Gli amanti dell'astrologia vedono nel cielo stellato una risposta alle loro domande. Grazie all'osservazione dei transiti planetari, è possibile identificare gli elementi portanti che andranno a caratterizzare la quotidianità dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo di martedì 28 luglio non vede l'ora di svelare tutti i dettagli, con particolare attenzione verso la situazione amorosa, il quadro lavorativo e gli incontri sociali.

Il Leone e il Sagittario non si faranno controllare dai doveri. Daranno tanto spazio anche al tempo libero e alle loro passioni.

Il Toro e lo Scorpione, invece, appariranno carismatici e romantici. Per loro, i rapporti di coppia non avranno alcun segreto.

Oroscopo di martedì 28 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete la sensazione di non essere compresi dal partner e dagli amici. Non farete altro che ripetere sempre le stesse cose. La frustrazione aumenterà così tanto da spingervi a prendere le distanze da loro. Si tratterà di una decisione momentanea, ma che potrebbe avere delle conseguenze anche a lungo termine.

Toro: sarete pronti ad aprire le porte a Cupido. Non avrete alcuna difficoltà in ambito sentimentale. Riuscirete a colpire nel segno con le vostre parole e il partner si sentirà davvero contento di avervi accanto.

Lo ricoprirete di attenzioni positive, trasformando anche i momenti di gioia in istanti da condividere insieme.

Gemelli: le critiche cominceranno a diventare difficili da gestire. Cercherete di ignorarle ma, a un certo punto, deciderete di rispondere con la stessa moneta. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di non essere troppo scontrosi. La vendetta, infatti, non vi porterà da nessuna parte. Sarà preferibile un approccio più astuto e calcolato.

Cancro: le stelle non saranno esattamente dalla vostra parte. Vivrete una giornata un po' turbolenta dal punto di vista lavorativo. Fin dalle prime ore, dovrete far fronte a imprevisti di vario genere. Ce la metterete tutta per superarli con il sorriso ma un piccolo aiuto potrebbe farvi comodo.

Attenzione a scegliere la persona giusta. Non tutti i colleghi si riveleranno responsabili.

Leone: non sarete disposti a sacrificare il vostro tempo libero. Darete un valore inestimabile agli hobby e alla possibilità di viaggiare. Di conseguenza, non vi pentirete di aver rifiutato alcune possibilità. Vi sentirete bene con voi stessi e continuerete a mantenere un umore positivo anche di fronte a eventuali critiche.

Vergine: sarete un po' nostalgici. Non riuscirete proprio a prendere le distanze dal passato. Continuerete a tornare indietro nel tempo con la vostra mente. L'istinto vi suggerirà di provare a recuperare alcuni rapporti ma, dal punto di vista pratico, ciò potrebbe rivelarsi più difficile del previsto.

Dovrete considerare ogni singola implicazione.

Bilancia: la situazione lavorativa, purtroppo, non migliorerà. Vi sentirete un po' a disagio di fronte agli ultimi avvenimenti. Vorrete cambiare le cose ma non saprete come fare. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a cambiare lentamente approccio. Non dovrete correte e, soprattutto, non dovrete rinunciare ai vostri sogni.

Scorpione: sarete dolci e romantici con la persona amata. Non avrà bisogno di chiedervi nulla. Vi basterà guardarla negli occhi per capire come muovervi. Per voi, non sarà faticoso prendervi cura di lei. Al contrario, vi sentirete appagati e pronti a trasformare il legame in qualcosa di decisamente più saldo e importante.

Sagittario: deciderete di modificare il vostro approccio. Nonostante l'amore per il lavoro e il peso delle responsabilità, deciderete di prendervi un po' di tempo solo per voi. Comincerete a sentirvi meglio fin da subito. Potrete tirare un sospiro di sollievo e dedicarvi a tutto ciò che vi fa sorridere. Partner e amici saranno fieri di voi.

Capricorno: crederete ciecamente nel dialogo. Sarete abili nelle conversazioni perché riuscirete a far emergere il vostro punto di vista senza gridare e senza togliere la parola agli altri. Purtroppo, non tutti saranno così bravi. Ci sarà chi non avrà alcuna intenzione di ascoltarvi. Il suo modo di fare potrebbe rovinarvi l'umore.

Acquario: resterete sempre accanto ai vostri amici.

Non avrete alcuna intenzione di lasciarli soli nel momento del bisogno. La vostra presenza, oltre a essere confortante, porterà anche un'ondata incredibile di vivacità. Vi basteranno poche parole per capovolgere completamente la situazione e per mettere in evidenza le sue potenzialità.

Pesci: la stanchezza crescente meriterà una risposta appropriata. Continuare a ignorarla, infatti, non farà altro che peggiorare le cose. Potrebbe essere il momento giusto per mettere in pausa gli impegni del giorno e per riposare un po'. Le energie torneranno in men che non si dica.