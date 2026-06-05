Sabato 6 giugno 2026 apre il weekend con un cielo generoso per molti. L'oroscopo premia il Leone, che conquista il primo posto con una giornata da protagonista assoluto. Subito dietro spingono Sagittario e Acquario, pronti a riempire le ore di idee e piani fuori programma. Bene anche il Cancro, coccolato dagli affetti, mentre in fondo alla classifica il Capricorno fatica a staccare dal lavoro e la Vergine deve fare i conti con qualche imprevisto domestico. Ecco la classifica completa dal dodicesimo al primo posto.

L'oroscopo di sabato 6 giugno: affetti dolci per il Cancro, giornata vivace per i Gemelli

12° ♑ Capricorno ⭐½: Sabato in salita. Il lavoro vi insegue anche nel weekend e la testa fatica a staccare. Concedetevi un vero stop, senza sensi di colpa. In amore rischiate di apparire distanti e il partner potrebbe chiedervi più presenza. Il fisico segnala stanchezza accumulata, ascoltatelo. Rimandate decisioni e discussioni a lunedì.

11° ♍ Vergine ⭐⭐: Vorreste tenere tutto sotto controllo, ma la giornata ha altri piani. Piccoli imprevisti domestici o familiari rischiano di innervosirvi. Respirate e abbassate l'asticella. In amore meglio evitare critiche, anche se vi sembrano utili. Una camminata all'aria aperta vi rimette in ordine i pensieri più di mille liste.

10° ♏ Scorpione ⭐⭐½: Giornata altalenante. Al mattino qualcosa vi infastidisce e tendete a chiudervi. Nel pomeriggio l'umore risale, soprattutto se vi dedicate a ciò che amate davvero. In coppia serve una parola in più, il silenzio rischia di pesare. Single magnetici ma poco disponibili. Fisico discreto, dosate le energie.

9° ♓ Pesci ⭐⭐⭐: Sabato nella media, con qualche oscillazione emotiva. Vi muovete tra voglia di compagnia e bisogno di silenzio. Va bene così, alternate i due ritmi. In amore un gesto tenero scioglie un piccolo malinteso. Sul fronte pratico evitate spese impulsive. La sera porta una telefonata gradita.

8° ♉ Toro ⭐⭐⭐: Cercate comfort e il sabato ve ne offre a sufficienza. Una colazione lenta, la casa in ordine, le persone giuste intorno.

In amore siete affettuosi ma un po' testardi su un dettaglio, lasciate correre. Chi lavora nel weekend procede senza intoppi. Il corpo chiede buon cibo e poca fretta.

7° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐½: Sabato vivace, pieno di messaggi, inviti e idee. La vostra curiosità trova pane per i suoi denti. Attenti solo a non promettere troppo a troppe persone. In amore una conversazione brillante avvicina chi vi piace. Bene gli spostamenti brevi. La sera scegliete una cosa sola e godetevela fino in fondo.

6° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐½: La giornata scorre piacevole, soprattutto in compagnia. Avete voglia di bellezza, magari di sistemare casa o di concedervi un piccolo acquisto. In amore l'armonia torna dopo giorni un po' tesi, basta un gesto gentile.

Una scelta vi tiene in bilico, ma potete rimandarla senza danni. Il fisico ringrazia se rallentate.

5° ♋ Cancro ⭐⭐⭐⭐: Bel sabato per voi. Gli affetti vi scaldano e vi sentite finalmente al posto giusto. La famiglia o gli amici di sempre vi regalano un momento da ricordare. In amore siete dolci e ricambiati. Chi è solo potrebbe ricevere un'attenzione inattesa. Cucinare o stare in casa vi ricarica.

4° ♈ Ariete ⭐⭐⭐⭐: Energia in crescita e voglia di muovervi. Sport, gite, progetti: il sabato vi vuole in azione. In amore siete diretti e passionali, ma misurate i toni in una piccola discussione. Una buona notizia legata al lavoro o ai soldi può arrivare entro sera. Il fisico risponde, evitate comunque gli eccessi.

3° ♒ Acquario ⭐⭐⭐⭐½: Giornata molto buona, con quel pizzico di imprevisto che vi piace tanto. Un invito fuori programma o un'idea originale cambia il weekend in meglio. In amore sorprendete il partner con qualcosa di insolito. I single colpiscono per spontaneità. Anche i progetti personali fanno un passo avanti concreto.

2° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐½: Vi sveglia un ottimismo contagioso. Avete voglia di aria nuova, magari di una gita o di un piano dell'ultimo minuto. Gli altri vi seguono volentieri. In amore siete travolgenti e chi vi sta accanto lo apprezza. Buone notizie anche da una questione rimasta in sospeso. Fisico in gran forma.

1° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐⭐: Il podio più alto è vostro. Il sabato vi mette al centro della scena e voi sapete come starci.

Carisma alle stelle, inviti che fioccano, complimenti che fanno bene all'umore. In amore brillate: il partner vi guarda con occhi nuovi e i single conquistano senza sforzo. Anche un progetto personale riceve la spinta giusta. Godetevi ogni momento, ma lasciate spazio anche agli altri.