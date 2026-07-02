Il pareo non ha mai lasciato davvero le spiagge: è l’accessorio estivo che resiste alle mode, si reinventa, torna ogni anno con nuove stampe e nuovi modi di essere indossato. Ma l’estate 2026 porta una sorpresa che sta spopolando ovunque: il foulard è tornato virale, conquistando soprattutto la Gen Z e trasformandosi nel pezzo più versatile della stagione.

Il foulard non è più relegato al ruolo classico “da collo”. Oggi diventa top, cintura, fascia per capelli, accessorio da borsa, e persino elemento decorativo per look da spiaggia e da città. Un ritorno che non è nostalgico, ma strategico: la generazione più giovane lo ha riscoperto grazie ai social, dove tutorial e micro‑video mostrano come annodarlo in decine di modi diversi.

Il pareo: il re incontrastato della spiaggia

Rimane il capo più amato per la sua comodità e la capacità di trasformarsi in pochi secondi.

Le tendenze 2026 lo vogliono monospalla, drappeggiato, annodato a fiocco , oppure indossato come mini‑abito.

Le stampe tropicali e le texture leggere continuano a dominare, confermando il pareo come un evergreen del guardaroba estivo.

Il foulard: il ritorno che non ti aspetti

La Gen Z lo ha eletto a trend virale , complice la sua versatilità.

Diventa un top annodato , una cintura che definisce il punto vita, un accessorio per borse e cappelli.

È perfetto per chi vuole un look mare più fashion , meno “classico pareo”, e più vicino alle estetiche social del momento.

Il suo successo è alimentato dai contenuti virali che mostrano trucchi e modi creativi per indossarlo.

Pareo o foulard? La sfida dell’estate

Il pareo resta il capo più pratico e immediato, ma il foulard conquista chi vuole sperimentare.

La moda 2026 non chiede di scegliere: invita a mixare, sovrapporre, giocare con entrambi. Pareo per la spiaggia, foulard per il bar sul mare, oppure foulard come top e pareo come gonna coordinata. Basta poco per essere scic e far girare tutti mentre passi un accessorio così semplice quasi vintage tornato alla ribalta per grandi e piccini, uomini e donne, sempre con stile ed eleganza, ma all'ultima moda e anche fashion.