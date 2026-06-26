Giugno 2026 segnala un calo delle assunzioni junior e un “costo invisibile” per i giovani, ma i dati non dicono affatto che il lavoro da remoto sia finito: dicono che va ripensato, non abbandonato.

Smart working: perché nonostante tutto è ancora un’opportunità

Negli ultimi giorni il dibattito sullo smart working è tornato bollente. Nei team ibridi molte aziende preferiscono assumere profili già formati, lasciando indietro i giovani. In Italia, le assunzioni entry-level sono diminuite del 18,8% in un anno.

Ma attenzione: questo non significa che il lavoro agile sia un problema.

Significa che le aziende non hanno ancora imparato a usarlo bene.

Il “costo invisibile” non è lo smart working: è la mancanza di formazione

La Federal Reserve Bank di New York ha stimato che fino al 64% dell’aumento della disoccupazione giovanile negli USA può essere collegato all’espansione del lavoro da remoto. Il punto? Non c’è nessuno accanto ai giovani per insegnare il mestiere.

Ma questo non è un limite del lavoro agile. È un limite delle aziende che non investono in mentorship, onboarding e affiancamento digitale.

I giovani continuano a volerlo — e a pretenderlo

Le ricerche italiane lo confermano: gli under 35 mettono smart working e flessibilità al primo posto, persino prima dello stipendio.

Per loro, un “buon lavoro” significa autonomia, equilibrio e possibilità di organizzare il proprio tempo.

E infatti, nonostante le resistenze, nel 2024 i lavoratori da remoto in Italia erano 3,55 milioni.

Le aziende che lo offrono crescono di più

Secondo i dati Hays, nel 2025 8 aziende su 10 sono pronte ad assumere e considerano il lavoro agile un benefit decisivo per attrarre talenti. Non solo: il 43% dei professionisti usa già strumenti di IA generativa, segno che il lavoro del futuro è ibrido, digitale e flessibile.

Smart working: opportunità per chi ha competenze, autonomia e obiettivi chiari

Il lavoro da remoto funziona quando:

c’è formazione strutturata

esistono processi chiari

i team sono misti (senior + junior)

l’azienda investe in mentorship digitale

il lavoratore ha autonomia e capacità organizzativa

Dove questi elementi mancano, non è lo smart working a fallire: è l’organizzazione.

Allora, nonostante tutto, resta un’opportunità

Riduce costi e tempi morti

Aumenta produttività e concentrazione

Permette inclusione di persone con disabilità o esigenze familiari specifiche

Apre il mercato del lavoro oltre i confini geografici

Favorisce equilibrio vita-lavoro

È richiesto dai giovani e dai talenti più qualificati

Il vero rischio non è il lavoro agile. Il vero rischio è tornare indietro mentre il resto del mondo va avanti.