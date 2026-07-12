L'Oroscopo di lunedì 13 luglio 2026 prevede tanta tenerezza all'interno della coppia dei nati sotto il segno del Cancro. Anche per il segno zodiacale del Toro la giornata di domani sarà colma di intesa amorosa.

Per il Capricorno ci sarà invece tanto lavoro, alla Bilancia si assommeranno delle situazioni da risolvere il prima possibile.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Pesci: dolcezza nella coppia. Se ci sono state turbolenze significative nella vostra storia d'amore, domani ritornerà il sereno. Secondo quanto previsto dall'oroscopo vi lascerete alle spalle ogni negatività per godervi appieno la compagnia del partner.

2° Ariete: affari al top. Il vostro carisma aumenterà a dismisura, così come una nuova avventura affaristica darà vita ad una sequenza di conquiste molto redditizie.

Vi sentirete innamorati del partner più che mai, secondo l'oroscopo.

3° Scorpione: sicuramente trascorrere questo lunedì sul lavoro vi darà tante gratificazioni, oltre che farvi acquisire prestigio. L'autostima sarà fra le migliori di tutto il mese corrente, senza contare la grande dote comunicativa che avete in questo momento. Continuate così.

4° Cancro: l'oroscopo prevede tanta tenerezza di coppia ma anche nuovi incontri che vi faranno battere il cuore. Nelle questioni familiari avrete la straordinaria dote di risolvere molte problematiche che altrimenti rimarrebbero insolute.

Trascorrerete la serata in buona compagnia.

5° Toro: tornerete fuori la versione migliore di voi nelle questioni di cuore. Anche con le amicizie la vostra parte più estroversa prenderà il sopravvento. La carriera professionale conoscerà una nuova spinta verso l'alto, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

6° Leone: anche se in mattinata sarete abbastanza nervosi, entro breve il vostro stato d'animo cambierà drasticamente. Darete il colpo di grazia alle sfide che in questo momento vi stanno intralciando sotto tanti aspetti, secondo l'oroscopo.

La seconda parte

7° Capricorno: sarete travolti da una mole di lavoro considerevole, ma non ci saranno situazioni troppo pesanti da affrontare. Sarete abbastanza reticenti nei confronti dei sentimenti, ma di tanto in tanto vi sfuggirà qualcosa di tenero nei confronti del partner.

8° Acquario: ritroverete dei vecchi ricordi che vi faranno affiorare nuove sensazioni. Con il partner avrete tanta tenerezza e comprensione, ma in famiglia ci sarà qualche piccola scaramuccia.

La carriera professionale non avrà né alti né bassi.

9° Sagittario: essere sinceri ora per voi rappresenterà una sfida piuttosto significativa, specialmente con il partner. Se ci sono state sviste, ora dovrete fare i conti con l'altro, senza omettere nulla. Sul lavoro vi sentirete scarichi sia fisicamente che mentalmente.

10° Gemelli: un po' di tensione in famiglia sarà purtroppo presente, ma ciò non vi toglierà la voglia di staccare la spina. Ci sarà qualche incontro ma non ci darà qualcosa di più di una semplice amicizia passeggera.

I guadagni non decolleranno in questo momento.

11° Vergine: la vostra situazione passionale rasenterà lo zero, in questa giornata di domani. La malinconia farà parte integrante di qualche giornata a venire, e non solo quella di domani. Fate attenzione al lavoro e alle insidie che potrebbe nascondere dietro l'angolo.

12° Bilancia: stando alle previsioni dell'oroscopo, il vostro segno zodiacale avrà poche novità sul piano finanziario. Però ci saranno dei grattacapi sul lavoro che se non risolti potrebbero essere molto più spinosi.

Al momento l'amore non sarà contemplato.