La Francia affronta una crisi senza precedenti per gli incendi che devastano il Paese. Il premier francese Sebastien Lecornu ha dichiarato che gli incendi hanno raggiunto un livello mai registrato prima, sottolineandone la gravità. Su X, ha affermato che gli specialisti della protezione civile non si erano mai trovati di fronte a un simile scenario, evidenziando l'eccezionalità dell'emergenza.

Dopo una riunione interministeriale di crisi, il governo francese ha deciso di rafforzare le risorse. Da domani, saranno dispiegati ulteriori 500 militari, portando il totale degli effettivi a oltre 1.000 unità.

Queste forze forniranno supporto ai pompieri nelle zone più colpite. L'intervento militare è affiancato dall'invio di 8 nuove unità di forze mobili di polizia e gendarmi per facilitare le evacuazioni delle popolazioni a rischio.

Misure urgenti per sicurezza e salute

Per tutelare popolazione e operatori, il premier Lecornu ha annunciato la spedizione di 1,5 milioni di mascherine Ffp2. Queste forniture partiranno nella notte verso la Gironda, una delle regioni più colpite, per proteggere cittadini e soccorritori. L'obiettivo del governo è stato ribadito: "proteggere le vite umane", priorità assoluta in questa grave emergenza nazionale.

L'impegno delle forze e il monitoraggio

Le misure straordinarie si inseriscono in un contesto di emergenza acuta che interessa in particolare la Gironda.

Qui, le condizioni climatiche avverse e la rapida propagazione degli incendi hanno reso indispensabile un incremento immediato delle risorse. L'invio congiunto di militari e forze di polizia potenzierà il dispositivo di sicurezza e garantirà supporto logistico alle squadre di pompieri sul terreno.

Le autorità francesi monitorano l'evolversi della situazione, determinate a salvaguardare la popolazione e contenere i danni degli incendi. L'impegno è massimo per fronteggiarla.