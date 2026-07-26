La settimana a cavallo fra luglio e agosto celebrerà molte svolte per il lavoro, soprattutto riservate ai segni di fuoco. Dal 27 luglio al 2 agosto 2026 l'oroscopo prevede delle notizie interessanti per i nati sotto il segno dei Gemelli e dei nuovi amori per l'Ariete. Per la Bilancia ci saranno nuove esperienze.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni della settimana.

La prima parte della classifica dell'oroscopo della settimana

1° Ariete: sbocceranno nuovi amori ma anche dei legami lavorativi che vincerebbero molte sfide. Finalmente nei rapporti interpersonali si verificherà una rivoluzione per il vostro segno zodiacale, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

La carriera professionale prenderà una svolta che porterà denaro e successi. Le energie saranno ottimali.

2° Acquario: presterete attenzione ad ogni dettaglio sul lavoro, così da risultare vincenti con ogni vostra mossa. La routine potrebbe giocare un ruolo fondamentale per stabilizzare i vostri guadagni, e non soltanto la vostra posizione. Con il partner sarete dolci e passionali, non mancheranno serate romantiche e dense di novità interessanti.

3° Bilancia: farete nuove esperienze lavorative che vi indirizzeranno verso compensi davvero soddisfacenti. Questi potrebbero anche permettervi di ottenere l'indipendenza che cercate e un equilibrio anche dal punto di vista finanziario.

Le stelle suggeriscono di essere più estroversi con la persona amata.

Dialogare e abbandonarsi al romanticismo saranno due elementi che rafforzeranno il vostro legame.

4° Gemelli: si avvieranno dei cambiamenti drastici per la vostra quotidianità, sicuramente positivi. Sul lavoro sarete dei punti di riferimento, ma molto più accattivanti e magnetici. Sarete capaci di regalare una settimana da sogno alla persona amata, dal momento che farete del vostro meglio per organizzare qualcosa che possa essere estremamente romantico.

5° Leone: sul lavoro utilizzerete l'astuzia e la voglia di emergere fra tante persone in competizione. Difatti sarete molto attenti a non lasciare che altri occupino il vostro posto di rilievo. Stando alle previsioni dell'oroscopo, anche con gli affetti sarete in prima linea, nonostante ci siano parecchie cose da fare e poco tempo a disposizione.

6° Toro: l'oroscopo prevede delle giornate solari, senza nuvole minacciose che potrebbero sciupare la stabilità familiare. La comunicazione con il partner vi aiuterà a comprendere anche voi stessi. Anche se non ci saranno giri di vite interessanti sul lavoro, non avrete la necessità di fare qualcosa di straordinario per poter distinguervi.

La seconda parte

7° Sagittario: vi sentirete abbastanza agitati a causa di questioni insolute sul lavoro. I guadagni potrebbero rallentare in modo significativo, dunque evitate di spendere soldi inutilmente. Grazie all'appoggio incondizionato della famiglia, riuscirete a raggiungere la serenità nel corso della seconda parte della settimana, secondo l'oroscopo.

8° Pesci: avrete un dilemma che difficilmente si risolverà nell'immediato. Nel frattempo continuerete a fare ciò che fate di solito per portare avanti il vostro lavoro. Anche se di tanto in tanto i sentimenti verranno messi da parte, non rinuncerete a momenti di positività e di allegria con la famiglia. L'oroscopo suggerisce di essere ottimisti in questo momento.

9° Cancro: secondo l'oroscopo della settimana, un cambio di rotta improvviso potrebbe scombinare qualche piano personale, ma nel complesso ci saranno alcune questioni positive sul lavoro che vi terranno a galla. I sentimenti verranno messi a dura prova da una sfida amorosa che non ammetterà distrazioni. Arriveranno nuove conoscenze.

10° Scorpione: scoprirete nuove prospettive di guadagno che possano fare al caso vostro, ma per preparare il tutto vi servirà un po' di tempo e di pazienza. In questa settimana dovrete prestare la massima attenzione ai guadagni, ma soprattutto alle uscite. Secondo l'oroscopo in amore sarà difficile riprendere le fila di una discussione che merita di essere affrontata a viso aperto.

11° Vergine: sentirete un senso di sconforto che vi accompagnerà per gran parte della settimana, ma sicuramente proverete a dare un colpo di coda a questa malinconia. Al momento il lavoro vi darà molti grattacapi e non sempre le ricompense saranno corrispondenti alla fatica che ci metterete. Andrà meglio in famiglia dove arriveranno piccole novità interessanti.

12° Capricorno: qualche insuccesso vi darà molto da pensare, e cambiare strategia potrebbe essere la chiave per migliorare una situazione abbastanza critica.

Con i sentimenti avrete un rapporto piuttosto refrattario. Avrete la tendenza a pensare troppo a voi stessi e a lasciare che il partner si sbrighi le proprie faccende senza il vostro supporto.