia senza strafare.

6° ♋ Cancro ⭐⭐⭐½: buona giornata, con un clima familiare più sereno del previsto. Vi sentite protetti e questo vi dà sicurezza.

In amore ritrovate complicità e voglia di coccole. Sul lavoro lavorate bene se seguite l'istinto. Una telefonata o un messaggio vi regalano un sorriso inaspettato.

5° ♒ Acquario ⭐⭐⭐½: lunedì interessante, con idee originali che vi frullano in testa. Avete voglia di cambiare qualcosa e siete pronti a osare. In amore portate freschezza e leggerezza nel rapporto. Sul lavoro una proposta vi incuriosisce, valutatela con attenzione. La giornata scorre piacevole e senza pesi.

4° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐: bella partenza di settimana, con la vostra grinta in primo piano. Vi sentite forti e pronti a prendervi quello che meritate. In amore siete generosi e magnetici, conquistate facilmente. Sul lavoro vi fate notare per impegno e sicurezza.

Il fisico vi accompagna con energia, fatene buon uso.

3° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐½: lunedì brillante, pieno di voglia di muovervi e scoprire. Avete uno spirito leggero che contagia chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti e pieni di entusiasmo. Sul lavoro le idee non mancano e trovate anche il modo di realizzarle. La giornata fila liscia, godetevela.

2° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐½: giornata frizzante, con la mente che corre veloce e la voglia di socializzare. Vi sentite leggeri e pronti a cogliere ogni occasione. In amore portate allegria e qualche bella sorpresa. Sul lavoro siete brillanti e convincenti, vi ascoltano volentieri. Una piccola novità rende il lunedì più vivace.

1° ♉ Toro ⭐⭐⭐⭐⭐: il primo posto è meritatamente vostro.

Questo lunedì vi trova solidi, sereni e finalmente padroni della situazione. In amore siete teneri e presenti, il partner se ne accorge. Sul lavoro raccogliete i frutti del vostro impegno con grande soddisfazione. Anche il fisico vi sostiene alla grande. Concedetevi un piccolo premio, ve lo siete guadagnato.