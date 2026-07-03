L'oroscopo dei flirt di luglio 2026 prevede discorsi profondi per l'Ariete e sguardi e enpatia per Pesci, mentre potrebbe esserci qualche avventura che si trasforma in qualcosa di piu importante per il Leone.

I flirt di luglio 2026 segno per segno

Ariete: Saturno e Nettuno nel segno vi chiedono serietà. Il vostro flirt sarà fatto di discorsi profondi; evitate la fretta, la qualità vince sulla quantità.

Toro: con Venere in Vergine dal 9 luglio, cercate sostanza. Il flirt ideale nasce da una complicità intellettuale che si costruisce giorno dopo giorno.

Gemelli: Marte e Urano nel vostro segno vi rendono magneticamente impulsivi. Il consiglio è di usare la vostra parlantina per affascinare, non per voler avere l’ultima parola.

Cancro: Sole e Mercurio vi rendono avvolgenti. Il vostro approccio è dolce e protettivo; seducete con l'ascolto e la capacità di creare un rifugio sicuro per chi vi sta accanto.

Leone: dal 23 luglio sarete i protagonisti assoluti. La vostra energia sarà radiosa; un flirt estivo potrebbe trasformarsi rapidamente in qualcosa di più importante se giocherete a carte scoperte.

Vergine: Venere nel vostro segno vi rende magnetici ma selettivi. Il flirt perfetto per voi è fatto di gesti curati e attenzioni discrete che parlano più di mille frasi fatte.

Bilancia: il mese richiede diplomazia. Non forzate i tempi del flirt: lasciate che le cose fluiscano naturalmente senza cercare di controllare ogni sfumatura della conversazione.

Scorpione: passione e mistero restano i vostri capisaldi. I transiti di luglio vi spingono verso incontri intensi: usate la vostra intuizione per capire chi ha davvero voglia di mettersi in gioco.

Sagittario: Marte in Gemelli accende la vostra voglia di movimento. Il vostro flirt ideale è quello che vi porta fuori dai soliti schemi, fatto di avventure e scoperte condivise.

Capricorno: la vostra concretezza è la vostra arma vincente. Cercate partner che apprezzino la vostra visione a lungo termine; niente avventure di una notte, volete investire in chi ne vale la pena.

Acquario: Plutone nel vostro segno vi rende desiderosi di riforme anche in amore. Sfidate le convenzioni e cercate un flirt che stimoli la vostra mente e la vostra sete di libertà.

Pesci: il Sole in Cancro nutre la vostra parte più romantica. Il vostro flirt di luglio sarà fatto di sguardi, empatia e una connessione emotiva che vi farà sentire finalmente compresi.