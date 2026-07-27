Secondo l'oroscopo del 29 luglio 2026 il Toro può trovare una soluzione in amore, il Leone è più debole e l'Acquario può essere affettuoso.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: con positività si possono raggiungere dei nuovi obbiettivi. In amore è importante riflettere con attenzione. Le energie vanno gestite in modo equilibrato.

Toro: una buona soluzione può essere trovata in amore. I single possono contare solamente su pochi amici. La giornata di lavoro risulta essere molto stabile.

Gemelli: si può spiegare esattamente quello che si vuole al partner. I cuori solitari sono più spericolati del previsto. L'intera giornata di lavoro può essere affrontata con una leggera stanchezza.

Cancro: chi è in vacanza può divertirsi molto. Sulla sfera sentimentale serve solamente più serenità. L'armonia è presente sulla sfera professionale.

Leone: chi ha una relazione è più debole del passato. Sul lavoro, con i contatti giusti si possono avere delle soddisfazioni. Nonostante il caldo si può essere in buona forma.

Vergine: l'intelligenza è l'unico biglietto da visita. In questo periodo è probabile essere agitati. Il dolce far niente può accompagnare la giornata.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: l'intesa con la dolce metà può essere rafforzata. Chi cerca l'amore ha alcuni rimorsi sulla coscienza. Le entrate sul lavoro sono davvero incoraggianti.

Scorpione: con rispetto si può affrontare il partner. Il benessere in questo momento è soddisfacente. Dei dettagli sul campo lavorativo non vanno trascurati.

Sagittario: si possono iniziare delle simpatiche amicizie. Chi lavora da remoto è veramente soddisfatto. Tante novità possono arrivare dalla sfera professionale.

Capricorno: dei pareri discordanti sono possibili con la famiglia. Una giornata frizzante può essere vissuta dai single. Sull'ambito lavorativo è molto difficile rimanere concentrati.

Acquario: un tipo interessante può portare molta spensieratezza.

Con la dolce metà è possibile essere tanto affettuosi. Sul lavoro qualche imprevisto può sempre arrivare.

Pesci: chi ha una relazione è un po' nervoso. Essere insieme alla famiglia può regalare una sensazione piacevole. Dal lavoro può emergere una lieve preoccupazione.
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